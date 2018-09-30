WP: Макфол призвал к «упреждающим» санкциям против Москвы

«Многочисленные случаи нарушения Россией суверенитета других стран» не должны остаться без ответа, пишет в своей статье для The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол. По мнению политика, Вашингтону пора выработать специальное законодательство, согласно которому США будут автоматически вводить новые санкции против Москвы, если она не будет менять своего «воинственного поведения».

В своей речи в ООН, посвящённой защите суверенитета, президент США Дональд Трамп только вскользь упомянул Россию, вспомнив лишь о том, что Германия полагается на российские энергоносители. «Как защитник суверенитета Трамп мог бы указать на многочисленные случаи нарушения Россией суверенитета других стран. Это было его явным упущением», — пишет для The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол.



По мнению дипломата, при президенте Владимире Путине Россия стала «самой большой угрозой» суверенитету других государств в мире. Россия, как считает он, «вторглась» на территорию двух соседних стран — Грузии в 2008-ом и Украины в 2014 году. В 2015 году Путин отправил свои войска в Сирию, чтобы поддержать «безжалостного диктатора» Башара Асада, который совершил «военные преступления» против своего народа.



Затем, продолжает посол, в 2016 году Путин «нарушил американский суверенитет» с помощью «кражи и публикации» частных данных, а также с помощью СМИ, соцсетей, ботов и троллей «повлиянил на исход президентских выборов» в США. Кроме того, в 2018 году Путин и его «режим нарушили британский суверенитет», попытавшись «устранить» бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.



«Это не нормальные инструменты внешней политики; это преступные деяния. В последние несколько лет правления Путина Россия всё больше ведёт себя как государство-изгой, нарушая законы, нормы и ценности международной системы», — уверен Макфол.



Если Трамп самостоятельно не предпримет мер в ответ на многократные «нарушения» Путиным суверенитета других государств, к этому его администрацию должен сподвигнуть американский конгресс. «После любых преступлений должно последовать наказание. Новые экономические санкции — это прямолинейный, но необходимый инструмент для наказания незаконного, воинственного поведения России», — подчёркивает дипломат.



В последнее время американские законодатели выступили с несколькими инициативами подобной направленности. Поэтому конгресс должен взять лучшее из каждого акта и составить новый законопроект, который должен оказаться на президентском столе до ноябрьских промежуточных выборов. По мнению Макфола, подобный документ должен строиться исходя из нескольких принципов.



Во-первых, в рамках этой инициативы должна появится возможность накладывать «упреждающие санкции», которые будут вступать в силу автоматически в ответ на «враждебное поведение России». Подобная «стратегия сдерживания» будет нацелена не только на защиту американских выборов, но и применяться к другим сферам, где следует дать отпор «российской агрессии».



Во-вторых, по мнению Макфола, «текущая незаконная деятельность России» должна означать введение против неё «новых санкций». Каждый новый день, который Россия использует для «поддержки сепаратистской войны» на востоке Украины, будет трактоваться США как «новый незаконный шаг России». Иными словами, вместо простого сохранения нынешнего санкционного режима, американские законодатели должны составить расписание для ужесточения санкций, в случае если Москва не изменит своего «незаконного поведения».



В-третьих, санкции должны вводиться в ответ на конкретные действия России, чтобы соответствующие санкционные меры могли быть отменены, если Москва откажется от действий в каком-то конкретном направлении.



В-четвёртых, целью санкций должны главным образом стать чиновники российского правительства, государственные организации, долговые обязательства, а также компании, СМИ и социальные сети, находящиеся во владении или контролируемые государством.



Что же касается частных лиц и компаний, то санкции против них, как предлагает Макфол, должны применяться только при наличии доказательств их прямой поддержки политического курса Москвы.



В-пятых, США необходим закон, который ликвидирует право анонимной собственности на корпоративное имущество и недвижимость. Подобное нововведение, как считает дипломат, приведёт к «большей прозрачности» российских инвестиций и экономической деятельности этой страны за рубежом.



В-шестых, продолжает бывший посол, «злоупотреблениям» Кремля при использовании международных ордеров на арест Интерпола в политических целях, следует положить конец, а подобные попытки должны караться особыми санкциями.



«Изменит ли новое санкционное законодательство поведение Путина? Вряд ли. Сдержит ли Путина угроза новых санкций в будущем, особенно от вмешательства в наши выборы? Возможно. Покажет ли новое санкционное законодательство, что США полны решимости дать отпор своеволию Путина? Разумеется. Введение санкций в ответ на вопиющие, незаконные действия оправданы с моральной точки зрения, даже если они не приведут к изменению поведения в краткосрочной перспективе. Демонстрация решимости защитить нормы международного права жизненно необходима для сохранения мирового порядка в долгосрочной перспективе», — подводит итог Майкл Макфол.