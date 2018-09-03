National Interest: у России много способов жёстко ответить на санкции США

До сих пор Россия игнорировала американские санкции или смеялась над ними, но если США отрежут российские банки от доллара, это станет серьёзным ударом по экономике, на который Москва может отреагировать самыми разными способами. По версии The National Interest, среди возможных вариантов присутствуют кибератаки, наращивание ядерных вооружений, подстёгивание военного конфликта на Украине и дестабилизация других европейских стран.

С тех пор как Россия «аннексировала» Крым, США ввели в отношении Москвы множество санкций, пишет Джош Коэн в статье The National Interest. Обычно Россия игнорирует такие американские меры или даже смеётся над ними, но недавно ситуация изменилась, утверждает автор статьи.

На предложенный сенатом законопроект, который ударил бы по контролируемым государством банкам России, заморозив для них доступ к долларам — а этот шаг мог бы нанести реальный ущерб российской экономике, — Москва ответила новой угрозой. «Если последует что-то подобное, типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно назвать совершенно прямо — это объявление экономической войны», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, подчеркнув, что Москва отреагирует на эту войну «экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами».

По мнению автора статьи, желание сената США наказать Россию за вмешательство в американские выборы, войну на Украине и отравление бывшего российского шпиона в Британии вполне понятно, однако высказывания Медведева говорят о том, что Москва может увидеть в «долларовых санкциях» своего рода пересечение красной черты. Хотя российский премьер не уточнил, что именно он подразумевает под политическими и иными методами, ответственные лица в США должны быть готовы к тому, что Кремль может нанести ответный удар по американским интересам любым возможным способом.

Во-первых, Россия может отреагировать в киберпространстве, рассуждает автор статьи. Корпорация Microsoft недавно сообщила, что хакеры, связанные с российскими военными кругами, уже проводили кампании против троих кандидатов в 2018 году. Кроме того, директор Национальной разведки Дэн Коутс утверждает, что Москва по-прежнему старается подорвать американскую демократию, и сейчас ситуация находится в критической стадии. Сообщается, что Россия ещё не взломала избирательные системы на уровне штатов, но уже нацеливалась на эту сеть в 2016 году. Эксперты по безопасности предупреждают, что Россия может оказать существенное влияние на исход выборов 2018 года.

Во-вторых, Кремль может отреагировать на санкции бряцанием ядерным оружием, считает Джош Коэн. Выступая перед Федеральным собранием, Владимир Путин объявил о разработке нескольких новых видов ядерных ракет. Также было продемонстрировано видео, имитирующее ядерную атаку на Флориду, уверяет автор статьи. С его точки зрения, Кремль может легко поспособствовать росту напряжённости, если вернётся к ядерной риторике. Например, россияне могут принять решение о выходе из договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности или отказаться от продления обновлённого договора по ограничению стратегических наступательных вооружений. Такие шаги могут стать сигналом к началу новой гонки ядерных вооружений, предостерегает The National Interest.

Кроме того, как предполагает автор, Москва может подстегнуть войну против Украины. Так, Россия может переместить дополнительные российские войска и технику в Донбасс на востоке Украины для усиления военного давления на Киев. В качестве альтернативы Россия может взять под свой полный контроль Азовское море. В данном случае издание ссылается на сообщения о том, что Москва разместила в Азовском море 40 военных кораблей, а российские военные силы продолжают останавливать и преследовать как украинские, так и международные торговые суда, идущие по Азовскому морю в украинские порты. Украина в ответ повысила интенсивность военно-морского патрулирования, и легко представить, как Россия может спровоцировать конфронтацию в Азовском море и использовать это как предлог для активных военных действий, утверждает автор статьи, ссылаясь в качестве образца на войну в Грузии в 2008 году.

Также Россия способна увеличить военную напряжённость в других странах Европы, продолжает The National Interest. Например, она может переместить ракеты, оснащённые ядерными зарядами, в Калининград, граничащий с Польшей и Литвой, или использовать этот регион как базу для проведения масштабных военных учений, имитирующих нападение на страны НАТО в Прибалтике и оккупацию стратегически важного шведского острова Готланд в Балтийском море.

Более того, Путину необязательно полагаться на военных, чтобы нанести ущерб интересам Америки. Россия может открыто увеличить экономическую и политическую поддержку Северной Кореи и тем самым ослабить давление Вашингтона на местную ядерную программу. Учитывая, что Северная Корея остаётся на пороге разработок, которые позволят её ракетам достичь территории США, это будет серьёзным препятствием для проведения американских интересов.

Помимо этого, Путин может нанести удар по Дейтонским соглашениям 1995 года, которые стали крупным дипломатическим успехом США и положили конец кровавой гражданской войне в Боснии, уверяет автор. Для этого Россия должна лишь открыто поддержать независимость Республики Сербской. От этого Путин выиграет сразу по нескольким пунктам. Он сможет установить Республику Сербскую как российское государство-сателлит в сердце Балкан, снова разжечь гражданскую войну в Боснии и подтолкнуть сербских политиков поддержать Республику Сербскую, тем самым подрывая шансы Белграда войти в Европейский союз.

Как подчёркивается в статье, угрозы Медведева также могут оказаться простым бахвальством, а россияне, возможно, отреагировали бы на долларовые санкции, затянув пояса ещё туже и пытаясь переждать экономический и политический ураган. Однако в том случае, если жёсткие санкции подведут российскую экономику к краху — и особенно, если это приведёт к беспорядкам и будет угрожать стабильности власти Путина, — Москва в итоге может пойти на непредсказуемые действия. Американское руководство должно быть предупреждено и подготовлено к этому, предостерегает The National Interest.