Макфол: США не должны расслабляться, даже если Кремль решит «взять тайм-аут»

Москва может на какое-то время воздержаться от «вмешательства» в политику США, что вызовет в стране ложное чувство успокоенности. Такую гипотезу в интервью MSNBC высказал Майкл Макфол. В результате, по мнению бывшего посла, американцы окажутся не готовы к «большой битве» — президентским выборам 2020 года.

Ранее в этом месяце Дэн Коутс, директор Национальной разведки США, выступил с новым в целом ряде предупреждений со стороны разведсообщества о продолжающемся российском вмешательстве в американские выборы.

Его заявление перекликается с докладом разведсообщества от января 2017 года, в котором впервые подробно документировалось, каким именно образом Россия пыталась повлиять на голосование 2016-го. Секретная часть этого документа включала информацию не только о методах, использованных для сбора данных, но и об источниках — источниках, которые в настоящий момент находятся под угрозой, если верить новой статье The New York Times.

В сегодняшнем номере газеты сообщается: «Кремлёвские источники затихли, оставив ЦРУ в неведении о планах Путина на промежуточные выборы… важные кремлёвские информаторы в основном замолчали, в результате чего ЦРУ и другие разведывательные ведомства не имеют ни малейшего представления о том, что именно задумал Путин на ноябрьские промежуточные выборы, утверждают связанные со спецслужбами американские чиновники».

По словам The New York Times, «чиновники не считают, что источники были скомпрометированы или убиты. Вместо этого они приходят к выводу, что источникам пришлось затаиться из-за всё более агрессивной контрразведки Москвы. В том числе из-за попыток устранить шпионов, примером чему служит мартовское отравление в Британии бывшего офицера российской разведки с помощью редкого, произведённого в России нервно-паралитического вещества».

Между тем потеря даже нескольких источников может иметь очень серьёзные последствия. The New York Times продолжает: «По словам бывших и действующих чиновников, приближенных к Путину информаторов очень мало. Если эти люди замолчат ради собственной безопасности, ЦРУ будет очень трудно узнать о происходящем внутри Москвы».

К нам присоединяется Майкл Макфол, бывший посол США в России. Господин посол, рады вас снова видеть в нашем эфире.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Разумеется. Спасибо за приглашение.

Разве шпионить в России или быть источником, близким к Путину, не было всегда чрезвычайно опасным занятием? Почему это стало ещё опаснее?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Ответ на первый вопрос. Да, это всегда было чрезвычайно опасным. Если что-то изменилось, то мне об этом ничего не известно. Я хочу сказать, этот репортаж произвёл на меня большее впечатление. Мне интересно, как мы узнали об этом? Кто эти американские чиновники, которые рассказали эту историю?

Такое ощущение, что это были люди, не связанные с этим вопросом напрямую. То есть мы должны поверить, что им об этом известно совершенно точно. Я к тому, что теория, которую вы сейчас описали и которая описывается в статье, может иметь смысл. Но, возможно, существует альтернативное объяснение, почему этот источник информации перестал работать как прежде.

Действительно, всё в этой истории выглядит странным. Тот факт, что она появилась в СМИ и что у неё есть источник, наводит меня на мысль, правда ли это и какой смысл рассказывать эту историю? Ведь вербовать кого-то в ближнем окружении Владимира Путина сложно в любом случае.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Это очень сложно. Как вам известно, он сам шпион. Он понимает подобные вещи, принимает меры предосторожности. В прошлом происходили утечки, и с ответственными за них людьми жестоко расправлялись.

И те, кто читал эту статью, вспомните про упомянутый там источник. Я должен здесь проявить осторожность. Возможно, это человек в ближайшем окружении (Путина. — ИноТВ) или тот, кто контактирует с Кремлём время от времени. Мы точно не знаем, о ком идёт речь, когда говорят о кремлёвских источниках.

Правильно. Источник вовсе не означает, что человек — шпион или осведомитель ЦРУ. Это может быть кто-то, с кем у него хорошие отношения.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Вот именно. Но для меня главное, что цели Путина на выборах (в конгресс США. — ИноТВ) 2018 года приводят нас в замешательство. И с этой мыслью я согласен. Я — тот, кто следит за российской политикой и публичными заявлениями российских чиновников, а раньше и непубличными. И я не считаю очевидными их цели. Возможно, они просто продолжат сеять раздор в обществе и усиливать уже существующий раскол. И ограничатся только этим.

И существует ещё одна весьма правдоподобная гипотеза, теория, которую нам следует иметь в виду, что Кремль и Путин просто хотят заявить: «Мы не собираемся заниматься этими выборами. Ситуация слишком запутанная. Неизвестно, кто нам поможет, а кто навредит. Мы возьмём тайм-аут».

И после этого мы самоуспокоимся и скажем: «О, нам удалось решить эту проблему». Но это не так. Мы скажем: «О, никакого большого российского дела не было». А оно было. И в итоге к большой битве 2020 года (президентским выборам в США. — ИноТВ) мы вновь окажемся не готовы.

Да, это предупреждение, к которому мы должны отнестись очень серьёзно. Майкл Макфол. Как всегда были рады вас видеть. Спасибо.

МАЙКЛ МАКФОЛ: Спасибо за приглашение.

Дата выхода в эфир 25 августа 2018 года.