NYT: российские мультфильмы отправятся покорять сердца зрителей в 190 странах мира

Компания Netflix приобрела права на показ двух российских мультсериалов «Лео и Тиг» и «Ми-ми-мишки» производства анимационной студии «Паровоз», пишет The New York Times. Как отмечает газета, учитывая, что у цифрового гиганта намётан глаз на «мировые хиты», российские мультфильмы в ближайшем будущем увидят зрители 190 стран мира.
Компания Netflix приобрела права на два российских мультсериала «Лео и Тиг» и «Ми-ми-мишки». Оба произведения, созданные российской анимационной студией «Паровоз», увидят зрители 190 стран мира, пишет The New York Times.
В мультфильме «Лео и Тиг», рассчитанном на детей от 3 лёт, по сюжету одинокий леопард подружился с тигрёнком. В ходе 11-минутного эпизода зрители смогут проследить за приключениями пушистых друзей на просторах Алтая.
Действие «Ми-ми-мишек» также разворачивается на природе, где можно наблюдать за историей друзей-зверят. Вопреки названию, на протяжении сюжета мультфильма помимо медведей появляются также енот, лисичка и цыплёнок. Мультсериал подходит для детей всех возрастов при длительности серии пять с половиной минут.
В последние годы Netflix так активно занимался увеличением количества программ для детей, что это вызвало беспокойство кабельных каналов, которые не могут на равных соперничать с цифровым гигантом. Однако теперь компания перенесла это состязание и за границу.
На прошлом Каннском кинофестивале бывший директор Netflix по детским и семейным программам Энди Йетман отметил, что международная аудитория в лице маленьких зрителей намного шире американской. Поэтому платформа ответила на спрос приобретением прав на иностранные ленты, а также производством собственных картин для детской аудитории.
Ранее Netflix неоднократно доказывала, что умеет распознавать «мировые хиты». Что же касается «Лео и Тига», то его международный потенциал был признан на российском анимационном фестивале в прошлом году. В 2016 году цифровой гигант уже познакомил американских зрителей с ещё одним российским мультсериалом «Маша и Медведь», который привлёк внимание мировой аудитории с помощью канала на Youtube, напоминает The New York Times.
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