В Российской Федерации потребление сахара в расчёте на душу населения значительно выше, чем на Западе, пишет Handelsblatt. Это, разумеется, сказывается на внешнем виде и здоровье жителей России. Хоть молодые россиянки, как правило, высоки и стройны, «с годами их формы, однако, увеличиваются», подчёркивает журналист немецкой газеты.
Жизнь в Российской Федерации слаще, чем в западных странах, пишет немецкая газета Handelsblatt.
До сих пор большинство россиян охотно пьют чай и кофе с сахаром. Выбор традиционных сладостей, которые жители России «позволяют себе отведать», велик: пастила, чак-чак, чурчхела, многочисленные торты и виды выпечки, перечисляет автор статьи Андре Баллин.
«Ужасно сладко», — вспоминает журналист Handelsblatt слова своего немецкого коллеги о чизкейке, который они вместе отведали в одном из московских кафе.
И действительно, продолжает Баллин, российские кондитеры и потребители не так уж строго соблюдают нормы Всемирной организации здравоохранения.
«И таким образом жизнь в России слаще, чем на Западе, — по крайней мере тогда, когда речь идёт о пирогах и тортах», — констатирует автор статьи.
Согласно статистике, в среднем россияне потребляют около 140 граммов сахара в день. В Германии же потребление сахара в расчёте на душу населения значительно ниже, подчёркивает журналист немецкой газеты.
«Это, разумеется, сказывается на внешнем виде и здоровье. Хоть молодые россиянки, как правило, высоки и стройны, с годами их формы, однако, увеличиваются. К тому же в России сильно распространён сахарный диабет», — отмечает автор статьи Андре Баллин.
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