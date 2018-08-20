Daily Sabah: конфликт с США пошёл турецкому туризму на пользу

Из-за американской политики отношения между Турцией и Европой лишь улучшились, и это тут же отразилось на туристической сфере, пишет Daily Sabah. Так, раньше времени начались продажи номеров в турецких отелях на 2019 год, и там ждут рекордного наплыва туристов из разных стран от Великобритании до Китая.
Хорошие отношения Турции с другими странами сказываются на туристическом секторе, пишет Daily Sabah. Турагентства уже начали раньше срока заключать контракты с местными отелями на будущий год, и первоначальные цифры говорят о том, что из Германии, Китая и Великобритании прибудет рекордное число туристов.
По словам специалистов отрасли, напряжённость в отношениях между Турцией и США благотворно сказалась на отношениях Анкары с европейскими странами. И политический климат тут же отразился на туризме: в Германии высокий спрос на поездки в Турцию в 2019 году, и аналитики ожидают рекордных цифр за всю историю.
При этом цены на отели выросли на 7%, если считать в евро, так что доход туристической сферы может оказаться ещё выше, отмечают авторы статьи.
К тому же Катар объявил, что инвестирует в Турцию $15 млрд, показав, что по-прежнему находится на стороне Турции в споре с США. После того как перевозчики других стран региона наложили эмбарго на полёты в Турцию, Qatar Airways пустил туда дополнительные 24 рейса. Таким образом, он привезёт в Турцию туристов из стран Дальнего Востока вроде Малайзии, Индонезии, Японии и Китая.
И Китай, по словам экспертов, как в экономически, так и в политически на стороне Турции. Так, ожидается, что из-за американских санкций против Китая в будущем году число китайских туристов в США может сократиться на 20%. Эксперты считают, что порядка 100 тыс. туристов из Китая могут приехать в Турцию вместо США.
Продолжают приезжать в Турцию и отдыхающие из России и Ирана — несмотря на сложности, связанные с санкциями. Так, ожидается, что количество туристов из России побьёт новый рекорд, отмечает Daily Sabah.
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