Forbes: восстановить бизнес в России Западу будет непросто даже после «оттепели»

Влияние антироссийских санкций на Москву оказалось куда скромнее, чем рассчитывали их инициаторы, пишет Forbes со ссылкой на мнение эксперта по России Ричарда Коннолли. По мнению аналитика, карательные меры Запада привели в этой стране к перенаправлению финансовых потоков в сторону «незападных держав», что потенциально усложнит западным компаниям восстановление бизнеса в России даже в случае потепления политического климата.

Влияние антироссийских санкций, введённых в ответ на «аннексию» Крыма Москвой в 2014 году, оказалось куда скромнее, чем рассчитывали инициаторы этих мер, пишет Forbes со ссылкой на мнение директора Центра российских, европейских и евразийских исследований при Бирмингемском университете и автора новой книги под названием «Ответ России на санкции» Ричарда Коннолли.



Выступая на круглом столе в лондонском Королевском институте международных отношений, эксперт отметил, что реакция России на санкции подстегнула её к «продолжению своего внешнеполитического курса».



По мнению Коннолли, подобное развитие ситуации стало возможно по трём основным причинам.



Во-первых, «секьюризированная экономическая политика», в рамках которой опасения за состояние национальной безопасности были использованы для оправдания более широкого вмешательства в экономику, стала «новой нормой».



Во-вторых, Россия повысила объёмы инвестиций, а также уровень производства в некоторых отраслях, как, например, в нефтегазовой промышленности.



В-третьих, — и это вызывает самое сильное беспокойство иностранных инвесторов, питающих надежду на извлечение выгоды из улучшения отношений в будущем, — в России произошёл «ощутимый сдвиг в направлении незападных держав в плане потоков капиталов и торговли».



Тем не менее Коннолли оговорился, что «санкции не следует воспринимать ни как успех, ни как провал». Вместо этого, по его словам, эти меры следует расценивать как «элемент более широкой стратегии», а не как её замену.



Кроме того, эксперт отметил, что бывший посол США в России Майкл Макфол в ходе заседания конгресса на прошлой неделе выступил в защиту антироссийских санкций. Тогда посол описал эти меры как «правильное и справедливое с моральной точки зрения наказание за вопиющие незаконные действия, даже если они и не изменили поведение президента России Владимира Путина».



Коннолли также напомнил, что Россия «налаживает тесные связи с незападными державами». «Принесут ли эти шаги успех — это другой вопрос, однако в этом направлении предпринимаются серьёзные усилия», — предупредил он.



Тем не менее эти усилия могут серьёзно осложнить западным компаниям восстановление бизнеса в России — даже когда политический климат предоставит для этого все возможности, подводит итог Forbes.