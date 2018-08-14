Libération уличила коллег в фабрикации новостей об «охоте Путина на тигров»

Один из крупнейших французских телеканалов France 2 в своём репортаже рассказал, что Путин якобы во время отпуска занимается охотой на тигров. Однако ошибку заметили телезрители, и, как пишет Libération, этот телеканал уже не впервые делает ошибочный вывод из фотографии, на которой российский лидер запечатлён рядом с обездвиженным амурским тигром.

Французский телеканал France 2 выпустил репортаж, посвящённый тому, как проводят свой отпуск лидеры разных стран. В частности, про Владимира Путина там говорилось, что он занимается «охотой на тигров в Сибири и погружением в ледяные воды Байкала». «У такого хозяина Кремля пропаганда работает без отдыха», — отметила сотрудница телеканала Валери Астрюк. При этом в качестве подтверждения журналисты привели фотографию российского президента рядом с обездвиженным тигром.

Читатели Libération заметили, что это фейковая новость, и призвали издание пролить свет на ситуацию, «пусть даже это ваши коллеги». И журналисты газеты выпустили отдельную статью, где отметили, что эта фотография с Путиным и тигром на самом деле была сделана ещё в 2008 году, и она не связана ни с отпуском российского президента, ни с охотой на тигров. Они напомнили, что вообще Путин себя считает, наоборот, защитником амурских тигров.

Он принимал участие в экспедиции, чтобы посмотреть, как учёные наблюдают за тиграми в дикой природе. Внезапно тигрица попыталась напасть на съёмочную команду, которая освещала эту поездку, и российскому лидеру, который тогда занимал пост премьер-министра, пришлось выстрелить в животное дозой транквилизатора. Затем он помог команде нацепить на тигрицу датчик GPS, который, к слову, виден на фотографии.

Больше того, в рамках программы по спасению амурских тигров исследователи периодически публиковали новости о тигрице Серьге, которую поймал, а потом отпустил президент, отмечает издание. На официальном сайте даже есть отдельная вкладка, посвящённая визиту российского президента.

Впрочем, отметили в Libération, официальную версию российских властей защитники экологии ставят под сомнение, утверждая, что то была не дикая тигрица, а животное, привезённое из зоопарка. Кроме того, есть версии, что та тигрица, на которую Путин ставил датчик, умерла вскоре после этого от слишком большой дозы транквилизаторов, а на её месте сейчас другое животное. Как бы то ни было, но на фотографии в любом случае не идёт речи об охоте на тигров, признали в газете.

Libération напомнила, что подобные манипуляции с этой фотографией их коллеги из France 2 уже совершали в 2013 году, когда также утверждали, что Путин любит охоту, используя то же фото с тигром. Кроме того, примечательно, что, рассказывая эту историю, в Libération назвали амурского тигра «тигром любви», поскольку эти два слова имеют во французском языке одинаковое написание, различие лишь в использовании прописной буквы.

Спустя несколько дней журналисты France 2 выпустили извинение за свою ошибку, как позже добавили в Libération.