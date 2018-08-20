Business Insider: санкции Трампа подталкивают Турцию в объятия России и Китая

Санкции США против Турции, введённые из-за отказа Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона, привели к падению лиры, и Дональд Трамп полагает, что он «выигрывает» в этом конфликте, пишет Business Insider. Однако в действительности в лице Турции Белый дом лишился важного союзника по НАТО и подтолкнул его в объятия Ирана, Катара, России и Китая, отмечает издание.

Белый дом пригрозил ввести новые санкции против Турции, если она не освободит американского пастора Эндрю Брансона, пишет журналист Business Insider Джим Эдвардс. Попытки освободить пастора, который уже два года находится под арестом, находятся в центре нынешнего экономического и дипломатического конфликта между Вашингтоном и Анкарой.

В пятницу турецкая лира упала примерно на 5%, отреагировав на новые американские санкции. Трамп полагает, что он побеждает эту торговую войну с Турцией, однако на самом деле он усиливает альянсы между странами, которым безразличны интересы Америки. «Наказывая Турцию санкциями, он только подталкивает страну ближе к другим государствам, которые видят в дружбе с ней стратегическое значение», — подчёркивает Эдвардс. В частности, «война» Трампа усиливает связи Турции с Ираном и Катаром.

Ещё восемь лет назад Турция была на грани вступления в ЕС, это была демократическая страна с отменённой смертной казнью. Однако сейчас крупнейшая армия НАТО сближается с Ираном и Катаром. Трампу следует вернуть Турцию назад на сторону Запада, а не наказывать её ради освобождения одного человека. Экономика Турции будет нуждаться в торговле, и Катар и Иран будут для неё более надёжными партнёрами. «Россия и Китай тоже ждут возможности укрепить связи с Турцией. Анкара уже заключила с Россией соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, а Китай заручился поддержкой Эрдогана в экономической стратегии «Один пояс — один путь», — резюмирует автор Business Insider.