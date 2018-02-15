Politiken: МОК запутался в компромиссах из-за России Участие в Олимпиаде спортсменов из России после всех скандалов и споров, связанных с обвинениями в использовании допинга, со стороны похоже на запутанный компромисс, пишет Politiken. Эти решения выглядят парадоксально и не очень понятно, каким образом МОК смог сказать «да» и «нет» российскому участию одновременно, отмечается в статье. Надо было объявить протест официальной политике России, но поддержать «отдельных российских спортсменов», поясняет автор. 15 февраля 2018 Politiken

Болгарский писатель: мигранты и распри в ЕС подрывают европейскую солидарность Кризис с мигрантами и нарастающее недовольство в странах Восточной Европы, которые хорошо помнят внезапный распад «советской империи», подрывает европейскую солидарность и угрожает новыми конфликтами, считает болгарский политолог и писатель Иван Крастев. Однако Евросоюз должен держаться и сообща «ковылять дальше», чтобы постараться преодолеть существующие кризисы, заявил он в интервью Politiken. 1 сентября 2017 Politiken

Датский эксперт: вопреки заявлениям России, американские санкции причиняют ей вред Выпады в адрес президента США Дональда Трампа со стороны российского правительства — признак того, что стратегия России в отношении США провалилась и что новые американские санкции действительно причиняют ей вред, считает датский эксперт Пер Тиманн. Ужесточение санкций конгрессом — это месть за вмешательство России в президентские выборы в США, и Россия, вмешавшись в них, «забила гол в собственные ворота». 6 августа 2017 Politiken

Politiken: за внешней суровостью русских скрывается редкое для Европы дружелюбие и гостеприимство Хотя на Западе, да и в России многие считают, что загадочная «русская душа» меланхолична и склонна к тоске и страданиям, в то же время за внешней «неприветливостью» россиян скрывается открытость, дружелюбие и подлинное гостеприимство, пишет Politiken. Корреспондент датского издания на личном примере не раз убеждался, что стремление «тосковать» свойственно не всем русским, да и по своей натуре они совсем не такие закрытые и суровые, как может показаться на первый взгляд. Например, приглашение на дружеские посиделки в семейном кругу в Европе иностранцу получить гораздо сложнее, чем в России, отмечается в статье. 28 июля 2017 Politiken

Politiken: Президентом Эстонии может стать русская – Марина Кальюранд Возможно, новым президентом Эстонии станет бывший посол в России Марина Кальюранд, которая называет себя русской по национальности, пишет датская газета Politiken. Члены националистической партии парламента не прекращают на нее нападки, но большинство считает, что она обладает необходимыми компетенциями и сможет примирить эстонцев и русскоязычное меньшинство. 24 сентября 2016 Politiken

Politiken: Судьбу Украины доверили датским борцам с коррупцией Дания возглавит представительство ЕС в Киеве, которое будет бороться с коррупцией на Украине. Как пишет издание Politiken, министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен заявил, что согласился на такой шаг, поскольку видит, как украинские власти хотят изменить страну к лучшему. 14 сентября 2016 Politiken

Politiken: Параноидальные критики России завели Европу в политическую трясину Обширный исторический опыт показывает, что если дать России определенную свободу действий в близлежащем регионе, который она по праву считает «зоной своих интересов», то она становится «стабильным и конструктивным игроком в европейской политике», пишет Politiken. Но вместо этого западные политики попытались активно интегрировать все страны Балтии и Восточной Европы в свои структуры, повышая риск военного конфликта и упуская исторический шанс возродить уважительные и доверительные отношения с Россией, подчеркивается в статье. 21 июля 2016 Politiken

Датский профессор призвал НАТО похоронить «дурацкие планы» по ПРО НАТО следует оставить «дурацкие планы» о развертывании ПРО у российских границ, призывает профессор международной политики Копенгагенского университета Уле Вэвер в беседе с Politiken. Размещение ПРО в Румынии и Польше нельзя рассматривать иначе как агрессию, считает он. Тогда как опасения российского вторжения «преувеличены»: Россия не нападет на членов НАТО, потому что не хочет большой войны, убежден профессор. 30 мая 2016 Politiken