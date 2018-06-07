El País о наборе в ЦРУ русскоговорящих сотрудников: «холодная война версии 4.0»

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Das Erste: Германия обеднела — в 2017-м каждый шестой немец провёл отпуск дома Das Erste
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Директор по развитию хоккеистов «Вашингтона» наполнил Кубок Стэнли мороженым
Директор по развитию игроков «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик наполнил завоёванный командой Кубок Стэнли мороженым.
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Владелец шахты в Челябинской области связал эвакуацию горняков с учениями
В АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которой принадлежит шахта «Центральная» в Челябинской области, заявили, что эвакуация шахтёров из-за возгорания была проведена в рамках учений. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.
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Кремлёв высказался о политизированных комментариях на Украине после боя Гассиев — Усик
Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение относительно политизированных комментариев о бое между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
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СМИ: Трамп расстроен из-за отсутствия быстрого прогресса по ситуации с КНДР
Президент США Дональд Трамп «расстроен» в связи с отсутствием «немедленного прогресса» по проблеме Северной Кореи после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом пишет газета The Washington Post.
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В Бразилии сообщили, что ЦСКА отказался продать Витиньо во «Фламенго»
Руководство московского ЦСКА вышло из переговоров о трансфере бразильского форварда Витиньо во «Фламенго».
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Посол: России и Японии нужно стремиться к компромиссу по мирному договору
Посол России в Японии Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что Москве и Токио необходимо стремиться к взаимоприемлемому решению по вопросу мирного договора.
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«Ротор» арендовал стадион «Волгоград Арена» на 11 матчей
Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор» взял в аренду на 11 матчей стадион «Волгоград Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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В ЛНР заявили о размещении ВСУ ракетных комплексов возле линии соприкосновения
Военнослужащие Вооружённых сил Украины разместили зенитные ракетные комплексы возле линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий.
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СМИ: Бэйл отменил свадьбу из-за отца невесты
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл отменил свадьбу со своей подругой Эммой Рис-Джонс.
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Эксперты: реальные зарплаты в Белоруссии оказались выше российских
Эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики в ходе сравнения зарплат в долларовом эквиваленте установили, что реальные зарплаты в Белоруссии выше, чем в России.
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Валуев назвал «убогим финтом» попытку политизировать победу Усика
Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с RT поделился мнением, что заявление украинского лидера Петра Порошенко, который приравнял победу своего соотечественника Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) к «символу борьбы» Украины, вызывает удивление. По словам парламентария, попытки политизировать данное событие делают именно украинские политики, а обычные люди просто получали удовольствие от мероприятия.
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ВВС перехватили легкомоторный самолёт над гольф-клубом Трампа в Нью-Джерси
Истребитель Военно-воздушных сил США перехватил небольшой самолёт, пролетевший в ночь на 22 июля над гольф-клубом, принадлежащим президенту страны Дональду Трампу.
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Агент Варга считает, что цена на Головина может возрасти до €50 млн
Известный футбольный агент Шандор Варга высказал мнение, что трансферная цена полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина может возрасти до €50 млн.
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В ОНК Москвы сообщили о находящемся в СИЗО «Лефортово» обвиняемом в госизмене мужчине
Суд санкционировал арест подозреваемого в госизмене Виктора Кудрявцева, он был доставлен в СИЗО «Лефортово». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгения Еникеева.
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Путин считает, что День российского бокса станет важным этапом подготовки к ОИ-2020
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Дня российского бокса, отметив, что это мероприятие станет важным этапом подготовки российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года.
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РФС и JFA подписали соглашение о сотрудничестве
Российский футбольный союз (РФС) и Японская футбольная ассоциация (JFA) подписали соглашение о сотрудничестве.
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На Украине владельцу маршрутки объявили о подозрении после ДТП с 10 погибшими
На Украине прокуратура сообщила о подозрении в отношении владельца маршрутного такси, попавшего в ДТП в Житомирской области, в результате которого погибли 10 человек.
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Кремлёв заявил, что многие хотели бы увидеть бой-реванш между Гассиевым и Усиком
Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв поделился впечатлениями от боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
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Президент Ирана посоветовал Трампу «не играть с огнём»
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не следует «играть с огнём». Об этом сообщает агентство Tashim.
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Сборная России поблагодарила братьев Березуцких за выступления
Пресс-служба сборной России по футболу поблагодарила защитников Алексея и Василия Березуцких за выступления в составе национальной команды.
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Мексиканский футболист Маркес объявил о завершении карьеры
Защитник сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес объявил о завершении профессиональной карьеры.
