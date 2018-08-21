Экс-редактор Tagesschau о немецких СМИ: демагогия, предвзятость и послушность властям

Бывший редактор новостной телепрограммы Tagesschau Фолькер Бройтигам подчеркнул в интервью информационному немецкому порталу Rubikon, что многие ведущие СМИ в Германии проявляют «верность США вплоть до самоотречения» и намеренно искажают факты в пользу «прозападной» подачи материала. ИноТВ представляет в переводе выдержки из беседы с Бройтигамом.

Проправительственная, предвзятая, поверхностная, агитационная, пропагандистская и дезинформирующая. Бывший редактор Tagesschau Фолькер Бройтигам не затрудняется найти чёткие слова, чтобы описать классовую журналистику, которой, по его мнению, занимаются общественно-правовые вещатели. Но чем именно он недоволен? И насколько обоснована критика, озвучиваемая им в десятках жалоб на телевизионные передачи, в которых он осуждает распространение «пропаганды вместо фактов», а также «ложных утверждений и передёргиваний»?

Господин Бройтигам, Вы работали редактором в Augsburger Allgemeine, Stuttgarter Zeitung и, наконец, многие годы на Tagesschau. С тех пор Вы регулярно отправляете жалобы на телевизионные передачи и обвиняете общественно-правовые СМИ в классовой журналистике. Что там происходит?

ФОЛЬКЛЕР БРОЙТИГАМ, бывший редактор Tagesschau: Вместо своего собственного ответа я лучше процитирую удивительного журналиста Петера Шолля-Латура. Точнее, чем он, описать то, что происходит, я и сам не смогу: «Мы живём в эпоху массового оболванивания, особенно массового оболванивания в СМИ». Эти слова были адресованы новостным каналам общественно-правовых телерадиовещательных компаний. Они зачастую очень предвзяты, послушны властям и демагогичны. Они вызывают у зрителей недоумение. На данный момент последовательно задокументировано бесчисленное количество жалоб на телевизионные передачи от ARD-aktuell и ZDF heute. Я далеко не единственный, кто обвиняет эти организации в классовой журналистике. Я не единственный, кого раздражает одностороннее освещение событий в сфере общественно-правового телерадиовещания.

В июне 2014 года даже редакционный совет ARD дал на передачи Tagesschau и Tagesthemen плохой отзыв: «тенденциозные», «враждебные по отношению к России», «предвзятые», «недостаточное критические» — вот что теперь написано в книге для памятных записей центрального отдела ARD-aktuell. Это общее название редакции NDR, где для программы телеканала Das Erste делают передачи Tagesschau, Tagesthemen, Nachtmagazin и другие новостные форматы. Однако, как мы видим на примере нынешней подачи новостей о войне в Сирии, массированная критика редакционного совета ARD ни к чему не привела. Перекос сохранился.

Как до этого дошло?

ФОЛЬКЛЕР БРОЙТИГАМ: Освещение событий во внешней политике часто находится в руках журналистов, которым трансатлантическая однобокость после способствующего карьере пребывания и обучения в США вошла в плоть и кровь. Они появились в журналистике параллельно с политической вассальной зависимостью берлинского правительства. Оно тоже явно проявляет верность США вплоть до самоотречения.

Перекос этих журналистов заметен уже по их «прозападному» выбору слов. Например, по завуалированным синонимам: «активист-правозащитник» вместо «готового к применению насилия противника правительства», «повстанец» вместо «террориста-убийцы», «бесполётная зона» для обозначения начала войны в воздухе против суверенного государства, «авиаудар» для смертоносной бомбардировки, «израильская политика расселения» вместо захвата земли и оккупации.

Жемчужина этого безумного словотворчества — «эксперт по терроризму». Помилуйте!

ФОЛЬКЛЕР БРОЙТИГАМ: Тем самым эти люди искажают суть своей профессии и создают образ мира с центром в США и ЕС. Их чрезмерная близость к политике всё чаще венчает даже публикации фальсификаций, в первую очередь, при освещении внешнеполитических конфликтов.

Найдётся ли у вас пара примеров для этого?

ФОЛЬКЛЕР БРОЙТИГАМ: Конечно. В ходе украинского конфликта WDR в конце лета 2014 года предъявила зрителям кадры с российскими танками, участвовавшими в Грузинской войне 2008 года, якобы в качестве доказательства вмешательства на востоке Украины. Эта фальшивка была распространена также ARD-aktuell. <…>

«Новости», которые мы получаем сегодня, преимущественно одинаковы — вне зависимости от того, какой канал их транслирует. Все они сплошь перекошены. «Запад» объединяет в себе всё хорошее. Русские и китайцы — плохие. На страны третьего мира, простите, наплевать. Их в новостях фактически нет, если только они не обладают природными ресурсами, не могут заразить драгоценных европейцев и американцев в США «эболой» или, для разнообразия, не становятся сценой для маленького геноцида — хотя зачастую их не показывают даже в этом случае.

Какие наиболее вопиющие плоды сейчас приносит такое развитие? Что вас особенно рассердило или тронуло?

ФОЛЬКЛЕР БРОЙТИГАМ: Когда в прошлом году возмущение по поводу смертоносного авиаудара США по больнице «Врачей без границ» в афганском Кундузе стало слишком громким, Tagesschau и Tagesthemen мигом выпустили видеоматериалы о якобы российской бомбардировке в Сирии. Чистой воды фальшивка, как выяснилось чуть позже.

Министерство обороны и Министерство иностранных дел в Москве предъявили проверяемые визуальные доказательства и документы, на которых якобы разрушенный госпиталь уже после этого стоит совершенно невредимый. Они потребовали, чтобы западные правительства предоставили встречные доказательства. Конечно же, за этим ничего не последовало, не могло последовать.

Однако что должно было последовать, так это соответствующее исправление в Tagesschau и Tagesthemen, которое, между тем, так и не появилось. ARD-aktuell, как казалось, оседлала антироссийское фейковое сообщение «западных» новостных агентств и позднее не допустила внесения необходимых поправок.

«Восточные» источники, такие как, например, Sputnik News или Russia Today, ARD-aktuell явно не принимает во внимание. Главный редактор доктор Гнифке и управляющий NDR Мармор подтвердили мне это в письменном виде. Так что однобокость умышленна, а не ошибочна или случайна. <…>

Дата публикации 14 августа 2018 года.