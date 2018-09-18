FT: США призывают македонцев сказать да смене названия страны, чтобы скорее влиться в ЕС и НАТО

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Лауреат Нобелевской премии мира: хватит делать из России «козла отпущения» Common Dreams
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Главу контрразведки Германии Ханса-Георга Маасена снимут с поста
Руководителя Федерального ведомства по охране Конституции Ханса-Георга Маасена снимут с поста.
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Футболист «Локомотива» Идову высказался о причинах поражения команды в матче ЛЧ с «Галатасараем»
Защитник московского «Локомотива» Брайан Идову высказал мнение о причинах поражения команды от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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На Украине прошли испытания реактивных снарядов
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские реактивные снаряды РС-80 «Оскол» успешно прошли очередной этап государственных испытаний.
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Миранчук: во время матча с «Галатасараем» от шума на стадионе закладывало уши
Полузащитник российского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от атмосферы на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле, где подопечные Юрия Сёмина проводили матч первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем».
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Терим заявил, что «Локомотив» выглядел пассивно в начале матча с «Галатасараем»
Главный тренер турецкого «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу своих подопечных над московским «Локомотивом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Миранчук — о матче с «Галатасараем»: футболисты «Локомотива» поняли, что такое Лига чемпионов
Полузащитник российского «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал игру команды в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем», который состоялся в Стамбуле и завершился поражением подопечных Юрия Сёмина со счётом 0:3.
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Источник: Дима Билан попал в ДТП в Москве
В Москве на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля Ford Mustang, которым управлял российский певец Дима Билан. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Сёмин о разгромном поражении «Локомотива» в ЛЧ: переживём, для нас это будет большим уроком
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Месси установил личный рекорд по количеству мячей со штрафных ударов в календарном году
Мяч в ворота голландского ПСВ в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов стал для нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси восьмым в календарном 2018 году, который аргентинцу удалось забить прямым ударом со штрафного.
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Китай сократил вложения в американский госдолг на $7,7 млрд
Власти Китая за июль сократили на $7,7 млрд вложения в госдолг Соединённых Штатов.
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Россия проиграла Сербии в матче группового этапа ЧМ по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по волейболу, который проходит в Болгарии и Италии.
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Месси повторил достижение Рауля, отметившись забитым мячом в 14-м розыгрыше Лиги чемпионов подряд
Оформив хет-трик в матче первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 с голландским ПСВ, нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал всего лишь вторым игроком в истории, которому удалось отметиться хотя бы одним забитым мячом в 14 последовательных розыгрышах турнира.
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СК начал проверку после ДТП с двумя автобусами в Воронежской области
Следователи организовали проверку в связи со столкновением двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом информирует региональное управление СК России.
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Гол Фирмино на 92-й минуте принёс «Ливерпулю» победу над ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Английский «Ливерпуль» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Трамп: Россия действует агрессивно и уважает силу
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия «действует агрессивно» и «уважает силу».
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«Атлетико» победил «Монако» в матче Лиги чемпионов
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Эксперт оценил слова генерала ВСУ о способности Киева стать «оппонентом» Москвы на Азовском море
Политолог Константин Симонов оценил слова украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о том, что создание военно-морской базы Украины на Азовском море заставит Россию «пойти на уступки и сесть за стол переговоров».
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В Москве рассказали о разработке инновационной стали
В Московском институте стали и сплавов рассказали о разработке инновационной стали «Северкор».
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В Сочи ограничат движение грузовиков с 27 по 30 сентября из-за «Формулы-1»
В Сочи планируют ограничить движение большегрузного транспорта с 06:00 27 сентября до 00:00 30 сентября из-за проведения этапа Гран-при России «Формулы-1». Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Черноморье».
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Эксперт прокомментировал встречу лидеров КНДР и Южной Кореи
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал встречу лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
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Движение в Москве частично перекроют из-за фестиваля «Круг света»
Движение в Москве частично перекроют из-за проведения фестиваля «Круг света», сообщает m24 со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
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Опубликовано видео с места ДТП под Воронежем
Опубликовано видео с места в Воронежской области, где произошло столкновение двух пассажирских автобусов, в результате которого погибли пять человек и 20 пострадали.
