Зеркало недели: Земан снова раскритиковал санкции против России

Чешский президент Милош Земан в очередной раз заявил, что считает нецелесообразными санкции против России. Как передаёт «Зеркало недели», Земан выразил уверенность, что члены ЕС должны обсудить вопрос снятия ограничений.

Президент Чехии Милош Земан в очередной раз заявил, что считает нецелесообразными действующие санкции против России, и высказался за их отмену. Как пишет «Зеркало недели», Земан одобрил недавнее заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который также усомнился в необходимости санкционного давления на Москву.

«Эти ограничения никому не выгодны. Я рад, что премьер-министр публично заявил, что они неэффективны», — заявил чешский президент.

Он также выразил уверенность, что члены Европейского союза должны снова обсудить целесообразность санкций против России, поскольку европейские политики, сформировавшие ряд правительств в странах ЕС, уже не поддерживают санкции.

«Новое правительство в Италии выступает против санкций. Австрия после визита Путина заявляет о том же», — отметил президент Чехии.