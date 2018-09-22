Bloomberg: благодаря санкциям российский капитал начал возвращаться на родину

Новые американские санкции привели к тому, что многие российские бизнесмены занялись поспешным переводом активов в банки, находящиеся в России, пишет Bloomberg. Кроме того, как отмечает агентство, давление со стороны Вашингтона привело к тому, что российские компании всерьёз пытаются снизить свою зависимость от доллара, а также рассматривают варианты перехода на другие валюты для расчёта с иностранными партнёрами.

Администрация Дональда Трампа помогает Владимиру Путину в достижении цели, которой тому не удавалось добиться на протяжении почти двух десятилетий — заставить российских миллиардеров начать возвращать на родину часть активов, пишет Bloomberg.

Относительно сдержанные санкции, которые США ввели против России во время президентства Обамы, при Трампе лишь ужесточились. В этом контексте непредсказуемость как Белого дома, так и конгресса вынуждает россиян переводить деньги в государственные банки.

Магнаты, а также их топ-менеджеры отмечают, что поспешный вывод активов за пределы досягаемости Минфина США начался после того, как компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга потеряли миллиарды за считанные часы в результате жесточайших санкций. Под угрозой драконовских мер, мотивированных предполагаемым «российским вмешательством» в американские выборы, эта тенденция только продолжает набирать обороты.

«Русским быть опасно, — отметил председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин. — И чем ты богаче, тем для тебя опаснее».

По словам источников, знакомых с ситуаций, большинство крупнейших российских негосударственных экспортёров сняли со своих счетов в США и Европе все деньги и начали переводить их в государственные банки или местные отделения европейских финансовых учреждений. Оценить общий объём возвращённых средств затруднительно, так как конкретно по этим активам Центробанк статистку не публикует. Тем не менее не так давно «Сбербанк» сообщил о 17-процентном росте объёмов корпоративных вкладов в период с января по август, эквивалентных $98 млрд.

В июне президент России Владимир Путин повторил свой призыв к богатым россиянам вернуть капиталы в страну, чтобы те пошли на её развитие. Однако проблема заключается в том, что «стагнирующая» Россия предлагает не так много перспективных возможностей, которые бы стали причиной для уровня вложений, необходимых, по мнений российского лидера, для «решающего» прорыва в экономике.

Несмотря на эти обстоятельства, по некоторым оценкам, утечка капитала за границу в этом году должна составить более $50 млрд. Тем не менее в эту сумму входит продажа иностранными гражданами рублёвых облигаций, уплата задолженностей в иностранной валюте, а также обмен рублей на доллары и евро.

Один из акционеров компании, «тесно связанной с Кремлём», описал сложившийся климат, приведя в пример недавний разговор со своим распорядителем активами: тот позвонил ему, чтобы поздравить с хорошим годом — хорошим, потому что акционер никуда не вкладывался, поэтому ему было нечего терять.

Тем не менее усилия правительства, призванные облегчить процесс возврата капитала в Россию, пока не слишком воодушевляют. Кроме того, пока не наблюдается никакого сильного интереса к двум «оффшорным» зонам внутри России, созданным правителством для того, чтобы подтолкнуть бизнесменов к переводу активов, предлагая не облагаемые налогом дивиденды в обмен на полную прозрачность.

Учитывая отсутствие всеобъемлющего плана по правительственной помощи, компаниям приходится готовиться к введению более жёстких мер со стороны США самостоятельно. Санкции США против бизнесменов, особенно против Олега Дерипаски, подтолкнули руководства компаний к срочным действиям.

«Это событие показало, как международный бизнес можно за одно мгновение поставить на колени, — отметил стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов. — Это по-настоящему открыло глаза многим магнатам».

В этом контексте многие экспортёры, которые использовали в своих расчётах в основном доллары, начали пытаться минимизировать свою зависимость от этой валюты. Они по-прежнему обладают большими запасами долларов и евро, однако теперь они начинают копить рубли на крайний случай или для будущих выплат.

Хотя нет никаких намёков, говорящих о том, что российский компании готовятся полностью отказаться от доллара, крупные экспортёры всё чаще просят кредитодателей разрешить им выплачивать долларовые займы в иных валютах. Кроме того, они также начали рассматривать вариант ведения расчётов с иностранными партнёрами в альтернативных валютах.

Однако в Россию возвращаются не только деньги. В последнее время перерегистрация в России стала доходным бизнесом. Кроме того, по некоторым оценкам, юридические услуги и консультирование в области санкций превратились в очень прибыльную сферу с годовым оборотом в приблизительно $100 млрд. И, по словам, организовавшего свою юридическую практику Ильи Рыбалкина, эта тенденция, по всей видимости, пройдёт нескоро.

«Спрос на юридические услуги высокого уровня и адвокатов, способных провести своих клиентов через враждебные реалии санкций, будет только расти», — подытожил он.