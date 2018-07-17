Yle: для гарантии безопасности на саммитах нет «мелочей» — проверяют и еду, и туалеты

Для обеспечения безопасности на встречах на высшем уровне проводится доскональная проверка и контроль всех лиц, техники и помещений, где проводятся эти мероприятия. Комплекс мер, в частности, предусматривает опечатанные унитазы и проверку еды на наличие яда, сообщает Yle.

Корреспонденты Yle поинтересовались у специалистов, занимающихся вопросами безопасности, какие меры предпринимаются на встречах высшего уровня — как, например, на саммите президентов Трампа и Путина в Хельсинки. По словам экспертов, на подобных мероприятиях проводится тотальная проверка и контроль безопасности всего, вплоть до туалетов и питьевой воды. Хотя самая трудоёмкая часть касается непосредственной подготовки встречи, отмечается в статье.

В частности, службы безопасности контролируют процесс приготовления всей еды для участников саммита. Конечно, сейчас уже никто не пробует еду на предмет наличия яда, чтобы не рисковать собственной жизнью, — в настоящее время для этого просто берутся специальные пробы, поясняет Yle. Аналогичные пробы для анализа безопасности берутся и из воды. Высокопоставленным лицам, как правило, предлагаются напитки «только из проверенных бутылок», сообщается в статье.

Специалисты по безопасности также рассказали, что унитазы накануне встречи нередко запечатываются, а охранники проверяют вокруг любые, даже самые труднодоступные места, куда возможно заложить яд или взрывчатку. Обычно во время встреч на высшем уровне первые лица пользуются одним, специально для них подготовленным туалетом и не заходят в помещения, которые не были заранее проверены службой безопасности, пишет Yle.

При этом публика обычно замечает только мускулистых охранников рядом с главами государств, а основная часть системы обеспечения безопасности остаётся скрытой от людских глаз, отмечается в статье. По оценкам экспертов, в Финляндию из США прибыло более тысячи работающих на американские спецслужбы «туристов», которые постоянно мониторят ситуацию в Хельсинки и выявляют возможные «слабые места». Предположительно, в обеспечении безопасности президента США задействованы почти 10 тыс. человек, причём лишь малая часть из них работает «на задании». Большинство же — это аналитики и прочие специалисты, занимающиеся в основном офисной работой, поясняет Yle.

По имеющимся данным, собственных охранников президентов России и США в Финляндию приехало несколько сотен человек. Но естественно, обеспечением безопасности высокопоставленных гостей в Финляндии занимаются не только их собственные службы охраны, но и местная полиция. Опрошенные Yle специалисты уверены, что на время проведения встречи Трампа и Путина многих финских полицейских специально вызвали из отпуска.

По словам экспертов, непосредственная личность охраняемых для служб безопасности является «второстепенным вопросом», поскольку они, прежде всего, стоят на охране общественных институтов: «Если что-то случается, имиджевые потери несёт в первую очередь именно общественный институт». Поэтому президентов охраняют и от неловких и глупых ситуаций: например, не дают главе государства самому открыть дверь, чтобы он нечаянно не стал открывать её не в ту сторону, и стараются не допустить того, чтобы президент нечаянно упал или оступился. А во время дождя не дают ему промокнуть — к примеру, сооружают навес от машины до здания, говорится в статье.

Согласно международным договорам, Финляндия как принимающая страна обязана обеспечить безопасность гостей на таких мероприятиях. И подобный уровень охраны определяется именно защитой высокопоставленных гостей. «Финское руководство охраняют без этих масштабных мер — но и угроз у него заметно меньше», — заключает Yle.