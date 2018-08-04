Politico: Бутину разоблачили, но Кремль всё равно в выигрыше

Сегодня российские шпионские операции кардинально отличаются от схем времён холодной войны, и их цель — это не сбор данных, а кампания влияния. Как пишет Politico, Марии Бутиной удалось распространить раздор и усилить раскол в США, поэтому, даже несмотря на разоблачение агента, всё это идёт лишь на пользу Кремлю.

Российские операции, нацеленные против американских демократических институтов и продолжающиеся до сегодняшнего дня, фундаментально отличаются от схем времён холодной войны. Как пишет Politico, сегодня их главная цель — это не сбор данных, а кампания влияния, которая на языке разведки называется «активными мероприятиями», которые разработаны для изменения поведения людей, сеяния раздора и усиления раскола в США.

Издание отмечает, что это может быть распространение фальшивых новостей, чтобы изменить ход выборов, это может быть манипуляция политиками США, влиятельными людьми и теми, кто принимает решения, с целью установить лояльную к России повестку дня. И именно это было задачей Марии Бутиной.

«На самом деле ей даже не приходится кого-то вербовать. Как свидетельствует дело Бутиной, всё, что нужно — молодая, симпатичная девушка, способная манипулировать правильными мишенями даже без прямого контроля или влияния на них. Бутина смогла найти нескольких политических игроков в США, которые были «очень склонными выполнять задания» без формальной вербовки», — пишет автор статьи.

Бутина, которую ФБР обвинило в шпионаже в пользу России, неоднократно позировала с влиятельными членами Республиканской партии. Она открыто фотографировалась на публичных политических мероприятиях, выставках оружия и консервативных конференциях, заявляя, что продвигает право на свободное владение оружием в России. И для работы Бутиной в США был целый ряд позитивных факторов.

Бутина и её руководители осознали, что Республиканская партия, Национальная стрелковая ассоциация США и другие консервативные группы готовы принять консервативные взгляды Владимира Путина, поэтому на них можно легко повлиять. Кроме того, социальные сети также сработали на пользу Бутиной, поскольку с их помощью можно легко распространять или усиливать определённые утверждения.

«Конечной целью всей её операции был не сбор данных, а распространение раздора и усиления раскола в США с целью ослабить Запад, чтобы Россия смогла укрепить свои позиции на международной арене. И вот теперь половина американцев ругает Республиканскую партию, в которую проникла Россия, а другая половина кричит, что всё это — фальшивые новости и преувеличения. Всё это идёт на пользу Кремлю, даже несмотря на разоблачение его агента», — заключает автор статьи.