Hill: Секретная служба США опровергла доступ «российской шпионки» к конфиденциальным документам

В посольстве США в Москве была разоблачена «российская шпионка», которая работала там более 10 лет, сообщает The Hill со ссылкой на источники из американской контрразведки. По данным издания, женщина имела доступ к электронной почте Секретной службы США и к информации о графиках Дональда Трампа и Майка Пенса. Впрочем, в специальном заявлении Секретная служба опровергла утечку какой-либо информации, имеющей значение для безопасности государства, добавляет издание.

Предполагаемая российская шпионка более десяти лет работала в посольстве США в Москве, сообщает журналист The Hill Джон Боуден. По имеющимся данным, женщина работала в посольстве как посредник между Секретной службой США и правоохранительными и разведывательными органами России и регулярно совершала «несанкционированные встречи с представителями ФСБ».

По словам одного из источников, она имела доступ к электронной почте и к внутрикорпоративной сети американского ведомства. Секретная служба пыталась «скрыть нарушение, уволив сотрудницу в 2017-м и не проводя расследование». Женщина имела доступ «к наиболее уязвимой базе данных — официальной электронной почте Секретной службы США», добавил источник. В частности, она могла получать информацию о графиках президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Как отмечает автор материала, деятельность шпионки может стать частью расследования специального прокурора США Роберта Мюллера.

«Её деятельность по краже и передаче информации может пролить свет на то, как русские смогли совершить атаку против национального комитета Демократической партии в ходе президентских выборов 2016 года. Я думаю, что специальный прокурор будет идеальной внешней инстанцией для расследования уровня ущерба, который она причинила», — резюмировал источник.

В то же время в официальном заявлении Секретной службы опровергается, что сотрудница посольства имела доступ к конфеденциальной информации. «Сотрудники Секретной службы США, являющиеся гражданами другого государства, никак не могут иметь доступ к информации, касающейся национальной безопасности», говорится в сообщении.