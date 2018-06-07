El País о наборе в ЦРУ русскоговорящих сотрудников: «холодная война версии 4.0»

Центральное разведывательное управление США запустило напоминающую о временах холодной войны кампанию по набору русскоговорящих сотрудников, пишет El País.

«Всё дело в ваших знаниях! Знаете русский? Вы гражданин США с высшим образованием? Хотите служить своей стране?» — сообщение с такими словами было опубликовано недавно в Twitter-аккаунте ЦРУ. Причём по тону это объявление напоминает о «холодной войне, только версии 4.0, для социальных сетей», указывает издание.

Вашингтон и без того полон различных интриг, говорится в статье. Столицу США считают одним из городов мира, где больше всего шпионов на квадратный метр.

«Это царство лобби и посольств, где грань между дипломатом и разведчиком тает, как кусочек сахара в кофе. Однако в последнее время напряжённость с Россией выросла до такой степени, что она стала напоминать о былой борьбе, которую в течение нескольких десятилетий вели между собой лидер Запада и советский блок. И вот теперь ЦРУ ищет дополнительный персонал со знанием русского языка», — пишет El País.

Разведслужбы США обвиняют Кремль во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в Америке, утверждая, что с помощью кибератак и пропаганды российские власти хотели поспособствовать победе Дональда Трампа. И, по мнению представителей разведки, Москва также попытается повлиять на предстоящие выборы в конгресс, которые состоятся в ноябре этого года.

Администрация экс-президента Барака Обамы в декабре 2016 года, в последние дни своего правления, выдворила из страны 35 российских дипломатов в связи с вмешательством Москвы в выборы. А в марте этого года Вашингтон выдворил ещё 60 дипломатов в качестве наказания за отравление бывшего российского шпиона в Великобритании, поскольку в случившемся все обвинили Россию.

«Эпизоды, подобные этому, — не говоря уже о воскресшем на прошлой неделе на Украине журналисте — могли бы стать сценарием для успешного сериала о шпионах «Американцы», который только что завершился в США. Но реальность превосходит вымысел: в отношении команды президента Трампа в его собственной стране сейчас ведётся расследование из-за возможного сотрудничества с российской разведкой», — пишет El País.