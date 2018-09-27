Washington Post: новые санкции США против Сирии коснутся и России

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Das Erste: с трибуны ООН Трамп похвалил сам себя и призвал к национализму Das Erste
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Times of Israel: С-300 пугает не тем, что он мощный, а тем, что он российский Times of Israel
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Британский политик: Лондон близок к новой холодной войне с Москвой и уже проигрывает Guardian
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Express: Рогозин пригрозил отказом от совместного с США проекта окололунной станции Express
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Отец Виктора Цоя отреагировал на продажу личных вещей сына на аукционе
Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя в беседе с НСН отреагировал на продажу личных вещей сына на аукционе.
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Госдума приняла закон о передаче изъятых у коррупционеров средств в ПФР
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса России.
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ОБСЕ: более 180 мирных жителей погибли в 2018 году в результате конфликта в Донбассе
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что более 180 мирных жителей погибли в 2018 году в результате конфликта в Донбассе.
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СМИ узнали о готовности Индии купить С-400
Индия приняла решение о подписании соглашения с Россией на приобретение зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 на сумму $5,43 млрд. Об этом пишет The Economic Times.
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В Крым приехал лауреат премии «Грэмми» Юстус Франтц
Известный немецкий пианист и дирижёр, лауреат премии «Грэмми» Юстус Франтц заявил, что его не пугают возможные санкции из-за выступления в Крыму.
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В Петербурге при взрыве на заводе пострадали четыре человека
В Невском районе Санкт-Петербурга в результате взрыва на заводе пострадали четыре человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
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Чеферин прокомментировал введение системы VAR в соревнованиях под эгидой УЕФА
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин прокомментировал принятое на исполкоме решение ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR) в соревнованиях под эгидой организации.
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В России создадут отрасль по сбору и обработке отходов
Глава российского правительства Дмитрий Медведев анонсировал создание специальной отрасли по сбору, сортировке и обработке отходов.
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В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Австралии о MH17
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Австралии Маризы Пейн касательно расследования крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
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Кожемяко пойдёт на выборы главы Приморья как самовыдвиженец
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что пойдёт на выборы главы региона как самовыдвиженец.
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ЗРК стран СНГ провели около 100 стрельб по условным целям
Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) России и других стран СНГ провели около 100 пусков по целям в рамках тренировки. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
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В Латвии собираются раскрыть архивы КГБ
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила для рассмотрения в окончательном чтении законопроект о публикации документов Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР в интернете в этом году.
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СМИ: В Иране предостерегли Израиль от повторения авиаударов по Сирии
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани предостерёг Израиль от нанесения авиаударов по объектам, расположенным на территории Сирии. Об этом сообщает Tasnim.
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На Украине рассказали о российских лоцманах на судах, которые прошли через Керченский пролив
Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил в интервью телеканалу «112 Украина», что на борту украинского поисково-спасательного судна А500 «Донбасс» и морского буксира А830 «Корец» во время их прохода через Керченский пролив находились российские лоцманы.
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Кудрин подтвердил, что Орешкин может возглавить ЦСР
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин подтвердил, что на должность главы Центра стратегических разработок может быть назначен министр экономического развития Максим Орешкин.
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Николаев вступил в должность губернатора Якутии
Айсен Николаев официально вступил в должность губернатора Якутии в четверг, 27 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
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Система VAR будет введена в Лиге чемпионов с сезона-2019/20
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что начиная с сезона-2019/20 в Лиге чемпионов будет использоваться система видеопомощи арбитров (VAR).
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В Польше создана рабочая группа по размещению военной базы США
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании польско-американской рабочей группы по вопросам размещения постоянной базы США в республике.
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Глава Минобороны Израиля заявил, что инцидент с Ил-20 не повлиял на контакты с Россией
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что инцидент с российским самолётом Ил-20 над акваторией Средиземного моря не отразился на контактах России и Израиля.
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Луценко сообщил о возбуждении дела из-за выдачи венгерских паспортов украинцам
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по факту информации о выдаче паспортов Венгрии украинским гражданам в Берегове возбуждено уголовное дело. Об этом он сказал в ходе брифинга, трансляцию которого вёл телеканал «Прямой».
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В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре 28 сентября
В ГУ МЧС России по Московской области предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 28 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Власти Чечни демонтировали посты на границе с Ингушетией
В Министерстве внутренних дел по Чечне сообщили, что власти республики демонтировали посты на границе с Ингушетией после подписания соглашения о границе между двумя регионами.
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В УПЦ заявили, что МИД Украины искажает слова иностранных коллег об автокефалии
Министерство иностранных дел Украины искажает слова зарубежных коллег для «создания мифов» вокруг вопроса автокефалии, заявили в Украинской православной церкви.
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Путин посетил чемпионат мира по дзюдо в Азербайджане
Президент России Владимир Путин посетил чемпионат мира по дзюдо в Баку.
