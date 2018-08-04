Guardian: «российский крот» в американском посольстве — это только «верхушка айсберга»

Бывшие сотрудники ЦРУ считают, что случай «российской шпионки», работавшей в посольстве США в Москве и имевшей «несанкционированные контакты» с ФСБ, станет далеко не последним инцидентом подобного рода, пишет The Guardian. Как отмечает газета, такой вывод можно сделать как исходя из высокого профессионализма российской контрразведки, так и из того, что посольствам неизбежно придётся нанимать на некоторые должности местных жителей.

На этой неделе стало известно о том, что гражданка России, нанятая Секретной службой для работы в посольстве США в Москве, была уволена после того, как выяснилось, что она проводила «регулярные и несанкционированные встречи с ФСБ», пишет The Guardian.

Эта сенсационная новость появилась спустя несколько часов, после того как пять высокопоставленных американских чиновников в сфере национальной безопасности предупредили о «явных и серьёзных» усилиях России по «дестабилизации американской демократии». В то же время, как отмечает издание, Дональд Трамп не собирается предпринимать никаких решительных мер в этом направлении.

Подозрение на предполагаемую «российскую шпионку» пало после рутинной проверки безопасности. Тем не менее специалисты по разведке считают, что этот случай — далеко не единственный.

«Эта новость очень правдоподобна и не слишком удивительна для тех из нас, кто работал в посольствах, — отметил бывший агент ЦРУ Джон Сайфер, который в своё время руководил операциями агентства в России. — Это вечная проблема, особенно для занимающихся проверкой иностранных сотрудников посольства… В странах с высокой опасностью со стороны контрразведки они практически всегда сообщают информацию местным ведомствам. В России это естественно. Русские не позволят занять эту должность никому, кто бы не отчитывался перед ними».

Судя по всему, у россиянки был доступ к внутренней сети посольства и почтовым системам, благодаря которому она потенциально могла ознакомится с конфиденциальными материалами, включая рабочие графики президента и вице-президента США. По данным одного источника, Секретная служба попыталась избежать огласки этого инцидента, уволив эту иностранную сотрудницу прошлым летом.

«У этой женщины должен был быть доступ к расписаниям высокопоставленных лиц, прибывающих в Россию. Таким образом ФСБ получала информацию на блюдечке с золотой каёмочкой. Это очень сильно облегчило им работу», — заявила по этому поводу бывший агент ЦРУ Валери Плейм.

«При президенте Обаме Секретная служба испытывала разнообразные реальные проблемы, связанные с дисциплиной и подготовкой. Там была целая серия настоящих провалов. Этот случай, судя по всему, попадает под эту же категорию… Он явно указывает на то, что на всех уровнях там были проблемы с организацией, морально-политическим состоянием, бюрократией и безопасностью», — добавила она.

По словам Плейм, США на протяжении многих десятилетий полагались на иностранных сотрудников, так это это является «приемлемым риском».

Сотрудник Центра исследований в области безопасности при Джорджтануском университете Пол Пиллар считает, что это происшествие напоминает о двух неизбежных уязвимостях системы безопасности.

«Во-первых, в посольстве существует необходимость перекладывать некоторые функции на местных, которых всегда пытаются завербовать иностранных разведслужбы. Вторая проблема — это мастерство и находчивость российских спецслужб, которые издавна действуют против американского посольства в Москве», — считает он.

По мнению Пиллара, подобный инцидент может произойти в любой миссии США, однако «русские на голову выше большинства других разведок в плане использования подобных уязвимостей».

По всей вероятности, подобных происшествий в будущем не избежать и другим посольствам в Москве, особенно тем, что представляют западные страны. «Некоторые из них останутся незамеченными. О большинстве, даже если о них станет известно, мы не услышим публично», — считает эксперт.

«Этот инцидент только подчёркивает постоянную и вездесущую угрозу, исходящую со стороны российской контрразведки… Нам следует радоваться тому, что её поймали, но нам также следует сохранять бдительность в отношении тех, кто благодаря отточенным навыкам агентурной работы, остаётся нераскрытым», — подытожил бывший агент ЦРУ Ларри Пфейффер.