Hill: Турция предупреждает, что санкции США обострят проблему терроризма и миграционный кризис

Американские санкции против Анкары — это политически мотивированный шаг, который нанесёт ущерб региональной стабильности, — с таким заявлением, как сообщает The Hill, выступил министр финансов Турции Берат Албайрак. Кроме того, по его словам, ограничительные меры Вашингтона приведут к обострению миграционного кризиса и проблемы терроризма.
Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил, что санкции США против Анкары могут усугубить кризис с беженцами, а также проблему терроризма, пишет The Hill.
«Эти политически мотивированные шаги не только повлияют на мировую финансовую систему, но также и на мировую торговлю и стабильность в регионе», — сказал о санкциях Албайрак на пресс-конференции в Париже после встречи со своим французским коллегой Бруно Ле Мэром.
«Учитывая то, какой ущерб нанесут санкции региональной стабильности, они, к несчастью, поспособствуют хаотичным проблемам, которые подпитывают терроризм, а также кризис с беженцами», — добавил он.
Албайрак также подчеркнул, что Турция на фоне того, как отношения с США становятся всё более напряжёнными, теперь инвестирует в улучшение связей с Евросоюзом, в частности с Францией. По словам министра, недавнее поведение администрации Трампа сделало отношения Анкары с ЕС ещё более важными.
Как напоминает The Hill, США ввели санкции против Турции, после того как страна отказалась выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, который находиться в турецкой тюрьме с 2016 года, где с ним предположительно плохо обращаются.
Скотленд-ярд привлёк офицеров с «уникальными навыками» по распознаванию лиц для определения главных подозреваемых в расследовании инцидента в Солсбери, при котором пострадал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Американский президент Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели разговор на тему торговых отношений и поддержали переговорный процесс между Вашингтоном и Брюсселем по устранению торговых барьеров.
Группа неизвестных попыталась напасть на караул воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае, один из злоумышленников был застрелен, остальным удалось скрыться, сообщили в Восточном военном округе (ВВО).
Власти намерены потратить более 4 млрд рублей на развитие туризма в России, из них 2,5 млрд планируется выделить из федерального и региональных бюджетов, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующую целевую программу.
Заявления американских разведывательных служб о наличии информаторов в России можно расценивать как блеф, который используется для развития утверждений о «российском вмешательстве», рассказал РИА Новости экс-сотрудник ЦРУ, исполнительный директор американского Совета национальных интересов Филип Джиральди.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна продолжит работать с партнёрами в области торговли на водных путях, в том числе в Ормузском проливе, несмотря на отношения между Вашингтоном и Тегераном.
В Пентагоне рассчитывают на «профессиональные и безопасные» манёвры российских кораблей в Средиземном море. Там также отметили, что обеспокоены сообщениями о «наступательной операции сирийского режима против мирных жителей».
Дэвид Кац, открывший стрельбу во время киберспортивного турнира в американском Джексонвилле, ранее был госпитализирован в связи с психическим заболеванием, сообщает Associated Press со ссылкой на документы суда.
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров прокомментировал критические высказывания о судействе со стороны главного тренера самарских «Крыльев Советов» Андрея Тихонова после матча с «Енисеем».
Наставник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов прокомментировал работу бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (0:1).
В Карачаево-Черкесии организовали проверку после обнаружения тела альпинистки Елены Базыкиной, пропавшей 30 лет назад на Эльбрусе. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз нуждается в добрососедских и доверительных отношениях с Россией в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.