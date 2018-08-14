Le Parisien: France 2 назвал фейк про Путина и охоту на тигров «непреднамеренной ошибкой»

После того как RT France указал France 2 на то, что он, по сути, сфальсифицировал новость, будто Владимир Путин любит поохотиться на тигров, руководство французского телеканала выпустило опровержение своего репортажа, пишет Le Parisien. Однако представители France 2 утверждают, что это была вовсе не фейковая новость, а «непреднамеренная ошибка», хотя СМИ уже не раз уличали канал в манипулятивном использовании фотографии российского лидера с амурским тигром.

France 2 выступил с извинениями после того, как выпустил репортаж с утверждением, будто Владимир Путин любит поохотиться на тигров. Как напоминает Le Parisien, этот ведущий французский телеканал показал фотографию российского президента в камуфляжной форме, и его рука покоилась на голове тигра, который на изображении кажется мёртвым. Этот кадр сопровождался словами журналистки: «Больше всего в этой галерее поражает Владимир Путин: охота на тигров в Сибири, погружение в ледяные воды Байкала. У такого хозяина Кремля пропаганда работает без отдыха».

Как отмечает издание, эту ошибку заметил RT France и опубликовал на своём сайте пояснение: фотография сделана в 2008 году, и Путин тогда участвовал в экспедиции, посвящённой защите амурских тигров. Так что, получается, российский лидер не охотился на тигра, а делал ровно противоположное, пишет Le Parisien.

Написал об этой фейковой новости и лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон. Он высказал своё возмущение в заметке на странице в Facebook, где раскритиковал «грубейшую антироссийскую пропаганду, состряпанную группой фальсификаторов».

Фотография появилась в пятницу в вечернем выпуске новостей, а извинения France 2 представил только в понедельник. На странице французского телеканала в Twitter, отвечая на заявление RT France, написали: «Это не фейковая новость, а непреднамеренная ошибка, о которой руководство France Télévisions сожалеет».

Кроме того, опровержение появилось в самом конце выпуска новостей в понедельник вечером. «В нашем выпуске в пятницу вечером мы упомянули Владимира Путина, который якобы охотился на тигров в Сибири. На самом деле речь была о фотографии, сделанной во время экспедиции по наблюдению за тиграми в дикой природе. Так что в комментарий проникла ошибка».

Однако авторы специального раздела по расследованию фейковых новостей другого французского издания — Libération отмечают, что в 2013 году France 2 также не к месту использовал эту фотографию, когда утверждал, что российский президент любит охоту, пишет Le Parisien.