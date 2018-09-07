Ouest-France: французский «сырный флаг» поднимается над Москвой, несмотря на эмбарго

Когда Кремль ввёл санкции на продукты питания западного производства, живший в России предприниматель Фредерик Пистон Д’Обонн увидел в этом хорошую возможность. Чтобы занять пустующую нишу, бизнесмен решил начать производство сыров по французским технологиям, но из российских продуктов. И теперь дела идут так хорошо, что сыровар подумывает о расширении, пишет Ouest-France.

Фредерик Пистон Д’Обонн уже более 10 лет живёт в России и занимается производством сыров по традиционной французской рецептуре. Сегодня сыровар подписал контракт с крупной сетью гипермаркетов «Ашан», и теперь его производство, базирующееся в посёлке Мятлево Калужской области, можно сказать, выходит на большой рынок, пишет Ouest-France.



«Они будут продавать все наши сыры», — радостно заявляет француз. Как отмечает издание, Фредерик Пистон Д’Обонн родился в небольшой деревне Буйе-Курдо на юге французского департамента Вандея. Впрочем, в России не всё всегда было безоблачно по отношению к иностранному предпринимателю.



В 2014 году Владимир Путин «решил аннексировать Крым», за что Запад ввёл санкции против России. Однако эти меры не заставили «хозяина Кремля» изменить линию поведения — напротив, Путин решил воспользоваться ситуацией и начать восстанавливать российское сельское хозяйство.



На тот момент у Д’Обонна был логистический бизнес в промышленной индустрии, и санкции больно по нему ударили. «Со дня на день я был готов потерять всё, — вспоминает бизнесмен. — Нужно было найти что-то новое». И так 57-летний француз начал заниматься сырами.



До санкций Россия активно импортировала продукты из Европы — каждый год не менее 400 тыс. тонн сыра, из которых 10 тыс. тонн приходились на деликатесы французского производства. Но после введения санкций этот поток прервался, и, как подчёркивает Д’Обонн, европейских сыров в России больше не стало.



Тогда француз увидел хорошую возможность и, объединившись со своим другом-бельгийцем, решил производить то, что запрещено ввозить из Европы, на месте. Сыровар объясняет: «Мы очень быстро поняли, что есть ниша, которую можно занять». Главная идея заключалась в том, чтобы, опираясь на французские технологии и рецептуры, делать сыры из российских продуктов — главным образом, молока.



Чтобы «адаптировать производство к местной территории и климату Московской области», бизнесмены пригласили из Франции эксперта и «поняли, что это осуществимо». Власти соседней с Москвой Калужской области выразили готовность помочь иностранным инвесторам и предложили им ферму в 400 гектаров. Сегодня французы закупают молоко у двух местных ферм, производство сыра было запущено в 2017 году.



Пока сыры продаются в небольших московских магазинах и с «французскими» названиями, вроде «Сен-Реми», или вызывающими у россиян тёплые эмоции, как, например, «Шайба», пользуются большим спросом. Бизнесмены уже строят планы по расширению производства и включению в свой ассортимент десертов, творога и йогуртов.



«Может, Европа и Франция надолго потеряли российский рынок. Но флаг французских сыров всё равно собирается реять над Москвой», — заключает Ouest-France.