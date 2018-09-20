Examiner: «агрессивный капитализм» подействует против России эффективнее санкций

Санкции — не лучший инструмент для воздействия на Россию, поскольку они создают проблемы для американского бизнеса, пишет The Washington Examiner. Именно либерализация бизнеса, осуществлённая администрацией Трампа, помогла укрепить экономические позиции США за рубежом. Поэтому правительство не должно забывать, что самое эффективное средство для продвижения американских интересов — это «агрессивный капитализм», подчёркивается в статье.

Использование американского бизнеса в качестве инструмента воздействия на международной арене — это ошибочная экономическая политика, пишет Чарльз Сауэр на страницах The Washington Examiner. Администрация Трампа смогла показать, что либерализация бизнеса влечёт за собой экономический рост, поэтому не нужно противодействовать этой рыночной динамике, втягивая американский бизнес в «плохо продуманные и чрезмерно широкие торгово-экономические санкции», подчёркивается в статье. По мнению автора, это напрямую относится и к «баталиям» вокруг России — американская администрация должна учесть, что по-настоящему эффективным является воздействие «агрессивного капитализма», а не ограничений и санкций.

Экономика США сейчас работает без сбоев во многом благодаря политике администрации Трампа, поясняет The Washington Examiner. За счёт снижения максимальной ставки корпоративного налога американский бизнес стал более конкурентоспособным в глобальном масштабе. Упрощение налогового кодекса способствует тому, что американские предприятия смогли сосредоточиться не на налогах и вычетах, а на создании новых рабочих мест, а у потребителей теперь появилось больше денег в карманах, говорится в статье. Кроме того, администрация сделала так, что правительство больше не «душит» американских предпринимателей.

Не случайно председатель Совета экономических консультантов Кевин Хассетт недавно заявил, что «индекс делового оптимизма высок, капиталовложения растут, а рост ВВП устойчив», пишет The Washington Examiner. Статистика показывает, что такая оценка вполне обоснована: «деловой оптимизм» малого бизнеса в США сегодня даже выше, чем при бывшем президенте Рональде Рейгане, а капитальные инвестиции растут. Впервые за десять с лишним лет уровень американского ВВП превышает уровень безработицы, и всё это действительно внушает оптимизм, отмечается в статье.

С другой стороны, ограничительные меры американской администрации, направленные на то, чтобы сделать торговлю «более сбалансированной» при помощи использования таможенных пошлин, уже ударили по многим фермерам и другим предприятиям, констатирует автор: «Торговые войны превращают американские компании в инструмент — вместо того чтобы освободить их для участия в конкурентной борьбе и создания рабочих мест». По его мнению, чем раньше будут пересмотрены торговые сделки, тем будет лучше для американского бизнеса. Но к сожалению, ряд уже внесённых в конгресс законопроектов предполагает «движение в обратном направлении» и регулярное использование торгово-экономических санкций в качестве «инструментов» американского внешнеполитического арсенала, сообщает The Washington Examiner.

В частности, хотя президент Трамп уже издал в начале сентября указ о «ювелирно точном» применении санкций в отношении России и других стран, если те «попытаются вмешаться в выборы», некоторым американским законодателям это всё ещё кажется недостаточным. Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен, например, усердно настаивают на принятии закона о «защите выборов от угроз» путём установления ограничений или «красных линий», говорится в статье.

Продвигаемый ими закон предусматривает санкции, которые предполагается ввести в отношении России за «попытку совершения хакерских атак с целью вмешательства» в выборы, и это ограничит рост американской экономики, предупреждает автор: «Хотя санкции, направленные на предотвращение вмешательства России в политическую систему США, заслуживают одобрения, они приведут к сдерживанию американского бизнеса — как раз в то самое время, когда освобождение бизнеса оказалось весьма успешным средством укрепления экономических позиций США внутри страны и за рубежом».

Поскольку «экономическая безопасность» России до сих пор в значительной степени зависит от нефти и газа, предлагаемые в законопроекте санкции для этой сферы будут «особенно жёсткими», пишет The Washington Examiner. Однако проблема заключается в том, что из-за подобных ограничительных мер американские компании будут вынуждены выйти из совместных проектов по разработке месторождений и бурильным работам не только в России, но и во многих других странах, подчёркивается в статье.

Новый закон практически лишит американские компании возможности вести бизнес в Центральной Азии и в районе Каспийского моря, ограничив доступ к важнейшим российским железнодорожным и трубопроводным сетям, пояснил в беседе с журналистами Уильям Рейнш из Центра стратегических и международных исследований.

Кроме того, введение санкций в отношении нового суверенного долга может иметь серьёзные негативные последствия для развивающихся рынков в странах, которые фактически не являются объектом этих санкций, прогнозирует автор: «Это может отрицательно сказаться на спросе на товары и услуги, вызвать волатильность на иностранных биржах и, возможно, привести к распродажам акций на рынках, не имеющих прочных связей с Соединёнными Штатами. Учитывая интеграцию США и их центральную роль в мировой экономике, оградить их от этих последствий практически невозможно».

Американские законодатели должны учесть, что подобные ограничения «не столько переубедят Россию от вмешательства в наши дела, сколько нанесут ущерб американским компаниям», предупреждает The Washington Examiner. По мнению автора, «по-настоящему эффективным» инструментом являются не санкции, а капитализм: чем больше американских компаний участвуют в мировой торговле и финансах (и в энергетическом секторе, в частности), тем сильнее и конкурентоспособнее они становятся.

«Путин хочет ослабить Соединённые Штаты. Санкции, которые ограничат и выведут из игры американские компании, ему на руку. Но, если американские компании сохранят свою ведущую роль в таких секторах, как энергетика, то в экономическом плане от этого пострадает Россия. Американские ноу-хау и капитал являются самыми мощными инструментами в нашем арсенале. Вместо того чтобы ограничивать их, мы должны использовать их в своих интересах через агрессивный капитализм», — подчёркивается в статье.

Любые «торговые войны» и ограничительные санкции, скорее всего, будут препятствовать развитию экономики США, которая набирает темпы как никогда за многие годы, отмечает автор. И если США всерьёз намерены «обуздать порочные действия России и изменить её поведение», то конгрессмены должны дать американским компаниям возможность «одержать победу на мировом рынке», говорится в статье.

«Возможно, тогда Путин поймёт, что интересы России на самом деле совпадают с интересами США: долгосрочным интересам России лучше всего отвечает не вмешательство в наши выборы, а предоставление американским компаниям возможности инвестировать и вести открытую конкурентную борьбу в России, нравится это Путину или нет», — заключает The Washington Examiner.