Newsweek: ЦРУ зовёт на работу американцев со знанием русского, но желающих немного

Центральное разведывательное управление США опубликовало в своём Twitter вакансию о работе в агентстве для американцев со знанием русского языка, передаёт Newsweek. Пользователи интернета восприняли объявление неоднозначно: нашлись те, кто откликнулся, но многие высмеяли пост или с сожалением ответили, что гражданства США не имеют.
Центральное разведывательное управление США опубликовало в своём Twitter рекламу — призыв к американцам, владеющих русским языком, поступить на службу в агентство, передаёт Newsweek.
К рекламному сообщению прикреплено изображение мужчины, держащего табличку с надписью «Вы говорите по-русски?». При этом текст сообщения гласит: «Всё дело в ваших знаниях! Знаете русский? Вы гражданин США с высшим образованием? Хотите служить своей стране?». Далее рекламное сообщение призывает всех заинтересовавшихся посетить официальный сайт ЦРУ и узнать о карьерных возможностях в агентстве.
It’s all about what you know!
Do you know Russian?
Are you an US citizen with a college degree?
Do you have an interest in serving your country?
При этом журнал отмечает, что реакция интернет-пользователей на объявление оказалась весьма неоднозначной. Так, многие пользователи Twitter высмеяли пост, обращая внимание на неправильное использование артикля в одной из фраз.
Юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло предположил, что подобная работа идеально подошла бы начальнику избирательного штаба Алексея Навального на выборах президента 2018 года Леониду Волкову. Издание напоминает, что сторонники президента России Владимира Путина не раз обвиняли оппозиционера Навального в связях с ЦРУ.
Тем не менее, Newsweek отмечает, что нашлись и те, кто позитивно высказался о рекламе. В комментариях под постом ряд пользователей предложили свои услуги, другие с сожалением отметили, что не смогут помочь, так как не имеют американского гражданства.
Беспрецедентно низкий уровень отношений между Россией и США можно считать аномалией, которая противоречит не только национальным интересам Москвы и Вашингтона, но и стран всего мира, заявил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала объединение комиссий по этике и контролю за доходами, отметив, что будет следить за судьбой всех кейсов, собранных ею на посту председателя комиссии по достоверности сведений об имуществе парламентариев.
Центры управления полётами в Москве и Хьюстоне получили данные о постепенно нараставшей в течение нескольких дней утечке воздуха, которая была зафиксирована ещё до обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума за последние 27 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство труда. По данным издания, в конце августа показатель зарегистрированной безработицы составил 0,89%.
Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, предварительно, согласился сотрудничать со следствием по делу о налоговом мошенничестве и обвинениях, связанных с объявлением банкротства.
Парламентская делегация Северной Кореи поучаствует в работе Второго Евразийского женского форума, который пройдёт 20—21 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил обсуждение Россией, Украиной и Еврокомиссией ключевых элементов в контрактах на транзит газа.
Украинский лидер Пётр Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. В ходе переговоров были подняты темы строительства «Северного потока — 2», а также ситуации на Донбассе.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал позицию Евросоюза по транзиту российского газа через Украину.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сообщил, что масштабы распространения наркозависимости и алкоголизма среди граждан страны представляют реальную угрозу национальной безопасности государства.