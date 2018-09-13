Politiken: Путин переживёт и новые санкции

Любые попытки западных стран наказать Россию санкциями не приводят к успеху, поскольку Владимир Путин пользуется в стране большой популярностью. Как пишет Politiken, даже если Запад закрутит гайки немного сильнее и введёт новые ограничения, Путин без труда переживёт и их.

Конгресс США подумывает: а не отрезать ли российские банки от всей долларовой торговли. Как пишет Politiken, это ограничение, совершенно очевидно, будет иметь непредсказуемые последствия и в России, и в ЕС, однако опыт последних лет говорит о том, что оснований рассчитывать на то, что президент Владимир Путин уступит, нет.

Как продолжает датское издание, четыре года назад ЕС, США и их единомышленники ввели политику экономических санкций против России. Они, в частности, распространяются на туризм в Крыму, их следствием является и то, что ряд российских политиков и чиновников не могут свободно ездить по миру. Последнее не привело к тому, что олигархи стали критиковать Путина, наоборот: они стали более зависимыми от него.

Когда санкции были введены, Россия переживала экономический спад, но не столько из-за санкций, сколько из-за снизившихся цен на нефть. Сейчас цены на нефть вновь выросли. И объясняется это в том числе новым жёстким курсом президента Дональда Трампа в отношении Ирана, являющегося важным экспортёром нефти. И благодаря политике американского президента России удалось не только пережить санкции, но и подзаработать.

Конечно, отмечает автор статьи, российская валюта сейчас находится на дне, и россияне могут заметить это в повседневной жизни, но Кремль укрепился экономически, и благодаря существенному профициту платёжного баланса Путин не так уязвим, как считалось ранее. К тому же в России практически существует консенсус относительно того, что в новой холодной войне между Россией и Западом виноват Запад, и популярность Владимира Путина в России из-за этого только выросла.

«Великобритании очень хочется использовать дело Скрипалей для новых санкций, но многие страны во главе с Францией и Германией колеблются. По правде говоря, Путин не заслужил послаблений, но он без труда выдержит, даже если Запад закрутит гайки немного сильнее», — заключает датское издание.