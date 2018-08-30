CSM: Россия как никогда готова к американским санкциям

На этой неделе США ввели новые санкции против России в дополнение к тем, с которыми как с «суровой реальностью жизни» вот уже четыре года вынуждены мириться россияне, однако на этот раз страна готова к ним как никогда, пишет The Christian Science Monitor. Вместе с тем издание отмечает, что ключевой ответ Кремля на антироссийские санкции заключается в экономическом эквиваленте круговой обороны.

На этой неделе США ввели новые санкции против России в дополнение к тем, с которыми как с «суровой реальностью жизни» вот уже четыре года вынуждены мириться россияне, однако на этот раз страна готова к ним как никогда, пишет The Christian Science Monitor.

Притом что не похоже, что США намерены в ближайшее время ослабить экономическое давление на Россию, а наоборот, грозят расширением санкций уже в ноябре этого года, с момента введения первых ограничительных мер в 2014 году многое изменилось, полагает издание.

«Европейцы всё ещё могут сказать Кремлю, что, если он изменит поведение в отношении Украины, они снимут санкции — и всё вернётся на круги своя. Но эти волны санкций США, кажется, направлены против всего, что делает Россия, или предположительно делает. По сути, если Россия захочет убедить США в том, что происходит достаточно изменений в её поведении для снятия санкций, нам придётся согласиться полностью пересмотреть свою внешнюю политику, признать, что мы были во всём неправы и сдаться. Наверное, это слишком большое требование от любой страны, и особенно от России», — заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.

По его словам, России будет сложно соразмерно ответить США. Однако введение санкций США в отношении Ирана и Турции, а также угрозы мерами в отношении сотрудничающих с ними европейских государств создают новые для страны возможности. Так, Россия может улучшить отношения с другими странами и обойти американские санкции.

Вместе с тем издание отмечает, что ключевой ответ Кремля на антироссийские санкции заключается в экономическом эквиваленте круговой обороны. В течение года российский Центральный банк избавился от значительного количества гособлигаций США стоимостью около $85 млрд. Кроме того, благодаря росту цен на нефть российский валютный резерв составляет уверенные $450 млрд. А объём Фонда национального благосостояния России вырос до $75 млрд.

Также уровень инфляции в стране является рекордно низким и составляет всего 2,5%. Однако эти и другие достижения российской экономики осуществляются за счёт населения страны. Так, притом что Центральным банком установлена базовая процентная ставка 8%, потребительские кредиты начинаются с 12%. Кроме того, Центральный банк отказывается принимать меры по поддержке национальной валюты, что также отражается на гражданах страны, отмечает издание.

При этом государственный бюджет в порядке, а повышение НДС, как ожидается, принесёт ему дополнительно $50 млрд уже в следующем году. Во многом благодаря санкциям и контрсанкциям, наблюдается подъём сельского хозяйства страны. Кроме того, опасаясь отключения от международной платёжной системы SWIFT, Россия начала разработку собственной карты «Мир».

The Christian Science Monitor пишет, что, как показывает практика, россияне готовы смириться с таким положением дел в силу своего патриотизма. Согласно последним опросам общественного мнения, россияне поровну разделились на тех, кто полагает, что санкции наносят ущерб экономике страны, и тех, кто не видит в них вреда. При этом восемь из десяти респондентов выразили поддержку внешней политике Владимира Путина.

«У России есть множество причин для общественных волнений, но санкции только помогают Путину. Если история нас чему-то и учит, так это тому, что россияне всегда объединятся, для того чтобы противостоять внешнему давлению. Именно тогда мы на пике формы», — приводит The Christian Science Monitor слова бывшего члена Общественной палаты РФ Сергея Маркова.