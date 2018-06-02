Newsweek: ЦРУ зовёт на работу американцев со знанием русского, но желающих немного

Центральное разведывательное управление США опубликовало в своём Twitter вакансию о работе в агентстве для американцев со знанием русского языка, передаёт Newsweek. Пользователи интернета восприняли объявление неоднозначно: нашлись те, кто откликнулся, но многие высмеяли пост или с сожалением ответили, что гражданства США не имеют.

Центральное разведывательное управление США опубликовало в своём Twitter рекламу — призыв к американцам, владеющих русским языком, поступить на службу в агентство, передаёт Newsweek.



К рекламному сообщению прикреплено изображение мужчины, держащего табличку с надписью «Вы говорите по-русски?». При этом текст сообщения гласит: «Всё дело в ваших знаниях! Знаете русский? Вы гражданин США с высшим образованием? Хотите служить своей стране?». Далее рекламное сообщение призывает всех заинтересовавшихся посетить официальный сайт ЦРУ и узнать о карьерных возможностях в агентстве.

It’s all about what you know!

Do you know Russian?

Are you an US citizen with a college degree?

Do you have an interest in serving your country?



Please visit https://t.co/z00p2RxZLc to explore and apply for career and student opportunities! pic.twitter.com/KQ7bpL5d44 — CIA (@CIA) 31 мая 2018 г.

При этом журнал отмечает, что реакция интернет-пользователей на объявление оказалась весьма неоднозначной. Так, многие пользователи Twitter высмеяли пост, обращая внимание на неправильное использование артикля в одной из фраз.

Юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло предположил, что подобная работа идеально подошла бы начальнику избирательного штаба Алексея Навального на выборах президента 2018 года Леониду Волкову. Издание напоминает, что сторонники президента России Владимира Путина не раз обвиняли оппозиционера Навального в связях с ЦРУ.

Тем не менее, Newsweek отмечает, что нашлись и те, кто позитивно высказался о рекламе. В комментариях под постом ряд пользователей предложили свои услуги, другие с сожалением отметили, что не смогут помочь, так как не имеют американского гражданства.