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В результате шторма «Ксенофонт» в Греции затонули четыре судна
В Салониках, а также на островах Калимнос и Эвбея затонули четыре корабля в результате обрушившегося на Аттику штормового ветра.
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Кудрин дал прогноз по ценам на нефть
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прогнозирует повышение цен на нефть в течение 2—3 лет.
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На Украине заявили о желании Германии вернуть Россию в ПАСЕ
Глава парламентской делегации Украины при Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что Германия выступает за возвращение России в состав ПАСЕ. Об этом он написал в своём Facebook.
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Умер хоккеист во время матча любительских команд в Москве
Во время матча любительских команд Окружной лиги Москвы между «Соколом» и ХК «Диал-Дент» умер один из хоккеистов.
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В Госдуме прокомментировали сходство костюмов Трампа и Порошенко на совместном фото
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал сходство костюмов президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко на совместной фотографии.
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Израиль готов открыть единственный погранпереход на границе с Сирией
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что страна готова открыть единственный официальный пограничный переход своей границы с Сирией — «Кунейтра».
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В Подмосковье почти 62 тысячи человек остались без света
В Московской области около 61,7 тыс. человек остались без электроснабжения. Об этом информирует Министерство энергетики России.
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Опрос показал, кого жители Франции считают самым значимым человеком Пятой республики
Французский генерал и государственный деятель Шарль де Голль признан самым значимым человеком среди лидеров страны за последние 60 лет.
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Эксперт прокомментировал решение ФРС о повышении базовой процентной ставки
Ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков прокомментировал решение ФРС о повышении базовой процентной ставки.
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Госдума приняла закон об изменении пенсионного законодательства
Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионного законодательства.
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Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал командного турнира на ЧМ в Азербайджане
Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал в соревнованиях смешанных команд на чемпионате мира в Азербайджане.
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Кудрин: уровень бедности в России остаётся высоким
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, заявил, что уровень бедности в России остаётся высоким. Об этом сообщает ТАСС.
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В Минтруде опровергли сообщения о планах отказаться от термина «инвалид»
В Министерстве труда и социальной защиты России заявили, что не намерены отказываться от понятия «инвалид».
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В МИД России прокомментировали уход Хуга с поста замглавы СММ ОБСЕ
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин считает, что уход Александра Хуга с поста замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не отразится на её работе на Украине.
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Путин отметил высокий уровень отношений между Россией и Таджикистаном
Президент России Владимир Путин в послании организаторам и гостям историко-документальной выставки «Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания», приуроченной к 25-летию договора о дружбе, отметил, что за это время отношения между Москвой и Душанбе вышли на уровень союзничества и стратегического партнёрства.
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Футболист «Спартака» Ханни рассказал, о чём разговаривал с Каррерой после твита о недостатке игровой практики
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни ответил на вопрос, поднималась ли тема постов в Twitter о разочаровании игровым временем в разговорах с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
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Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве
Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на пятницу, 28 сентября, в связи с ожидающимся сильным ветром.
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Футболист «Краснодара» Ари: ещё больше хочу играть за сборную России после получения российского гражданства
Нападающий «Краснодара» Ари заявил о возросшем желании выступать за сборную России после получения российского гражданства.
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В Северо-Курильске зарегистрирован пеплопад от вулкана Эбеко
В городе Северо-Курильске на острове Парамушир в Сахалинской области произошёл пеплопад после выброса пепла вулканом Эбеко.
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МИД: создание базы США в Польше может стать нарушением соглашения Россия — НАТО
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин в беседе с РИА Новости заявил, что создание американской военной базы в Польше может считаться нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО.
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Опрос: большинство россиян считают, что сейчас не время брать кредиты
Согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМ, большинство россиян считают, что сейчас не лучшее время для оформления кредитов и совершения крупных покупок.
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Глава РФПЛ Прядкин: уверен, «Спартак» не проведёт матч с «Зенитом» в «Лужниках»
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал заявление руководства «Лужников» о готовности принять матч между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура РПЛ.
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Российская теннисистка Потапова обыграла Якупович и вышла в полуфинал турнира в Ташкенте
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла словенку Далилу Якупович и вышла в полуфинал турнира в Ташкенте.
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МИД: Москва возмущена «ошибочными» ударами НАТО в Афганистане
МИД России выразил возмущение в связи с тем, что «ошибочные» удары НАТО в Афганистане становятся чуть ли не повседневной реальностью, и требует привлечь виновных к ответственности.
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Из Киево-Печерской лавры украли икону Георгия Победоносца
По факту кражи иконы Георгия Победоносца из храма, расположенного на территории Киево-Печерской лавры, возбуждено уголовное дело.
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Афганский город Газни подвергся обстрелу во время визита президента страны
По афганскому городу Газни было нанесено три ракетных удара во время визита президента страны Ашрафа Гани, сообщает TOLO News со ссылкой на местные власти.