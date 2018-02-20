Чтобы найти «русских троллей», корреспондент CNN полез в мусорный бак

Корреспондент CNN Мэтью Чанс побывал в здании так называемой фабрики троллей, которая, по мнению Вашингтона, оказала большое влияние на выборы 2016 года в США. Как определил журналист, изучив мусор, который выносят из здания, оно до сих пор функционирует — несмотря на вывеску о том, что оно сдаётся в аренду. Впрочем, попасть внутрь Чанс так и не смог — его остановила охрана.

МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Вот оно, то самое, скрытое от посторонних глаз, здание Агентства интернет-исследований на окраине Санкт-Петербурга. Получить даже примерное представление о том, что же конкретно происходит в этих стенах, очень сложно. Но иногда об организации можно многое узнать по мусору, который она выбрасывает. А мы пару часов назад видели, как в этот контейнер выбросили вот эти мешки, — и решили посмотреть на них поближе.



По всей видимости, это упаковка из пенопласта из-под какого-нибудь компьютера или другой электроники, недавно доставленной сюда. На самом деле мы даже видели, как люди выносили из здания коробки, которые, судя по виду, были из-под новых компьютеров, которые туда до этого привезли. Это любопытно потому, что утверждается, что это учреждение закрыто: у главного входа висит вывеска, которая сообщает, что здание сдаётся в аренду. Тем не менее люди по-прежнему приходят сюда и уходят отсюда весь день напролёт, и оно явно до сих пор работает — хотя действует ли оно по-прежнему в качестве фабрики троллей или нет, неясно.



МЭТЬЮ ЧАНС: (По-русски.) Простите, вы говорите по-английски или только на русском?



МУЖЧИНА: Я только на русском говорю, извините.



МЭТЬЮ ЧАНС: (По-английски.) Я сейчас с ним немножко побеседую по-русски. (По-русски.) Вы работаете здесь?



МУЖЧИНА: Да, здесь работаю.



МЭТЬЮ ЧАНС: А что это? Какое это company?



МУЖЧИНА: «Невские новости».



МЭТЬЮ ЧАНС: «Невские новости»?



МУЖЧИНА: Да.



МЭТЬЮ ЧАНС: (По-английски.) То есть вы говорите, что это некое учреждение под названием «Невские новости», какое-то новостное издание. (По-русски.) Я думаю, что это — «тролл фактори», тролль-фабрика, да?



МУЖЧИНА: Я журналист новостей, я не знаю.



МЭТЬЮ ЧАНС: (По-английски.) Вы — русский интернет-тролль? (По-русски.) Вы — русский интернет-тролль?



МУЖЧИНА: Нет, я журналист.



МЭТЬЮ ЧАНС: Нет? Journalist? (По-английски.) Раз уж вы нас приглашаете внутрь, мы с радостью войдём, да, Эмма?



ЭММА, оператор CNN: Да!



МЭТЬЮ ЧАНС: Вперёд! Отправимся же в Агентство интернет-исследований. (По-русски.) Здравствуйте!



ОХРАННИК: Здравствуйте! Выйдите, пожалуйста, из здания.



МЭТЬЮ ЧАНС: (По-русски.) Возможно делать… Возможно видеть «Невские новости»? (По-английски.) Можно посмотреть на «Невские новости»?



ОХРАННИК: Какие «Невские новости»?



ВТОРОЙ ОХРАННИК: Никого здесь нету. Прекратите, пожалуйста, видеосъёмку.



ЭММА: (Обращаясь к Чансу.) Если ты хочешь здесь сняться, сейчас самое время.



ВТОРОЙ ОХРАННК: Прекратите видеосъёмку, молодой человек.



МЭТЬЮ ЧАНС: Понятно. Нас просят уйти, поэтому нам придётся покинуть здание. Но, повторюсь: согласно информации, содержащейся в обвинительном заключении Минюста США (в отношении россиян, подозреваемых во «вмешательстве» в выборы. — ИноТВ), это то самое место, которое было создано для того, чтобы сеять раздор внутри американской политической системы, и считается, что именно внутри этого здания интернет-тролли за оклад притворялись гражданами США…



ВТОРОЙ ОХРАННИК: Выходим! Это частная территория.



МЭТЬЮ ЧАНС: Да идём мы, идём! Они притворялись гражданами США, организовывали ожесточённые…



ВТОРОЙ ОХРАННИК: Уходим! Уходим!



МЭТЬЮ ЧАНС: Сюда! …Организовывали ожесточённые акции протеста внутри Соединённых Штатов и в целом делали всю ту работу, которая оказала такой подрывной эффект на политическую систему страны. Мэтью Чанс, CNN, с репортажем из здания в Санкт-Петербурге, получившего прозвище «российская фабрика троллей».



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 20 февраля 2018 года.