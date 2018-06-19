Бывший резидент ЦРУ в Москве: отношения с Россией хуже, чем во время холодной войны

Отношения между США и Россией могут быть хуже, чем во время холодной войны, приводит Newsweek слова бывшего резидента ЦРУ в Москве Дэниэля Хоффмана. По мнению Хоффмана, Владимир Путин «намеренно сеет раздор» внутри США, пытаясь показать простым американцам, что их президент связан с Кремлём.

Отношения между США и Россией могут быть хуже, чем во время холодной войны, а президент Владимир Путин «намеренно сеет раздор» внутри американской политической системы с целью подорвать демократию в США, приводит Newsweek слова бывшего резидента ЦРУ в Москве Дэниэля Хоффмана.

По его словам, большую часть XX века две сверхдержавы находились в состоянии ядерной конфронтации, однако сейчас эти страны могут быть в «худшем положении».

«Как бы не были опасны отношения между нашими странами во время холодной войны, как бы не был высок риск конфликта, можно сказать, что сейчас мы находимся в худшем положении», — отметил Хоффман.

По мнению бывшего резидента, Путин хотел, по крайней мере, создать видимость того, что члены избирательной кампании Трампа сотрудничали с русскими, поспособствовав расколу внутри США.

«Думаю, что Владимир Путин считал, что лучший способ замарать наши демократические процессы — это связать кампанию Трампа каким-нибудь тайным образом… с Кремлём», — считает он.

По словам Хоффмана, Путин, как бывший агент КГБ, хотел, чтобы о встрече советников президента США со «связанной с Кремлём» адвокатом Натальей Весельницкой в Trump Tower узнали простые американцы.

«Эта операция не предполагала секретности; это последнее место, где они могли бы встретиться. Там слишком много охраны, слишком много прессы, слишком много людей», — объяснил бывший сотрудник ЦРУ.

«Я слежу за всеми операциями российской разведки, и, честно говоря, если СМИ что-то узнали о действиях России, как например, о встрече в Trump Tower, то они хотели, чтобы это всплыло», — подытожил Хоффман.