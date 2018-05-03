Washington Times: Россия призвала ООН поучаствовать в борьбе с фейками

Представитель МИД России Максим Буякевич призвал членов ООН создать совместный механизм для борьбы с фейковыми новостями, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, по словам Буякевича, такие меры необходимы из-за того, что некоторые страны используют борьбу против фейков в качестве предлога для легализации цензуры.

Начальник отдела международных информационных проблем Департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич призвал членов ООН создать совместный механизм для борьбы с фейковыми новостями, назвав усилия отдельных стран по искоренению онлайн-дезинформации легализованной цензурой, пишет The Washington Times.

«Очевидным становится тот факт, что серьёзный вызов мировому сообществу исходит не столько от фейковых новостей как таковых, сколько от стремления некоторых государств использовать их в угоду политической конъюнктуре в качестве предлога для усиления контроля над национальным информационным пространством и легализации цензуры, — заявил Буякевич. — Это наносит непоправимый урон институту независимой журналистики, являющейся краеугольным камнем гражданского общества, нарушаются такие основополагающие принципы международного права, как равный доступ к информации для всех и свобода выражения мнений».

Термин «фейковые новости» появился во время президентской гонки в США и означает вбрасывание заведомо ложных новостей на таких платформах, как Facebook и Twitter. Ранее федеральные следователи выяснили, что «российские агенты» способствовали хаосу в США, намеренно создавая фейковые новости и запуская их через троллей.

«Кампания Москвы по оказанию влияния началась после претворения в жизнь российской пропагандистской стратегии, которая сочетает в себе действия разведки под прикрытием — такие как киберактивность — с открытыми действиями российских правительственных агентств, государственных СМИ, посредников и оплачиваемых пользователей в соцсетях, известных как «тролли», — ранее заявили в офисе директора Национальной разведки.

Кроме того, в прошлом месяце Малайзия одобрила первый в своём роде закон, предусматривающий наказание за фейковые новости в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Под его действие попадают лица, распространяющие «новости, информацию, данные и сообщения, которые полностью или частично ложны».