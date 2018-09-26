Daily Beast: Рэнд Пол предложил отменить часть антироссийских санкций

Сенатор Рэнд Пол выступил с поправкой, которая предусматривает отмену ограничений против российских законодателей в обмен на аннулирование аналогичных санкций Москвы в отношении американских политиков, пишет The Daily Beast. По словам издания, коллеги Пола вряд ли поддержат его инициативу, учитывая их скептическое отношение к России.
Сенатор Рэнд Пол предлагает аннулировать существующие санкции против членов российского Федерального собрания при условии, что Москва согласится отменить собственные ограничения в отношении американских законодателей. Об этом говорится в поправке политика, которая оказалась в распоряжении The Daily Beast.
Поправка Пола будет вынесена на обсуждение в комитете сената США по международным отношениям. Но учитывая скептицизм большинства его участников, это предложение едва ли получит зелёный свет, отмечает издание.
По крайней мере одна коллега Пола уже выступила против его инициативы. «Спасибо, не надо. Как сенатор, против которого Кремль ввёл санкции, я не вижу никакой необходимости в этой поправке и искренне считаю, что необходимо ужесточать, а не ослаблять санкции против российского руководства. В то время как Кремль продолжает атаковать наши институты власти и демократию, эта поправка станет капитуляцией перед агрессией Путина», — заявила в интервью The Daily Beast сенатор Джин Шахин, которой в прошлом году было отказано во въезде в Россию.
Издание обращает внимание, что Пол «сделал ослабление санкций своей целью» после визита в Москву. Во время этой поездки он встречался с российскими чиновниками и передал письмо Дональда Трампа Владимиру Путину.
Кроме того, Пол провёл переговоры с Константином Косачёвым, председателем комитета Совета федерации по международным делам. Сенатор предложил российскому политику, которому запрещён въезд в Соединённые Штаты, отправить делегацию на Капитолийский холм.
Пол давно поддерживает стратегию президента Дональда Трампа по улучшению рабочих отношений с Россией и Владимиром Путиным. Он критиковал своих коллег за их жёсткую позицию, настаивая на диалоге с российскими властями. Более того, после возращения из Москвы сенатор открыто усомнился в необходимости существования НАТО, отмечает The Daily Beast.
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