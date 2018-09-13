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Forbes: восстановить бизнес в России Западу будет непросто даже после «оттепели»

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Влияние антироссийских санкций на Москву оказалось куда скромнее, чем рассчитывали их инициаторы, пишет Forbes со ссылкой на мнение эксперта по России Ричарда Коннолли. По мнению аналитика, карательные меры Запада привели в этой стране к перенаправлению финансовых потоков в сторону «незападных держав», что потенциально усложнит западным компаниям восстановление бизнеса в России даже в случае потепления политического климата.
Forbes: восстановить бизнес в России Западу будет непросто даже после «оттепели»
Reuters

Влияние антироссийских санкций, введённых в ответ на «аннексию» Крыма Москвой в 2014 году, оказалось куда скромнее, чем рассчитывали инициаторы этих мер, пишет Forbes со ссылкой на мнение директора Центра российских, европейских и евразийских исследований при Бирмингемском университете и автора новой книги под названием «Ответ России на санкции» Ричарда Коннолли.

Выступая на круглом столе в лондонском Королевском институте международных отношений, эксперт отметил, что реакция России на санкции подстегнула её к «продолжению своего внешнеполитического курса».

По мнению Коннолли, подобное развитие ситуации стало возможно по трём основным причинам.

Во-первых, «секьюризированная экономическая политика», в рамках которой опасения за состояние национальной безопасности были использованы для оправдания более широкого вмешательства в экономику, стала «новой нормой».

Во-вторых, Россия повысила объёмы инвестиций, а также уровень производства в некоторых отраслях, как, например, в нефтегазовой промышленности.

В-третьих, — и это вызывает самое сильное беспокойство иностранных инвесторов, питающих надежду на извлечение выгоды из улучшения отношений в будущем, — в России произошёл «ощутимый сдвиг в направлении незападных держав в плане потоков капиталов и торговли».

Тем не менее Коннолли оговорился, что «санкции не следует воспринимать ни как успех, ни как провал». Вместо этого, по его словам, эти меры следует расценивать как «элемент более широкой стратегии», а не как её замену.

Кроме того, эксперт отметил, что бывший посол США в России Майкл Макфол в ходе заседания конгресса на прошлой неделе выступил в защиту антироссийских санкций. Тогда посол описал эти меры как «правильное и справедливое с моральной точки зрения наказание за вопиющие незаконные действия, даже если они и не изменили поведение президента России Владимира Путина».

Коннолли также напомнил, что Россия «налаживает тесные связи с незападными державами». «Принесут ли эти шаги успех — это другой вопрос, однако в этом направлении предпринимаются серьёзные усилия», — предупредил он.

Тем не менее эти усилия могут серьёзно осложнить западным компаниям восстановление бизнеса в России — даже когда политический климат предоставит для этого все возможности, подводит итог Forbes.

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