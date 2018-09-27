Washington Post: новые санкции США против Сирии коснутся и России

Комитет сената США по международным отношениям принял законопроект о новых санкциях против правящего режима Башара Асада за «военные преступления и преступления против человечности», совершённые им в Сирии, включая использование химического оружия, сообщает The Washington Post. Как отмечает издание, санкции также коснутся и России за поддержку, оказываемую ею сирийскому правительству, а также за её «участие в массовых злодеяниях, сходных с военными преступлениями».

Комитет сената США по международным отношениям принял новый законопроект, который предусматривает введение санкций против России за поддержку, оказываемую ею сирийскому правительству, а также за «её участие в массовых злодеяниях, сходных с военными преступлениями», сообщает The Washington Post.

Новые санкции нацелены против правящего режима Башара Асада за «военные преступления и преступления против человечности», совершённые им в Сирии, включая использование химического оружия. Санкции также коснутся отдельных лиц и организаций, поддерживающих правительство Асада и его военные цели, — мера, которая по определению распространяется на такие страны, как Россия и Иран.

Законопроект назван в честь дезертира сирийской армии, известного под псевдонимом Цезарь. Будучи фотографом, работавшим на правительство, он сделал более 55 тыс. фотографий, на которых изображены пытки и смерть заключённых в государственных тюрьмах. Законопроект уже дважды одобрили в палате представителей США, а в среду он был рассмотрен и принят комитетом сената США по международным отношениям.

Сенат не стал предпринимать каких-либо дополнительных действий в отношении России, несмотря на давление со стороны политических кругов после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Лидеры комитетов сената США по международным отношениям и по делам банков, жилищному и городскому хозяйству пообещали вместо этого тщательно проанализировать способы противодействия российской агрессивной деятельности, пишет The Washington Post.