Bild вспомнил о Сноудене — он в России уже пять лет

Эдвард Сноуден скрывается от властей США и живёт в России уже пять лет, пишет немецкий таблоид Bild. На родине его ожидает суд за шпионаж, однако не похоже, чтобы Дональд Трамп всерьёз стремился добиться от президента Путина выдачи бывшего сотрудника АНБ, поэтому сейчас Сноуден просто живёт в России обычной нормальной жизнью.

По прошествии пяти лет прибежища в России Эдвард Сноуден не испытывает страха перед принимающей стороной и остро критикует Владимира Путина и его правительство, пишет немецкий таблоид Bild.

В конце июня в интервью с немецкими журналистами бывший сотрудник американских спецслужб заявил, что российское правительство во многом коррумпировано. Это было как раз перед чемпионатом мира по футболу, сияние которого ничто не должно было омрачать, подчёркивает издание. Тем не менее, Сноуден не отказался от критических замечаний: «Русские добросердечны, они умные. Проблема в их правительстве, а не в народе».

Прошло уже пять лет с тех пор, как самый активно разыскиваемый Соединёнными Штатами человек сбежал из Америки и нашёл убежище в России, напоминает немецкий таблоид. В 2013 году Сноуден передал журналистам секретные документы о прослушке и слежении со стороны АНБ и других спецслужб США. Последствия его разоблачений играют роль до сих пор. Документальный фильм «Гражданин четыре» даже получил премию «Оскар».

Сторонники Сноудена говорили о том, что его надо наградить Нобелевской премией мира, в то время как его противники называли его предателем, который своими разоблачениями рассекретил информаторов и сознательно поставил жизнь людей под угрозу.

Сначала Сноуден покинул Гавайи и улетел в Гонконг, потом отправился дальше, в Москву. В российской столице он хотел лишь сделать пересадку, однако США к этому времени объявили его паспорт недействительным, и бывший сотрудник АНБ застрял в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», напоминает Bild. В СМИ его называли «призраком» Москвы, никто не видел его в течение шести недель. Он запрашивал убежища в разных странах, в том числе в Германии. Принять его в августе 2013 года согласилась Россия, где Сноуден может спокойно находиться до 2020 года.

С тех пор он живёт в России, старательно избегая публичных появлений, утверждает автор статьи. Сноуден часто пишет в Twitter, выступает по видеосвязи на конференциях, посвящённых свободе прессы и компьютерной безопасности. В 2014 году он появился на экране «пропагандистского телешоу» Путина, продолжает немецкий таблоид.

Место обитания Сноудена тщательно скрывается, но, несмотря на всю таинственность, 35-летний американец, по его собственным словам, ведёт совершенно нормальную жизнь. «Люди думают, что я живу на военной базе или во дворце с вооружённой охраной перед дверью. Но нет, я живу в обычной квартире вместе с моей подругой Линдси, и плачу за квартиру, как и любой другой», — рассказал Сноуден. Несколько лет назад его подруга переехала из США к нему в Россию.

По словам его адвоката, за последние годы Сноуден посетил многие места в России, и особенно ему понравился Санкт-Петербург. Сам же Сноуден добавил, что не пользуется кредитными картами и старается избегать публичности.

В США его разыскивают для ареста, напоминает Bild. Ходатайства о выдаче на всякий случай направлены во многие страны. В случае возвращения Сноудена ждёт обвинение по трём статьям, две из которых лежат в основе закона о шпионаже. Суда присяжных в такой ситуации не предусмотрено, и приговор точно будет обвинительным. Каждая из трёх статей предполагает заключение сроком до десяти лет.

Перед выборами Дональд Трамп в своём аккаунте Twitter называл Сноудена лжецом, обманщиком, шпионом и предателем, которого надо казнить, отмечает издание. Однако в качестве президента Трамп не проявил никакого желания ссориться с Путиным из-за бывшего агента — задача добиться его возвращения в США фактически исчезла из списка целей американского лидера.

Теперь американские СМИ рассуждают о том, говорили ли Трамп и Путин о Сноудене на встрече в Хельсинки. По информации российской стороны, выдача экс-сотрудника АНБ там не обсуждалась. Президент Путин ещё в 2013 году подчеркнул, что Россия никогда и никого не выдаёт и не планирует этого делать. В то время дело Сноудена поспособствовало ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном: бывший в ту пору президентом Барак Обама отказался от визита в российскую столицу.

Также ведутся обсуждения по поводу того, какую выгоду Россия получает от предоставления убежища Сноудену. Эксперты предполагают, что он полезен для Кремля: защищая разоблачителя от хватки США, Путин как бывший агент секретной службы может проявить себя как блюститель прав человека, уверяет немецкий таблоид. Сноуден, однако, это отрицает. В своих интервью он говорил о том, что у него нет никаких связей с российским правительством и что он не работает на спецслужбы, констатирует Bild.