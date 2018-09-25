Guardian: Франция предупредила о риске «перманентной войны» в Сирии

Франция предупредила о риске «перманентной войны» в Сирии, если Россия не согласится превратить одномесячный режим прекращения огня в Идлибе в более широкое политическое соглашение, которое было бы поддержано ООН, сообщает The Guardian. По словам главы Ле Дриана, соглашение, достигнутое Путиным и Эрдоганом, содержит в себе много изъянов, включая отсутствие чёткой поддержки со стороны сирийского правительства.

Франция предупредила о риске «перманентной войны» в Сирии, если Россия не согласится превратить одномесячный режим прекращения огня в Идлибе в более широкое политическое соглашение, которое было бы поддержано ООН, сообщает The Guardian.

Об этом на Генассамблее ООН заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Советник по национальной безопасности США Джон Болтон также упомянул о риске «бесконечного, ужасного конфликта» и пообещал, что американские войска не уйдут из Сирии, пока это не сделают иранские войска и их союзники.

Ле Дриан отметил, что Франция готова поддержать попытку Турции получить одобрение от ООН по сделке по Идлибу, но только в том случае, если это будет включать в себя более широкие политические планы по завершению гражданской войны, которая длится уже восемь лет.

Глава МИД Франции, как пишет издание, также подчеркнул, что соглашение, достигнутое Путиным и Эрдоганом, содержит в себе много изъянов, включая отсутствие чёткой поддержки со стороны сирийского правительства.

По словам Ле Дриана, это «не приводит войну к концу, и у нас нет никакой гарантии, что сирийское правительство будет подыгрывать».

«В ответственности Башара Асада, а также тех, кто его поддерживает, — запустить политическое решение для окончания этого конфликта. В противном случае мы рискуем перейти в своего рода перманентную войну в этом регионе», — заявил французский министр.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок считает, что битва за Идлиб будет куда более кровопролитной, чем все прошлые бои в повстанческих анклавах — Алеппо и Восточной Гуте, — поскольку в этот раз повстанцам некуда будет бежать.

«Крупномасштабное военное наступление на Идлиб станет тяжелейшей гуманитарной катастрофой 21 века», — рассказал он изданию The Guardian.



