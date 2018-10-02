Guardian: результат референдума в Македонии стал очередной победой Москвы

Хотя абсолютное большинство проголосовавших на референдуме в Македонии высказались в поддержку переименования страны, явка составила лишь 36%. По словам журналиста The Guardian, это привнесёт новые сложности в процесс интеграции страны в ЕС и НАТО, а значит, пойдёт на выгоду Москве, которая заинтересована в раздоре и росте напряжённости на Западе.

Нежелание македонцев давать своё согласие на переименование страны — кажется, что это дело исключительно местного масштаба. Однако, как пишет The Guardian, результат референдума в Македонии будет расцениваться как важная победа Владимира Путина, шаг назад для Европейского союза и НАТО, а также «очередной тревожный пример того, как Россия может и хочет оказывать влияние на демократический процесс в западных странах».

По мнению западных чиновников, Россия была заинтересована в снижении явки на этом референдуме. В итоге больше 90% проголосовавших высказались за переименование страны, но сама явка составила лишь 36%, что недостаточно для того, чтобы результат голосования имел обязательный для парламента характер.

Как отмечают аналитики из западных стран, рост нестабильности и раздора входит в планы Москвы. Если бы референдум удался, то он бы уладил разногласия между Македонией и Грецией, которая блокирует вступление Македонии в ЕС и НАТО. Москва же, как и везде на Балканах, пытается противостоять расширению западного влияния, пишет автор статьи.

По словам британского журналиста, в Македонии Москва действовала теми же методами, что во время президентской кампании в США в 2016 году: якобы проводила кампании по дезинформации, распространяла фейковые новости, совершала кибератаки, использовала подставные страницы в Facebook и Twitter. Россия все эти обвинения опровергает.

В качестве примера подрывных действий автор статьи приводит некие записи в социальных сетях с призывом к бойкоту, драки футбольных фанатов, столкновения противников переименования с полицией. При этом, чтобы воодушевить македонцев согласиться на переименование страны, туда приезжал министр обороны США Джеймс Мэттис, канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава внешнеполитического подразделения ЕС Федерика Могерини. Кроме того, США выделили для Македонии $8 млн, а Великобритания профинансировала референдум, пишет издание.

«Все пытались заверить македонцев, что их будущая безопасность и процветание будут лучше при тесной интеграции с Западом. Но Москва оказалась сильнее в своих идеях, тратах и манёврах», — пишет издание. Автор статьи утверждает, что Москва в Македонии пыталась эксплуатировать националистские и популистские настроения, но пока неясно, повлияли ли на баланс сил действия Москвы.

Парадокс в том, что как бы ни называлась их страна, большинство македонцев поддерживают идею вступления в ЕС и НАТО, пишет The Guardian. Однако сейчас движение в эту сторону застопорилось, и, как отмечает автор статьи, в общеевропейской борьбе за власть и влияние Россия снова получила ещё одно очко.