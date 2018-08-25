NYT: «агрессивная контрразведка» Москвы мешает спецслужбам США узнавать о планах Кремля

Американские спецслужбы практически перестали получать данные от информаторов из России, передаёт NYT со ссылкой на действующих и бывших сотрудников американской разведки. Из-за этого американские власти находятся в неведении относительно планов Владимира Путина касательно предстоящих парламентских выборов в США, утверждается в статье. Как отмечают специалисты, из-за «агрессивной контрразведки» Москвы, осуществлять шпионскую деятельность в России американским службам становится всё труднее.

Как напоминает газета The New York Times, в 2016 году, благодаря агентам американской разведки, власти США получили однозначные предупреждения о планах Москвы по вмешательству в выборы президента Соединённых Штатов, а позже — детальный план проведённой операции.

Однако два года спустя данные от кремлёвских информаторов практически перестали поступать к американским спецслужбам, оставив последних в неведении относительно «намерений господина Путина касательно ноябрьских среднесрочных выборов», сообщает издание. При этом источники газеты не думают, что информаторы были раскрыты или убиты. По их мнению, агентам пришлось «уйти на дно» из-за «агрессивной контрразведки» Москвы.

Хотя анонимные источники NYT в рядах американской разведки, заинтересованные в сохранении каналов получения информации из России, предпочитают не распространяться насчёт потерянных информаторов, они признают, что поток сведений, получаемых из России, уменьшился. Как объяснили изданию источники, знакомые с принципом работы разведки, прежде, чем ЦРУ поймёт, что источник «затих», может пройти немало времени. Офицеры и аналитики обычно осознают, что агент перестал считать передачу информации безопасной только после отмены нескольких встреч с куратором — при этом на подготовку каждой из этих встреч могут уйти месяцы работы.

Несмотря на то, что каналы получения информации из России остаются стабильными, близкие к Кремлю информаторы американских спецслужб затрудняются ответить на вопрос, есть ли в «хаотичных на первых взгляд действиях России по подрыву американских институтов» определённая стратегия.

Как напоминает издание, ранее о намерениях России вмешаться в ход американских выборов, «посеять хаос» в американской политике и «подорвать американскую демократию» заявляли бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, а также глава Национальной разведки США Ден Коутс. Тем не менее, по словам источников NYT, разведке до сих пор не удалось подтвердить тот факт, что Владимир Путин давал указание собственным сотрудникам спецслужб вмешаться в выборы с намерением добиться определённого исхода.

По мнению американских разведчиков, целью российского лидера было и остаётся проведение кампании по «подрыву веры в американскую демократию». Разница между 2016 годом и сегодняшним моментом, на их взгляд, заключается лишь в возможностях доступа к оперативной информации, поступающей от кремлёвского «ближнего круга».

По словам ветерана ЦРУ Джона Сипера, сбор информации из Москвы существенно сократился после высылки из России американских дипломатов — ответной меры Кремля после выдворения из США 60 сотрудников российской дипмиссии. По утверждению бывших сотрудников ЦРУ, число агентов разведывательного управления в Москве всегда было небольшим из-за трудностей осуществления «шпионской деятельности» в стране и усилий российской контрразведки по поимке американских шпионов.

«Русские выкинули вон целую кучу наших людей, — признался Сипер в интервью изданию. — Наша резидентура в Москве теперь, вероятно, совсем малочисленна и каждый её шаг отслеживается».

Кроме того, по мнению Сипера, отпугнуть агентов могло и приписываемое Москве отравление бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Как отмечают действующие и бывшие разведчики, информаторы в кругах, близких к президенту Путину, всегда были редкостью. За последние годы людей, способных представить США информацию, касающуюся российского лидера, было всего несколько — временами их число сводилось к одному или двум. «Если эти люди решили уйти на дно из соображений собственной безопасности, агентству станет гораздо сложнее получать внутреннюю информацию из Москвы», — заключает газета.

Как поясняет издание, для получения сведений о намерениях российского руководства ЦРУ использует различные формы разведывательной деятельности. В их числе перехват сообщений и проникновение в компьютерные сети. Однако, по мнению экспертов, для прояснения планов Москвы в отношении предстоящих парламентских выборов в США, американским разведслужбам необходимо иметь информаторов внутри российского правительства. «Источники могут предоставить вам данные, которые невозможно получить другим путём, например, документы или доклады разведки».

Кроме того, повредить сбору разведданных из Москвы, по мнению специалистов, могло разоблачение информаторов внутри США. Как напоминает издание, ранее в этом году широкой общественности стала известна личность информатора ФБР Стефана Халпера, пытавшегося получить у сотрудников избирательного штаба Трампа информацию об их предполагаемых связях с Россией. По мнению бывших сотрудников разведки, в долгосрочной перспективе это разоблачение может оказать негативный эффект на сбор данных за рубежом.