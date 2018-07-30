NI: американцы до сих пор видят в России СССР — и это мешает им с ней поладить

У американцев есть печальная привычка относиться к России как к Советскому Союзу, в то время как она по большинству параметров является лишь его «бледной тенью», пишет The National Interest. Поэтому, по мнению журнала, она не представляет никакой экзистенциальной угрозы США, но в случае если американские лидеры не изменят к ней своё отношение, то война с ней становится более чем реальна.

У американцев, в том числе и определяющих политический курс страны, есть печальная привычка путать Россию с Советским Союзом. Эта тенденция вновь дала о себе знать после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Критики американского лидера обвинили его в умиротворении Путина и даже в «предательстве» так как он, по их мнению, недостаточно сделал для защиты интересов США и слишком мягко обошёлся со своим российским коллегой, пишет The National Interest.

Они считают это «непростительным оскорблением», так как они думают, что Россия представляет огромную угрозу для США. Враждебно настроенные политики и эксперты обвиняют Москву во «вмешательстве» в выборы и сравнивают это с налётом на Пёрл-Харбор или терактами 11 сентября.

Подобострастное поведение Трампа, по мнению его оппонентов, разительно отличалось от действий его предшественников по отношению к «тиранам», и, особенно по отношению к Кремлю. В пример ему ставили высказывание Рональда Рейгана об «империи зла» и его требование, озвученное в адрес Горбачёва снести Берлинскую стену.

«Проблема с цитированием таких примеров в том, что они относятся к другой стране: Советскому Союзу. Слишком много американцев ведут себя так, как будто между ним и Россией нет никаких значимых различий. Но что ещё хуже, американские лидеры придерживаются той же бескомпромиссной, враждебной политики, к которой Вашингтон прибегал для сдерживания СССР. И это большой промах, который, начиная с развала Союза Советских Социалистических Республик в конце 1991 года, всё больше отравляет отношения с Москвой», — считает журнал.

Очевидное отличие СССР от России состоит в том, что советская элита приняла идеологию марксизма-ленинизма, а её целью была мировая революция. Сегодняшняя Россия не является «мессианской» державой. Её экономическая система, как считает The National Interest, основывается на обычной разновидности «коррумпированного, кумовского капитализма», а не на жёстком фундаменте социализма. Политическая система — это «консервативная автократия», а не «однопартийная диктатура, не терпящая никаких диссидентов».

Хотя Россию едва ли можно назвать западной демократией, она не является продолжением «ужасно жестокого тоталитаризма Советского Союза». И в самом деле, продолжает журнал, политическая и социальная философия России разительно отличается от той, что была в СССР. Например, в советское время у православной церкви не было никакого серьёзного веса, что совсем неудивительно, если вспомнить про коммунистическую политику атеизма. Однако в наши дни РПЦ обладает серьёзным влиянием, особенно в социальной сфере.

«Суть в том, что Россия — это обычная, в чём-то консервативная держава, в то время как Советский Союз был мессианским, тоталитарным государством. Это весьма существенное и важное отличие, и в политике США это должно учитываться», — подчёркивает The National Interest.

Не менее важное отличие состоит в том, что Советский Союз был великой державой (и, на протяжении какого-то времени, пожалуй, что и сверхдержавой) с глобальными амбициями и огромным потенциалом. СССР держал под контролем «империю» в Восточной Европе, а также имел союзников и «клиентов» по всему миру, дотягиваясь до таких отдалённых уголков мира как Куба, Вьетнам и Ангола. Более того, СССР активно оспаривал влияние США в этих регионах.

Что же касается России, то она является «просто региональной державой» с крайне ограниченным за пределами своего региона влиянием. Кремль в основном сконцентрировал свои усилия на ближнем зарубежье, пытаясь остановить продвижение НАТО на восток. Россия ориентирована скорее на оборону, чем на наступление, считает издание.

России было бы очень сложно осуществить что-то, выходящее за пределы крайне ограниченных экспансионистских намерений, даже если таковые у неё имеются. Советский Союз был второй экономикой мира, уступающей только США. Экономика России приблизительно равна канадской. Площадь России составляет лишь три четверти от площади СССР, а её население в два раза меньше.

«Исходя из всех этих факторов должно быть очевидно, что Россия не является серьёзным соперником, и уж точно не представляет экзистенциональной угрозы Соединённым Штатам и их демократической системе. Мощь России — это бледная тень мощи Советского Союза. Единственным источником престижа прошлого остаётся внушительный ядерный арсенал», — подчёркивает журнал, добавляя, что ядерное оружие не слишком полезно, если только Путин не захочет совершить «национальное самоубийство».

В конечном счёте, интересы России в области безопасности во многом совпадают с американскими, например, в сфере борьбы с радикальным исламистским терроризмом. Если бы американские политики не придерживались «провокационной политики», расширяя НАТО на восток и действуя против давних союзников России на Балканах (Сербия) и Ближнем Востоке (Сирия), а также исключая Москву из ключевых международных экономических институтов, то Россия и США сталкивались бы интересами относительно редко.

В этом контексте в политике США должен произойти фундаментальный сдвиг, однако для него потребуются крупные изменения в американской национальной психологии. На протяжении более 40 лет американцы видели в Советском Союзе «смертельную угрозу» национальной безопасности и заветным ценностям свободы и демократии. К сожалению, когда Советский Союз развалился, в их головах не произошла «ментальная перезагрузка».

«Слишком многие американцы (включая политических лидеров и деятелей) ведут себя так, как будто до сих пор борются с Советским Союзом. Величайший трагичный парадокс будет состоять в том, что если Америка, избежав войны с тоталитарным сильным противником, случайно вступит в войну из-за устаревшего представления и политики по отношению к обычной, региональной и дряхлеющей державе. Тем не менее если американские лидеры не изменят свою ментальную установку и политику по отношению к России, такой исход вполне реален», — предупреждает The National Interest.