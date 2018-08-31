Focus: немецкий эксперт сравнил веганскую еду с «химической бомбой»

Многие популярные вегетарианские и веганские продукты по своему химическому составу ничуть не полезнее обычных, пишет Focus. При этом некоторые из них — это настоящая «химическая бомба», предостерегает химик-пищевик Катарина Шерф из Лейбницкого института системной биологии. Она советует потреблять в пищу суррогатные изделия только при наличии непереносимости или чувствительности к определённым ингредиентам.

Вегетарианство в Германии продолжает набирать популярность, пишет Focus. Для сыра, молока и колбасы есть продукты-заменители, но мало кто знает, из чего они состоят, отмечает немецкое издание. При этом самые популярные из них — это настоящая «химическая бомба», подчёркивает автор.

К примеру, многие люди осознанно отказываются от молочных продуктов, зачастую из-за того, что страдают от непереносимости лактозы. Им можно найти альтернативу на растительной основе. Чаще всего покупают продукты, содержащие сою, рис или миндаль. Однако все они содержат загуститель, причём в большем, чем в обычных продуктах, количестве, так как сымитировать консистенцию йогурта или молока в суррогатном изделии гораздо тяжелее, отмечает химик-пищевик Катарина Шерф из Лейбницкого института системной биологии. Дело в том, что соевое и миндальное молоко на 90% состоит из воды, поясняет эксперт.

Также в вегетарианское молоко добавляют витамины и минеральные вещества, иначе в нём будет не хватать питательных веществ, продолжает эксперт. Дело в том, что, придерживаясь вегетарианского питания, организм очень тяжело, а временами практически невозможно обеспечить всем необходимым. В результате могут проявиться признаки дефицита тех или иных веществ. Поэтому, если человек не страдает непереносимостью, то суррогатное молоко не принесёт его здоровью больше пользы, чем животное.

При создании вегетарианского сыра также используются ароматизаторы и консерванты, продолжает Шерф. По калорийности такой продукт не уступает обычному. Проблема, однако, заключается в том, что в основном он состоит из кокосового масла или дешёвого пальмового масла и крахмала. «Эти масла обладают не такой высокой питательной ценностью, так как содержат меньшее количество ненасыщенных жирных кислот», — поясняет Катарина Шерф.

При изготовлении продуктов, заменяющих мясо и колбасу, также используется большое количество ингредиентов: соевая мука, вода, коагулянт и нигари. Из них делается тофу. Потом добавляют масло, сахар, специи, камедь плодов рожкового дерева, красители, усилители вкуса и перемешивают их в нужных пропорциях, пока внешний вид, запах и вкус продукта не будет, как у мяса. При этом зачастую в них содержится слишком много соли и насыщенных жирных кислот, подчёркивает химик-пищевик.

Безглютеновое питание также считается здоровым, продолжает издание. Глютен — это белок клейковины, содержащийся в зерновых культурах. В соединении с водой он образует клей, который не даёт тесту крошиться. При чувствительности к этому ингредиенту его советуют потреблять в ограниченном количестве. Однако Шерф перечислила, что входит в состав некоторых безглютеновых продуктов: вода, кукурузный крахмал, закваска, гречневая и рисовая мука, мука сорго, растительные волокна, рисовый крахмал, рисовый сироп, подсолнечное масло, соевый протеин, дрожжи, загуститель, соль и природные ароматизаторы. «Если на всё это взглянуть с точки зрения питательных веществ, которые поступают в мой организм, то я бы отдала предпочтение хорошему цельнозерновому хлебу», — резюмирует эксперт.

Большинство вегетарианских и веганских полуфабрикатов, колбас и сыров не полезнее их традиционных аналогов, подчёркивает Шерф. Покупатель должен чётко понимать, что речь идёт о продуктах питания, подвергнувшихся высокой степени обработки. Поэтому они содержат меньше витаминов и клетчатки, а вместо них больше сахара и жира, заключает эксперт.