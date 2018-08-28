Hill: Турция предупреждает, что санкции США обострят проблему терроризма и миграционный кризис

Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил, что санкции США против Анкары могут усугубить кризис с беженцами, а также проблему терроризма, пишет The Hill.

«Эти политически мотивированные шаги не только повлияют на мировую финансовую систему, но также и на мировую торговлю и стабильность в регионе», — сказал о санкциях Албайрак на пресс-конференции в Париже после встречи со своим французским коллегой Бруно Ле Мэром.

«Учитывая то, какой ущерб нанесут санкции региональной стабильности, они, к несчастью, поспособствуют хаотичным проблемам, которые подпитывают терроризм, а также кризис с беженцами», — добавил он.

Албайрак также подчеркнул, что Турция на фоне того, как отношения с США становятся всё более напряжёнными, теперь инвестирует в улучшение связей с Евросоюзом, в частности с Францией. По словам министра, недавнее поведение администрации Трампа сделало отношения Анкары с ЕС ещё более важными.

Как напоминает The Hill, США ввели санкции против Турции, после того как страна отказалась выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, который находиться в турецкой тюрьме с 2016 года, где с ним предположительно плохо обращаются.