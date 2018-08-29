Stratfor: США будут держать антироссийские санкции «на медленном огне»

Противостояние между Соединёнными Штатами и Россией всё никак не прекратится, и наиболее очевидным его проявлением является применение Вашингтоном экономических санкций в адрес Москвы, говорится в докладе американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. Как напоминают аналитики организации, только 27 августа США расширили экономические меры против России, запретив экспорт ряда товаров двойного назначения, реагируя таким образом на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. При этом, данное эмбарго представляет собой лишь первый пакет ограничительных мер, подчёркивается в документе. Второй такой пакет может быть введён против страны в течение 90 дней, если Кремль не даст «надёжных гарантий» того, что он прекратил применять химическое оружие; в противном случае американское правительство обещает рассмотреть возможность принятия дополнительных шагов, включая приостановку полётов в США российской компании «Аэрофлот» и даже понижение уровня дипотношений.

Впрочем, и этим санкциям «наступают на пятки» ещё более жесткие инициативы: ещё 2 августа сенаторы из обеих главных партий США внесли на обсуждение палаты так называемый «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», предполагающий введение в отношение России в ответ на якобы организованное ей «вмешательство» в американские выборы санкции, затрагивающие российский суверенный долг и энергетические проекты, продолжают эксперты Stratfor. Однако добиться принятия закона в его изначальном виде сенаторам, вероятно, не удастся: дело в том, что некоторые из их коллег в конгрессе уже выразили опасения в связи с тем, что такие санкции могут «зайти слишком далеко» и даже повлиять на мировую экономику, полагают аналитики.

По подсчётам аналитиков Stratfor, за последние годы США успели ввести персональные санкции в отношении 500 российских физических и юридических лиц, что обошлось российской экономике в десятки миллиардов долларов и лишило попавшие под удар компании четверти доходов; тем не менее, российские власти достаточно успешно реагировали на американские меры, перестраивая свою экономическую политику — в том числе и посредством принятия непопулярных мер вроде повышения пенсионного возраста и увеличения НДС — и смогли не только избегать бюджетного дефицита, но и пополнить валютные резервы и Фонд национального благосостояния. Однако если Вашингтон, по-прежнему преследуя цель по «изменению поведения» России при помощи экономических мер, примет такой радикальный шаг, как наложение санкций на суверенный долг страны и запрет деятельности её крупнейших государственных банков, Москве придётся значительно хуже: скорее всего для сохранения банковской системы придётся вмешиваться российскому Центробанку, но удержать волатильность рубля при полном исполнении «Закона о защите американской безопасности» всё равно не получится, что выльется в быстрый рост инфляции, предупреждают авторы. Россия, конечно же, уже пригрозила Вашингтону принять самые серьёзные ответные меры в таком случае, отметив, что речь будет идти об «объявлении экономической войны», отмечают эксперты.

В настоящий момент санкционную политику Вашингтона преимущественно контролирует именно конгресс; так получилось благодаря принятию в 2017 году особых законов, которые ограничили полномочия президента по облегчению и отмене мер воздействия на Москву, напоминают авторы доклада. Тем не менее, именно президенту и министерству финансов в итоге предстоит решать, вводить ли в действие предложенные конгрессом санкции или нет — а администрация Дональда Трампа выступает против наиболее радикальных мер; в частности, минфин регулярно предупреждает о том, что удар по российским банкам и госдолгу нанесёт урон мировым финансовым рынкам. Несколько сенаторов также возражают против жёстких мер, напоминая, что прошлые санкции уже повлияли на цену и поставки алюминия по всему миру, и полагая, что подобное может повториться и в этот раз, отмечают авторы.

По мнению авторов доклада, ситуация с санкциями вероятнее всего будет развиваться по тому же сценарию, что и раньше — администрация Трампа будет долго достигать компромисса с сенаторами и в итоге согласится на усиление экономического давления на Москву, но не до такой степени, чтобы ударить по её суверенному долгу. Впрочем, конечным результатом всегда будет именно усиление санкций, констатируют аналитики. Тем не менее, если это усиление будет умеренным, оно не повлияет на переговоры между США и Россией по важнейшим вопросам международной повестки — и потому США вряд ли будут «бросаться в крайности» и будут по-прежнему использовать для продвижения своей политики не сами санкции, а скорее угрозу их применения, подытоживают они.