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Возле авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили два неизвестных беспилотника
К авиабазе Хмеймим в Сирии два раза приближались неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), их уничтожили российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил представитель базы.
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Федун заявил, что у «Спартака» переизбыток игроков
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение относительно усиления состава команды.
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Министр иностранных дел Греции назвал Лаврова одним из лучших дипломатов
Глава МИД Греции Никос Котзиас в интервью AMNA заявил, что считает министра иностранных дел России Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов на международной арене.
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Федун рассказал о будущем Карреры в «Спартаке»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал о будущем главного тренера Массимо Карреры в команде.
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СМИ: В ЮАР при вооружённом нападении на микроавтобус погибли 11 человек
В Южно-Африканской Республике в результате нападения вооружённых людей на микроавтобус погибли 11 человек. Об этом информирует телеканал eNCA.
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Falcon 9 успешно вывела на орбиту канадский спутник
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage на орбиту. Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX.
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Капитан «Сент-Луиса» стал отцом тройни
Защитник и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело стал отцом.
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Ибрагимович ответил на вопрос о своём влиянии на футбол в США
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович ответил на вопрос, изменился ли футбол в США после его прихода в чемпионат.
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На стройке моста через Амур обрушились конструкции и кран из-за паводка
На месте строительства моста через реку Амур, соединяющего Амурскую область с китайской провинцией Хэйлунцзян, из-за паводка произошло обрушение четырёх пролётов временного рабочего моста и строительного крана.
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СМИ: Терри намерен завершить карьеру и может стать экспертом на телевидении
Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри намерен завершить профессиональную карьеру.
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Более 160 горнорабочих эвакуируют из шахты в Челябинской области
В Челябинской области из шахты «Центральная» были эвакуированы более 160 шахтёров из-за возникновения небольшого возгорания.
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Клопп сообщил, что Салах полностью восстановился после травмы плеча
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что форвард команды Мохамед Салах полностью восстановился после травмы плеча.
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В Госдуме назвали неподобающими слова Порошенко о победе Усика
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, который поздравил своего соотечественника Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), назвав её «символом борьбы» Украины.
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Виталий Кличко заявил, что победа Усика важна не только для его карьеры, но и для Украины
Почётный и вечный чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе и мэр Киева Виталий Кличко поделился впечатлениями от боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
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Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 20
Во Вьетнаме число погибших в результате наводнений и вызванных ими оползней увеличилось до 20. Об этом информирует портал VN Express.
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Президент WBC заявил, что гордится Гассиевым и Усиком, встретившимся в финале WBSS
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился впечатлениями от боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
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В Волгоградской области в результате ДТП погибли пять человек
В Волгоградской области на трассе Москва — Волгоград в результате столкновения двух легковых автомобилей со стоящим грузовиком КамАЗ погибли пять человек.
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Исследование: американцев не волнует «российское вмешательство»
Иммиграция и экономические проблемы волнуют граждан США гораздо больше, чем разговоры о вмешательстве России в выборы. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup о самых важных для американцев проблемах.
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Глава IBF назвал великим бой Гассиева и Усика в финале WBSS
Президент Международной боксёрской федерации (IBF) Дэрил Пиплс поделился впечатлениями от боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
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В МИД Израиля заявили об эвакуации из Сирии членов организации «Белые каски»
Официальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что израильская сторона эвакуировала из Сирии членов организации «Белые каски».
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Рябинский не знает, почему Гассиев не смог особо себя проявить в бою с Усиком
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал поражение россиянина Мурата Гассиева в бою с украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
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В Японии определились с именами талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года
Талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио получили имена.
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Валуев заявил, что Усик был объективно сильнее Гассиева в финале WBSS
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал поражение соотечественника Мурата Гассиева в бою с украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
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Рябинский высказался о словах Порошенко после победы Усика над Гассиевым
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о победе Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в ДТП в Свердловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек, включая троих детей, в ДТП в Свердловской области.
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Ковалёв считает, что Гассиеву не стоит расстраиваться из-за поражения от Усика
Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал поражение соотечественника Мурата Гассиева в бою с украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
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Ракета Falcon 9 с канадским спутником стартовала в США
На мысе Канаверал во Флориде произошёл запуск ракеты Falcon 9 с канадским коммуникационным спутником Telstar 19 Vantage.
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Гройсман заявил, что предложит Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить украинскому боксёру Александру Усику звание героя. Об этом он написал в своём Facebook.
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Сирийская Латакия приняла около 1 млн беженцев из других провинций и стран
В сирийской Латакии проживает около 1 млн беженцев из других провинций Сирии и иностранных государств. Об этом заявил губернатор провинции Ибрагим Худер Ал-Салем.