Турецкий министр: Вашингтону нельзя доверять управление мировой экономикой

Одностороннее применение США санкций в качестве политического оружия угрожает всей мировой экономике, убеждён министр финансов Турции Берат Албайрак. Как пишет чиновник на страницах Foreign Policy, другим странам следует в сотрудничестве с Турцией создать инструменты для того, чтобы оградить мировую экономику от подобных угроз.

В этом году экономика Турции стала одной из главных тем международной новостной повестки: против неё организовал атаку «крупнейший в мировой экономической системе» игрок — Соединённые Штаты, пишет в своей статье для Foreign Policy турецкий министр финансов Берат Албайрак. Как подчёркивает чиновник, за этим посягательством стоит администрация президента США Дональда Трампа, не постеснявшаяся ударить по экономике своего союзника по НАТО санкциями и пошлинами.



По мнению Албайрака, хотя данное наступление и вызвало в связи со своей масштабностью определённые «флуктуации» валютных курсов, в конечном счёте данный инцидент лишь «продемонстрировал прочность фундамента турецкой экономики» и укрепил решимость Анкары усиливать его и дальше путём проведения структурных реформ, создания новых торговых союзов и привлечения иностранных инвестиций. Кроме того, оно побудило турецкие власти «принять меры для того, чтобы изменить структуры международной экономики таким образом, чтобы могущественные страны вроде Соединённых Штатов больше не могли в одностороннем порядке подрывать экономическую жизнь других государств», — предупреждает министр.



Введя санкции против Турции под «надуманным предлогом», США нанесли удар по «островку стабильности в одном из самых нестабильных регионов мира» — и такое «бессовестное применение экономического оружия» послужило «сигналом к пробуждению» для стран и инвесторов по всему миру, убежден автор. Как полагает чиновник, во всём мире поняли, что подобные действия несут риск не только для турецко-американского союза, но и для мировых рынков. В свою очередь, введение Вашингтоном пошлин в отношении Европы, России и Китая доказало, что «для сохранение международной торговли, сотрудничества и стабильности необходимо создать более крепкий союз между странами мира и могут понадобиться контрмеры, дабы предотвратить катастрофическое повреждение глобальной финансовой системы и международной торговли», — рассуждает он.



Несмотря на созданный Вашингтоном «искусственный кризис», турецкое правительство не только находит новые возможности — в виде, к примеру, более тесного партнёрства с Германией и Францией, — но и демонстрирует силу и стабильность своей экономики, продолжает Албайрак. По словам министра, вопреки сообщениям некоторых СМИ, страна не собирается обращаться за помощью в Международный валютный фонд, а будет продолжать работу над привлечением иностранных инвестиций и сохранять независимость, эффективность и главенство в монетарной политике своего Центробанка. У турецкого банковского сектора есть все возможности для преодоления нынешней волатильности курса лиры, а правительство готово ему при необходимости помогать, уверен чиновник.



По мысли Албайрака, нынешние вызовы дадут турецкой финансовой системе «отличную возможность укрепить глобальную экономику и своё положение в ней». Между тем, большинство стран мира должны быть заинтересованы в том, чтобы противостоять демонстрируемому США «одностороннему подходу» к применению мер экономического воздействия, поскольку он угрожает как развитым, так и развивающимся государствам — особенно сейчас, когда страны так сильно связаны между собой экономически, полагает министр.



«Посягательство на турецкую экономику должно восприниматься как пример того, что безрассудное использование экономического давления в качестве политического оружия создаёт серьёзные глобальные риски, — подытоживает он. — Отреагировав на это совместно с Турцией прямо сейчас другие страны также помогут ей сформировать общую стратегию по предотвращению искусственных кризисов в будущем».