CNBC: в пику США Турция начала строительство площадки для С-400

Турция начала строительство площадки, подходящей для развёртывания российских ракетных комплексов С-400, пишет CNBC со ссылкой на свой источник, ознакомившийся с соответствующими спутниковыми снимками. Как отмечает канал, таким образом Анкара продолжает действовать вопреки предупреждениям США по поводу покупки этих оружейных систем у Москвы.

Турция занимается строительством площадки для российских ракетных комплексов С-400 несмотря на все предупреждения США по поводу покупки этих оружейных систем, пишет CNBC со ссылкой на свой источник, имеющий прямой доступ к документам разведки на этот счёт.

По словам источника канала, месяц назад был выпущен доклад, к которому были приложены спутниковые снимки ракетного полигона с бетонным покрытием и бункерами. Судя по всему, подобная площадка подходит для российских С-400.

В прошлом году, напоминает CNBC, Анкара подписала с Москвой соглашение о покупке ракетных комплексов С-400 предположительно на сумму $2,5 млрд. Намерение Турции приобрести эти оружейные системы вызвало беспокойство партнёров Анкары по НАТО, которые опасаются усиления российского военного присутствия в регионе.

По имеющимся данным, при меньшей стоимости С-400 превосходят по радиусу действия американские ракетные комплексы THAAD. Предполагается, что эти системы поступят в Турцию в следующем году и будут готовы к боевому применению к 2020-му.

Тем временем американский конгресс рассматривает возможность блокировки поставок Турции истребителей-бомбардировщиков F-35. В то же время российские С-400, оснащённые восьмью пусковыми установками и 32 ракетами, способны бороться с этими машинами.

В рамках колоссального 717-миллиардного Закона о национальной обороне конгресс обязал Пентагон в течение 90 дней выпустить доклад о потенциальной угрозе, связанной с покупкой Турцией российских ракетных комплексов.

«Мы сейчас обсуждаем этот конкретный вопрос… и мы, я бы сказал, часто, очень часто ведём переговоры на этот счёт на самом высоком уровне», — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис по поводу поставок F-35.

«Я считают, что обе стороны искренне пытаются разрешить этот вопрос», — добавил он.

Однако напряжённость в отношениях между США и Анкарой усилилась не только из-за покупки С-400, но и из-за ареста турецкой стороной американского пастора Эндрю Брансона по обвинению в шпионаже и попытке свержения правительства. В августе Министерство финансов США ввело санкции против нескольких турецких министров, имеющих отношение к этому делу.

«Соединённые Штаты введут более широкие санкции против Турции за то, что она на протяжении долгого времени удерживает в заключении пастора Эндрю Брансона, примерного христианина, семьянина и чудесного человека, — написал по этому поводу Дональд Трамп в Twitter. — Он очень сильно страдает. Этот невинный служитель веры должен быть немедленно освобождён!»

Подобные угрозы прозвучали и из уст вице-президента США Майка Пенса. «От лица президента Соединённых Штатов Америки у меня есть сообщения для президента Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого правительства: сейчас же освободите пастора Эндрю Брансона или приготовьтесь ответить за свои действия», — заявил он.

Подобные предупреждения вызвали гнев Анкары и привели к ещё большему обострению отношений между союзниками по НАТО. В августе представитель Эрдогана заявил, что Турция ответит на любые американские санкции.