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Hill: Турция предупреждает, что санкции США обострят проблему терроризма и миграционный кризис

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Американские санкции против Анкары — это политически мотивированный шаг, который нанесёт ущерб региональной стабильности, — с таким заявлением, как сообщает The Hill, выступил министр финансов Турции Берат Албайрак. Кроме того, по его словам, ограничительные меры Вашингтона приведут к обострению миграционного кризиса и проблемы терроризма.
Hill: Турция предупреждает, что санкции США обострят проблему терроризма и миграционный кризис
Reuters
Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил, что санкции США против Анкары могут усугубить кризис с беженцами, а также проблему терроризма, пишет The Hill.
 
«Эти политически мотивированные шаги не только повлияют на мировую финансовую систему, но также и на мировую торговлю и стабильность в регионе», — сказал о санкциях Албайрак на пресс-конференции в Париже после встречи со своим французским коллегой Бруно Ле Мэром.
 
«Учитывая то, какой ущерб нанесут санкции региональной стабильности, они, к несчастью, поспособствуют хаотичным проблемам, которые подпитывают терроризм, а также кризис с беженцами», — добавил он.
 
Албайрак также подчеркнул, что Турция на фоне того, как отношения с США становятся всё более напряжёнными, теперь инвестирует в улучшение связей с Евросоюзом, в частности с Францией. По словам министра, недавнее поведение администрации Трампа сделало отношения Анкары с ЕС ещё более важными.
 
Как напоминает The Hill, США ввели санкции против Турции, после того как страна отказалась выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, который находиться в турецкой тюрьме с 2016 года, где с ним предположительно плохо обращаются.
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источник
Hill США Северная Америка
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