AC: Америка растеряла плоды триумфа в холодной войне и уже с трудом сдерживает Россию

Если оценить глобальные обязательства США, значительно расширившиеся после «победы в холодной войне», станет понятно, что сдерживать Россию и Китай Америке становится не по силам, предупреждает The American Conservative. А санкции, которые Вашингтон накладывает на противников и союзников за то, что они не слушаются его команд, негативно отражается на самих американцах, подчёркивается в статье.

К концу своего второго срока на посту президента США Рональд Рейган, который когда-то назвал Советский Союз «империей зла», уже прогуливался по Красной площади с русскими, которые похлопывали его по плечу, пишет Патрик Бьюкенен на страницах The American Conservative: «Что за счастье было видеть тот закат». Но время показало, что Вашингтон не сумел разумно распорядиться «плодами триумфа в холодной войне». В результате «великие достижения» Ричарда Никсона, который смог привлечь к сотрудничеству Пекин, и Рейгана, сумевшего завершить холодную войну, стали достоянием истории, подчёркивается в статье. Россия и Китай сейчас всё больше поворачиваются друг к другу, а Америке становится всё труднее одновременно их сдерживать.

Совсем недавно «пожизненный лидер Китая» Си Цзиньпин стоял рядом с президентом России Владимиром Путиным, наблюдая за ходом крупнейших российских военных учений за последние 40 лет, где были задействованы и 3 тыс. китайских военных, а также 300 тыс. российских военнослужащих, 1 тыс. самолётов и 900 танков, отмечается в статье. «Это было незашифрованное послание Западу от Востока», — предупреждает The American Conservative. По мнению автора, даже если с большевиками «уже покончено», однако «российские националисты, которых разбудило быстрое продвижение НАТО к старым границам России», до сих пор здравствуют и проявляют активность.

Последние события показывают, что Москва, по всей видимости, окончательно перестала рассчитывать на Запад и признала, что надеждам на улучшение отношений при президенте Трампе уже не суждено сбыться, отмечается в статье. Недавно Вашингтон объявил, что может начать поставки военно-морского и противовоздушного вооружения на Украину, поскольку Киев жалуется на участившиеся проверки российскими силами судов, проходящих из Чёрного моря через Керченский пролив в Азовское море. Россия считает оба берега пролива своей территорией, однако Украина хочет при поддержке США строить военно-морскую базу на Азовском море, чтобы «создать условия для ответа на агрессивные действия Российской Федерации в регионе», пишет The American Conservative. В распоряжении Киева есть несколько патрульных судов в Азовском море, но российский флот способен затопить их и уничтожить базу за считанные минуты, предупреждает автор: «Неужели мы будем посылать свой флот в Чёрное море, чтобы защитить морские права Украины на море, которое исторически было таким же российским, как Чесапикский залив — исторически американским?»

В свою очередь, Польша на этой неделе предложила США обустроить крупную военную базу на своей территории, за что поляки заплатят Америке $2 млрд и назовут её Форт Трамп. Похоже, что президенту Трампу понравилась и идея, и название, говорится в статье. Однако не стоит забывать, что решение Буша-младшего разместить систему ПРО в Польше подтолкнуло Кремль к «контратакующему манёвру» — установке крылатых ракет «Искандер», способных нести ядерное оружие, в Калининграде, у северной границы Польши, напоминает The American Conservative. В то же время на Балканах США поддерживают вступление Македонии в НАТО, и это тоже вызывает недовольство России.

«Когда американские военные корабли регулярно наведываются в восточную часть Балтийского и в Чёрное море, при возможном появлении новой военной базы в Польше и растущей помощи Украине с поставками смертоносного оружия для борьбы с пророссийскими повстанцами в Донбассе и российским флотом на Азовском море — не окружаем ли мы Россию со всех сторон? Уверены ли мы в том, что русские будут вечно отступать?» — задаётся вопросом автор.

«Когда Грузия перешла в атаку в августе 2008 года, считая, что выгонит российских миротворцев и вновь аннексирует свою отсоединившуюся провинцию Южную Осетию, российская армия немедленно отреагировала и выгнала грузин за 48 часов», — отмечает The American Conservative. Однако Буш-младший тогда «проявил мудрость», решив не публиковать никаких «ультиматумов» и не отправлять туда американские войска, напоминает автор. Он проигнорировал на этот раз призывы «ястребов» из своей собственной партии, из-за которых Америка ранее ввязалась в войну в Ираке, ставшую «сокрушительным поражением» для его президентства.

Однако сейчас «маккейновское крыло» Республиканской партии стремится принять Украину и Грузию в НАТО, что сделает «сдерживание России» неотъемлемой чертой американской политики в будущем, говорится в статье. «Так в чём же конкретно состоит великая американская стратегия в отношении России? Осознаёт ли американский народ стоимость и риски, связанные с такой политикой?» — пишет The American Conservative.

«Мы обязались сдерживать два крупнейших государства — Россию и Китай. Мы связаны в военном отношении в Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене, и сторонники военных действий уже бьют в барабаны, готовясь к ещё более масштабной войне с Ираном. Мы накладываем санкции на противников и союзников за то, что они не слушаются наших команд на Западе и в мире», — отмечается в статье.

Вместе с тем США испытывают «чудовищный дефицит», который уже приближается к отметке в $1 трлн. Американская доля в мировой экономике со времён Рейгана значительно уменьшилась, а долг приближается к уровню 100% ВВП, в то время как пособия истощают национальную казну, констатирует автор.

«Если присмотреться к глобальным обязательствам Америки, значительно расширившимся со времён нашей победы в холодной войне, на ум приходит лишь одно: они непосильны», — заключает The American Conservative.