Daily Beast: советский Винни-Пух был «страннее», но и «смешнее» американского

На Западе мало кто знает о существовании советской экранизации сказок о Винни-Пухе — и это печально, убеждена колумнист The Daily Beast Наталья Винкельман. По мнению журналистки, советский Винни-Пух получился несколько «странным», но очень забавным, весёлым и живым.

На этой неделе любимый многими Винни Пух вновь покоряет сердца зрителей, и в этот раз он стал звездой игрового кино: на экраны вышла картина «Кристофер Робин», по сюжету которой плюшевый медведь и его друзья приходят на помощь своему другу Кристоферу Робину, который повзрослел и стал скучным, растеряв всё своё воображение, пишет обозреватель The Daily Beast Наталья Винкельман.

Как отмечает журналистка, если кто-то при виде таких строк испытает лёгкое ощущение дежа-вю, то это вполне объяснимо: меньше года назад Голливуд уже обращался ко всеми любимой истории о Пухе в биографическом фильме «Прощай, Кристофер Робин», который рассказывал о создателе Алане Александре Милне и его сыне Кристофере Робине, послужившем прототипом для одноимённого персонажа. В общем, для Винни, похоже, «настал звёздный час», иронизирует автор.

Между тем в таком «мини-ренессансе» несколько затерялась ещё одна версия персонажа, которая почти не известна в США, — «необычный Винни-Пух из Советской России», продолжает Винкельман. Как пишет обозреватель The Daily Beast, созданный под руководством режиссёра Фёдора Хитрука мультфильм «Приключения Винни-Пуха», три серии которого были выпущены московской студией «Союзмультфильм» между 1969-м и 1972 годом, был «более простой, странной и смешной версией» детской истории. В ней плюшевого героя изобразили «невозмутимым оригиналом, шатающимся по своему двухмерному миру в компании несколько урезанной группы тех самых закадычных друзей — Пятачка, Кролика и Иа». «Кристофера Робина и Тигры нет, а впрочем, кому они вообще нужны», — шутит автор.

«Если американский Винни — соня и милашка, Винни советский — паяц и хитрец: он окунается в пруд, чтобы притвориться тучей (это он от пчёл так прячется), а к Кролику заходит бесплатно перекусить («Когда войдём, главное — делай вид, что мы ничего не хотим», — поучает он Пятачка). Будучи прирождённым комиком, Винни часто рушит «четвёртую стену» между собой и зрителем и всякий раз, когда он садится в калошу или с ним происходит что-то неожиданное, он бросает на аудиторию взгляд своих широко распахнутых и притворно-невинных глаз. Для сравнения, американский Винни в таких случаях реагирует простым «вот незадача!» — пишет журналистка.

Как отмечает Винкельман, советский мультфильм отличается более «грубой» анимацией по сравнению с американским: мир Винни-Пуха в нём — «двухмерный» и наполнен «неяркими цветами и неясными формами», напоминая «картину Жоржа Брака или рисунок первоклассника». «В отличие от жёлтого, облачённого в короткую футболку американского плюшевого медведя, советский Винни — коричневый и округлый; у него широко раскрытые глаза, как у енота, и чёрные лапы, которые часто отделяются от его тела, когда он куда-нибудь бредёт, — рассказывает обозреватель The Daily Beast. — Тогда как американский Винни смахивает на взрослого медведя с брюшком, советский больше напоминает пухлого медвежонка. А русский Пятачок — ещё более очарователен, чем его американский аналог: он голубоглазый, крохотный и носит штаны в клетку, подтянутые до подмышек».

Как и диснеевская версия сказки, советский мультфильм заимствует сюжеты из знаменитых книг Алана Александра Милна; классические истории — о том, как Винни пытается развеселить Иа на его день рождения или о том, как он застревает в норе, а друзья помогают ему из неё выбраться, — есть и здесь, говорится в материале. Общая длительность всех трёх серий — всего около 40 минут, однако даже в такое короткое время «советский Винни оживает очень убедительно», подчёркивает Винкельман.

По мысли журналистки, самый «необычный» — и смешной — элемент советского мультфильма — это песенки. «Сочетая в себе простейшие мелодии на ксилофоне и громкое, атональное пение, русские мелодии задают тон каждой серии, внезапно создавая нестройную звуковую среду и абсурдистский настрой», — поясняет она. Слова песенок Винни обладают «тем редким качеством, когда они настолько неистовые и гротескные, что кажутся почти глубокими», — например, медведь поёт об опилках в своей голове и о том, как прост и хорош пустой горшок, пишет Винкельман. Ещё «необычнее» всё становится из-за «непонятно откуда взявшегося скрипучего голоса» Винни — такое впечатление, будто он «на протяжении всей своей недолгой жизни постоянно курил советские сигареты», иронизирует журналистка.

Режиссёр Фёдор Хитрук в интервью российским СМИ в 2005 году рассказывал, что на тот момент, когда он начинал работу над мультфильмом, он не видел диснеевскую версию, и отмечал, что не слишком любит американский вариант, говорится в статье. Кроме того, он объяснил, почему в мультфильме не было Кристофера Робина: по его словам, так он хотел отказаться от идеи о том, что Винни, Пятачок и остальные — всего лишь игрушки, которых оживило воображение мальчика, пишет автор.

По мысли Винкельман, это очень правильный настрой, поскольку благодаря ему Винни и его друзья становятся не просто плодом фантазии, а чем-то гораздо более реальным. «А они этого заслуживают: советский Винни и его команда — это чистая радость, и то, что этот мультфильм ещё не стал на Западе культовым, это непорядок. Остаётся лишь надеяться, что когда поклонники Винни Пуха пойдут смотреть на приключения совсем взрослого Кристофера Робина в Лондоне, некоторые из них по ходу дела наткнутся на один странный русский мультфильм начала 70-х — и сразу же в него влюбятся», — подытоживает журналистка.