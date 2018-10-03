EurActiv: другого пути нет — Столтенберг присоединился к давлению на Македонию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что от вступления в ряды альянса Македонию отделяет лишь ратификация соглашения с Грецией о переименовании страны, сообщает EurActiv. При этом, по словам Столтенберга, итоги референдума свидетельствуют о том, что большинство македонцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО.

К оказанию давления на Македонию относительно вопроса переименования страны присоединился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет EurActiv. На пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО Столтенберг заявил, что Македония вступит в ряды альянса лишь при условии ратификации соглашения с Грецией об изменении названия страны.

EurActiv отмечает, что соответствующее заявление Столтенберг сделал через два дня после проведения референдума, на котором подавляющее количество проголосовавших македонцев высказались в поддержку переименования страны. Тем не менее, референдум прошёл при очень низкой явке.

При этом Столтенберг отметил, что приветствует исход голосования, подчеркнув, что референдум продемонстрировал, что «явное большинство» македонцев выступает «за соглашение о переименовании, за присоединение к ЕС и НАТО».

Так, в пользу переименования страны в «Республику Северная Македония» высказались 91,46% проголосовавших. Тем не менее, результаты не могут считаться действительными, так как явка оказалась ниже необходимых 50%.

«НАТО готово приветствовать нашего 30-ого члена, но только при условии реализации соглашения с Грецией об изменении названия. Другого пути нет», — заявил Столтенберг.

Столтенберг назвал переименование страны «исторической возможностью» и отметил, что в таком случае «двери НАТО открыты» для Македонии и она сможет вступить в альянс уже в 2019 году.

Россия, в свою очередь, осуждает расширение НАТО на восток.

«Форсированное втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика открытых дверей превратилась в самоцель и инструмент освоения геополитического пространства», — приводит EurActiv отрывок заявления Министерства иностранных дел России.