Зеркало недели Оригинал

Зеркало недели: Земан снова раскритиковал санкции против России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Чешский президент Милош Земан в очередной раз заявил, что считает нецелесообразными санкции против России. Как передаёт «Зеркало недели», Земан выразил уверенность, что члены ЕС должны обсудить вопрос снятия ограничений.
Зеркало недели: Земан снова раскритиковал санкции против России
Reuters

Президент Чехии Милош Земан в очередной раз заявил, что считает нецелесообразными действующие санкции против России, и высказался за их отмену. Как пишет «Зеркало недели», Земан одобрил недавнее заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который также усомнился в необходимости санкционного давления на Москву.

«Эти ограничения никому не выгодны. Я рад, что премьер-министр публично заявил, что они неэффективны», — заявил чешский президент. 
 
Он также выразил уверенность, что члены Европейского союза должны снова обсудить целесообразность санкций против России, поскольку европейские политики, сформировавшие ряд правительств в странах ЕС, уже не поддерживают санкции.  
 
«Новое правительство в Италии выступает против санкций. Австрия после визита Путина заявляет о том же», — отметил президент Чехии. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Зеркало недели Украина Европа
теги
Европа Милош Земан Россия санкции Чехия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров