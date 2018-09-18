FT: США призывают македонцев сказать да смене названия страны, чтобы скорее влиться в ЕС и НАТО

Глава Пентагона Джеймс Мэттис прилетел в Македонию, чтобы выразить свою поддержку правительству страны перед референдумом по вопросу одобрения договора с Грецией, предусматривающего смену названия страны на «Республика Северная Македония», который состоится 30 сентября, сообщает Financial Times. Как отмечает издание, положительный результат на голосовании откроет Македонии возможность присоединения к ЕС и НАТО почти через три десятилетия после блокирования этих попыток Грецией.

США призвали македонцев поддержать переименование страны, что откроет ей возможность для вступления в НАТО и ЕС, сообщает Financial Times.

Министр обороны США Джим Мэттис в понедельник прибыл в Скопье, чтобы выразить свою поддержку правительству Македонии перед референдумом по вопросу одобрения договора с Грецией, предусматривающего смену названия страны на «Республика Северная Македония», который состоится 30 сентября.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Македонии Зораном Заевым и министром обороны Радмилой Шекеринской Джеймс Мэттис отметил, что голосование станет «самым важным» событием в истории страны. Мэттис добавил, что это приведёт к «экономическому процветанию и увеличению иностранных инвестиций».

«Соглашение, а также важнейшие реформы, которые вы внедряете в соответствии с докладом о стратегической обороне, открывают для страны возможность вступить в НАТО, а также определять своё будущее в организациях, в которые входят страны-единомышленники», — заявил глава Пентагона.

Как напоминает издание, Греция блокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО на протяжении почти трёх десятилетий, заявляя, что название «Республика Македония», которое используется страной с момента распада Югославии в 1991 году, содержит в себе «территориальные притязания на греческий регион, носящий такое же название».

Мэттис пока что стал последним западным чиновником, который приехал в Скопье, чтобы лоббировать переименование страны. До него в страну приезжали представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, немецкий канцлер Ангела Меркель, австрийский канцлер Себастьян Курц, а также ряд министров иностранных дел европейских стран.

Мэттис также подчеркнул, что накануне голосования Россия, предположительно, будет проводить кампанию по дезинформации.

«Нет сомнения в том, что русские направляли денежные средства и что они проводят широкомасштабные кампании по воздействию на общественное мнение, — заявил Мэттис журналистам. — Мы не хотим, чтобы Россия делала здесь то, что она пыталась делать в стольких странах».

Хотя новое название не пользуется большой популярностью в стране и сам президент выступает против него, правящая социал-демократическая партия надеется, что приманки в виде вступления страны в НАТО и ЕС будет достаточно для того, чтобы убедить население проголосовать за.

Как пишет Financial Times, перед совместной пресс-конференцией с Мэттисом Зоран Заев рассказал журналистам, что он обеспокоен большим количеством дезинформации, которая появляется перед голосованием, но отметил, что ему неизвестно, какие страны к этому причастны.

«У меня нет доказательств какого-либо вмешательства со стороны России. Россия — друг Македонии, и она не имеет ничего против вступления Македонии в ЕС, чего не скажешь о присоединении к НАТО», — заявил Заев, добавляя, что Москва придерживается чёткой и последовательной позиции.