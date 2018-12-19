Макфол: Путин ослабил мировое лидерство США, но это сплотило американские элиты для жёсткого ответа

Некоторые «тактические победы» Путина создали у ряда западных лидеров впечатление, что Россия набирает силу и поладить с ней можно лишь при помощи «умиротворения и приспосабливания», но бывший посол США Майл Макфол убеждён в обратном. По его мнению, это приведёт лишь к изоляции России и ослаблению её позиций. Путин выбрал неудачную стратегию, поскольку каждое тактическое достижение «подрывает его долгосрочные цели», подчёркивает дипломат на страницах The Washington Post.

Президент Владимир Путин долгие годы тщательно создавал себе «образ сильного человека дела, который силой своей воли и власти единолично возродил Россию и сделал её великой державой», пишет в статье для The Washington Post бывший посол США в России Майл Макфол. По его мнению, именно это «часто приводит Путина к незаконным, аморальным и беспощадным поступкам», которые приносят лишь страдания: «Путин со своими марионетками аннексировал территорию соседней Украины, в сговоре со злобным диктатором Асадом уничтожил сотни тысяч человек в Сирии, нарушил американский суверенитет во время президентских выборов в 2016 году, попытался убить бывшего офицера российской разведки на территории натовской страны, а совсем недавно атаковал в международных водах украинские суда и похитил более двух десятков украинских моряков».

По мнению Путина и его почитателей внутри страны и за рубежом, «цель всегда оправдывает средства» — поэтому их цель «снова сделать Россию великой» вынуждает остальных идти на уступки и определённые жертвы, подчёркивает американский дипломат. Защитники Путина вполне могут сказать, что он добился немалых и вполне реальных успехов в сфере внешней политики: «Мир тихо и спокойно начинает признавать Крым как часть России. Путинский союзник Башар Асад одерживает победу в сирийской войне. Действия Путина в США помогли президенту Трампу одержать победу на выборах, и эта победа ослабила американское лидерство на мировой сцене, что стало явным плюсом для Кремля. Очередное нападение Путина на Украину вызвало лишь очень слабую обеспокоенность мирового сообщества», — говорится в статье.

Глядя на эти внешние успехи, некоторые западные лидеры, включая президента США Дональда Трампа, уже начинают приходить к выводу, что единственный способ наладить отношения с набирающей силу Россией — это «умиротворение и приспосабливание», однако это «преждевременное заключение», уверен Макфол. «Да, Путин одержал несколько тактических побед. Однако эти самые победы посеяли семена долговременной изоляции и в перспективе ослабят позиции России на мировой арене. Почти каждое тактическое достижение Путина подрывает его долгосрочные цели», — подчёркивается в статье.

Как полагает американский дипломат, первый удар в результате опрометчивой стратегии Путина был нанесён по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). «Когда я в 2012 году приехал в Москву в качестве посла США в Российской Федерации, целью Путина номер один во внешней политике было создание этой многосторонней экономической организации. С точки зрения Кремля, затея эта была вполне логична. Смысл заключался в том, чтобы объединить в рамках экономического союза все страны (за исключением прибалтийских государств), входившие в состав распавшегося Советского Союза, и создать под руководством России противовес Евросоюзу», — поясняет Макфол. По его мнению, чтобы ЕАЭС стал «жизнеспособным и выгодным» для российских экспортёров, Путину нужна была Украина с её более чем 40-миллионной армией потребителей, поэтому он проводил активную работу для её включения в состав этого союза. «Но аннексировав Крым и осуществив вторжение на восток Украины, Путин сам создал гарантию того, что Украина никогда не вступит в его экономический клуб», — заключает автор.

Следующая «стратегическая неудача» Путина, как считает Макфол, касается отношений России и НАТО. Если на саммите НАТО в Бухаресте в мае 2008 года ещё звучали «неоднозначные сигналы» по поводу расширении альянса, то после «вторжения России в Грузию» в августе 2008 года дальнейшее продвижение НАТО на восток стало фактически «решённым делом», подчёркивается в статье. Со временем отношения с альянсом вновь улучшились, и в 2010 году российский президент Дмитрий Медведев даже назвал саммит НАТО «историческим», а главной темой дискуссии на этой встрече было сотрудничество между Россией и НАТО в вопросах ПРО, напоминает автор. «Но вторжение Путина на Украину уничтожило все шансы на взаимодействие России и НАТО и вернуло Североатлантической альянс к его изначальной миссии — сдерживанию России в Европе. На эти цели альянс выделил значительные дополнительные ресурсы. Всё это было прямо противоположно тому результату, которого добивался Путин», — отмечает американский дипломат.

Тем не менее Путин все-таки добился «главной для России» цели во внешней политике путём «вмешательства» в американские выборы в 2016 году, говорится в статье: «Он ослабил американское лидерство в мире. Трамп вышел из многих международных соглашений, и все это было на руку Путину. В мире стали меньше восхищаться Соединёнными Штатами, а поляризация внутри США усилилась». Но если говорить о долгосрочной перспективе, то «наглое вмешательство Путина во внутренние дела Америки» в целом усилило единодушие американской внешнеполитической элиты и общества в отношении «антиамериканских намерений» российского лидера, подчёркивает Макфол. По его мнению, такое «единство в оценках» среди американской элиты породило преемственность в «политике сдерживания» после прихода новой администрации и сократило сферу влияния Трампа: «За последние два года конгресс пошёл ещё дальше, введя новые санкции и предоставив Украине военную помощь. Сам Трамп сторонится этого консенсуса, однако его влияние на политику по отношению к России сводится к минимуму».

«Очередной стратегической неудачей» Путина, как считает Макфол, стал новый раскол в мире православия, к которому привело «военное вторжение на Украину в 2014 году», и в результате которого сфера влияния Русской православной церкви может значительно сократиться. На прошлой неделе православная церковь на Украине проголосовала за выход из состава Русской православной церкви, и это решение наверняка будет утверждено в следующем месяце лидером Восточной православной церкви в Стамбуле, поясняется в статье: «В результате этого раскола, который многие называют самым мощным ударом по христианскому единству после 1054 года, Русская православная церковь потеряет примерно треть своих прихожан».

Если на первых порах «воинственная политика Путина за рубежом» повышала его популярность, то со временем этот эффект сошёл на нет, поскольку острые ощущения от «борьбы с нацистами» на Украине в российском обществе уступили место «недовольству слабыми экономическими показателями и непопулярной социальной политикой», подчёркивает автор. «Когда же российские граждане поймут, что потери от ослабления ЕАЭС, от усиления НАТО, от объединения Америки против России и от раскола православия гораздо серьёзнее, чем дивиденды от мнимого возврата статуса великой державы в определении Путина? Полная переоценка вряд ли возможна, пока Путин остаётся у власти. Но когда он уйдёт, российская элита и российское общество в целом наверняка начнут серьёзные дебаты об издержках и выгодах путинизма», — заключает Макфол на страницах The Washington Post.