Der Spiegel Оригинал

Der Spiegel: японцы исполнили заветную мечту поклонников аниме

Материал представлен в переводе ИноТВ
Японские разработчики создали настоящего трансформера, исполнив мечту многих поклонников аниме, сообщает Der Spiegel в видео на своем канале в YouTube. Четырёхметровый робот вмещает в себя двух человек, может бегать, а также трансформироваться в спортивную машину и ездить. «Огромную игрушку» будут использовать на парадах и в парках развлечений, поясняет немецкое издание.

Мечта детства сбылась. Японцы изобрели настоящего трансформера. Почти четырёхметровый робот под названием «J-deite Ride» может бегать и ездить. В него помещаются два человека.

КЕНДЖИ ИШИДА, генеральный директор компании Brave Robotics: Все роботы, которых я видел в анимационных фильмах в детстве, могли вот так трансформироваться и устанавливать связь между человеком и машиной. Я вырос с верой в то, что роботы должны быть на это способны.

Превращение из робота в спортивный автомобиль занимает около минуты. Это первый автомобиль такого типа, на котором можно будет прокатиться. Цену разработчики пока не называют, но отмечают, что это «довольно дорогая игрушка».

КЕНДЖИ ИШИДА: Когда меня спрашивают, дорогая ли это игрушка, я отвечаю «да». Но до сих пор ещё никто не попробовал разработать такую технологию. Всё это конечно обошлось не бесплатно. Когда такие вещи действительно появляются на свет, становится виден новый потенциал.

Впрочем, применить «J-deite Ride» как в фильмах аниме не получится. Для этого он пока что немного медлительный. Огромную игрушку будут использовать на парадах и в парках развлечений.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Der Spiegel Германия Европа
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