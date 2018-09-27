Bloomberg: конгресс «притормозит» с российскими санкциями до ноября — надо выборы пережить

До ноябрьских выборов конгресс США вряд ли примет какие-либо новые санкции в отношении России, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, это связано с тем, что палата представителей, скорее всего, к концу недели уйдёт на каникулы и не вернётся до 6 ноября. Сенат мог бы принять санкции до промежуточных выборов, но без одобрения палаты представителей этот законопроект о санкциях не сможет попасть на подпись к Дональду Трампу.

До ноябрьских выборов конгресс США вряд ли примет какие-либо новые санкции в отношении России, в том числе меры, которые повлияют на российский государственный долг и энергетические проекты, сообщает Bloomberg.

По словам одного из законодателей, палата представителей, скорее всего, к концу недели уйдёт на каникулы и не вернётся до 6 ноября. До этой даты не запланировано принятие каких-либо законопроектов о санкциях против России.

Задержка санкций создаст большую неопределённость для инвесторов, пытающихся оценить влияние на рынок множества мер против России в качестве наказания за предполагаемое вмешательство в выборы. Иностранцы, которые не захотели ждать, чтобы узнать, какие санкции в конечном итоге вступят в силу, с апреля этого года вывели более $7,5 млрд с рынка суверенного долга России, отмечает Bloomberg.

Меры, получившие поддержку обеих партий, скорее всего, будут приняты вскоре после возвращения законодателей с каникул. Сенат мог бы принять санкции до промежуточных выборов, но без одобрения палаты представителей этот законопроект о санкциях не сможет попасть на подпись к Трампу.

Эта задержка, однако, не повлияет на отдельный пакет санкций, который администрация должна принять без законодательного одобрения. Эти меры станут реакцией на отравление нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте этого года. Санкции могут вступить в силу в конце ноября. К ним, возможно, добавятся ограничения в области торговли, дипломатических отношений и воздушного сообщения, утверждает Bloomberg.