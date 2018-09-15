WT: генсек НАТО увидел шансы разрешить конфликт между Турцией и США вокруг российских С-400

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у США и Турции есть возможность разрешить разногласия вокруг приобретения Анкарой российских комплексов С-400. Как отмечает Washington Times, поворот Турции в сторону России продиктован, в том числе, тем, что Вашингтон поддерживает курдских сепаратистов, которых в Турции причисляют к террористам.

Давние союзники по НАТО Турция и Соединённые Штаты могут достичь соглашения вокруг решения Анкары закупить российские противоракетные системы, несмотря на растущую враждебность между ними, пишет Washington Times. По крайней мере, об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Представители альянса ведут постоянную работу с Вашингтоном и Анкарой, чтобы помочь им разрешить разногласия вокруг покупки Турцией российских комплексов С-400, заявил Столтенберг. Он упомянул про возможные «подводные камни» этого решения Турции, но при этом подчеркнул, как важно признавать вклад Турции в операции, которые Соединённые Штаты и НАТО ведут по всему миру. «Турция — очень важный союзник НАТО по многим причинам», — приводит издание его слова.



Тем временем американские конгрессмены и администрация Трампа работают над планами запретить Турции покупать истребители нового поколения F-35. Так, Турцию временно исключили из международной программы по вооружениям именно из-за её решения приобрести российские С-400. Эти системы имеют конкурента в лице американских PAC-3 Patriot и THAAD, и Москва в последнее время стала наращивать продажу своих вооружений заграницу.



В свою очередь, противники сделки по С-400 настаивают, что из-за неё Турция станет ещё больше зависеть от России в военных вопросах и попадёт ещё глубже в сферу влияния Москвы на Ближнем Востоке.



По словам экспертов, Турция была заинтересована в соглашении с Россией — которую издание называет практически равным по мощи соперником для Соединённых Штатов, — частично потому, что сам Вашингтон поддерживает повстанцев-курдов, которые воюют в Сирии. Турция считает их террористами.



Столтенберг отдельно остановился на вкладе Турции в борьбу против исламистов, отметив, что среди всех стран НАТО Турция больше всего пострадала от террористических атак, которые устраивают сепаратистские группировки курдов, пишет Washington Times.