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Габулов заявил, что ещё не завершил спортивную карьеру
Российский голкипер Владимир Габулов, расторгший контракт с бельгийским футбольным клубом «Брюгге», рассказал о своих планах на будущее.
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СМИ: Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска
Минюст США начал расследование в отношении компании Tesla из-за заявлений её основателя Илона Маска, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
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В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека
В Башкирии в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД региона.
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WSJ: США требуют от двух СМИ Китая зарегистрироваться иноагентами
Министерство юстиции США приказало двум китайским средствам массовой информации зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.
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Месси стал первым футболистом, оформившим восемь хет-триков в Лиге чемпионов
Аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, оформившим восемь хет-триков в матчах турнира.
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В Нижегородской области предупредили о сохранении высокой пожароопасности лесов
В Нижегородской области предупредили о сохранении высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников с 19 по 24 сентября, сообщает kp.ru со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
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В Москве рассказали о ходе строительства новых станций метро
Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о ходе строительства новых станций метрополитена.
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Эксперт оценил поручение Трампа рассекретить часть информации по «российскому расследованию»
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал поручение американского президента Дональда Трампа о рассекречивании части информации по «российскому расследованию».
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СМИ: При взрыве пиротехники в страйкбольном клубе в Екатеринбурге пострадал человек
На складе в промзоне на улице Гаршина в Екатеринбурге произошёл взрыв, в результате чего пострадал один человек, передаёт URA.RU.
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МЧС подтвердило гибель пяти человек в ДТП с автобусами под Воронежем
Пять человек погибли, ещё 20 пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Воронежской области, заявили в МЧС России.
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Касильяс стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, сыгравшим в 20 сезонах турнира
Голкипер «Порту» Икер Касильяс стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, сыгравшим в 20 сезонах турнира.
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Астронавт NASA рассказала о музыкальном вечере на МКС
Экипаж Международной космической станции устроил музыкальный вечер, рассказала во время видеомоста со школьниками из Вашингтона астронавт NASA Серена Ауньон-Ченселлор.
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Слуцкий заявил, что не стал бы ставить на победу ЦСКА в матче ЛЧ с «Викторией»
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий голландский «Витесс», высказал мнение о предстоящем матче армейцев с чешской «Викторией» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Трамп: у США нет планов вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не намерена вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2».
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Источник сообщил о пяти погибших в ДТП с автобусами под Воронежем
Число погибших в результате столкновения двух автобусов в Воронежской области возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Серия B опровергла информацию о приостановке чемпионата
Пресс-служба второго по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу — Серии B — опубликовала официальное заявление в связи с информацией о приостановке проведения турнира.
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Космонавты обследуют отверстие в «Союзе» с внешней стороны
Российские космонавты обследуют с внешней стороны отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09», который пристыкован к МКС, во время выхода в открытый космос 15 ноября. Об этом заявил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв.
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В Москве согласовали 31 проект реконструкции советских кинотеатров
Глава Москомэкспертизы Валерий Леонов заявил о согласовании 31 проекта реконструкции советских кинотеатров. Здания превратят в районные центры шаговой доступности. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт комплекса градостроительной политики и строительства.
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Эксперт прокомментировал торговое противостояние США и Китая
Руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал торговое противостояние США и Китая.
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Росстат заявил о снижении суммарной задолженности по зарплате в августе
Суммарная задолженность по заработной плате в России в августе 2018 года снизилась на 5% — до 3,219 млрд рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Росстата.
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Челябинский экономический форум открывается на Южном Урале
Второй Челябинский экономический форум открывается на Южном Урале, сообщают «Аргументы неделi». Он проводится с 18 по 20 сентября.
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Продажи новых люксовых автомобилей в России снижаются второй месяц подряд
Продажи новых люксовых автомобилей в России показывают снижение второй месяц подряд, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
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Во Львовской области запретили публичное использование произведений на русском языке
Депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области.
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Дубль Галиева помог «Ак Барсу» победить «Торпедо» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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СК возбудил дело по факту крушения Ил-20 в Сирии
Главное военно-следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения российского самолёта Ил-20, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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СКА разгромил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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ЕС выделит Украине €54 млн на работу Фонда энергоэффективности
Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявил, что ЕС выделит стране транш в размере €54 млн на работу Фонда энергоэффективности.