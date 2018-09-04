Датский депутат: НАТО находится в критической фазе своего существования

НАТО рискует превратиться в собственную тень, если альянс не сможет пересмотреть свои цели, а Европа не будет выделять достаточные средства на его оборону, уверен датский политик Мадс Фюгледе. Как рассказал эксперт в интервью изданию Politiken, сегодня НАТО находится в критической фазе существования, и одной из причин этого стал Дональд Трамп, который оказался особенно плохо приспособленным к сдерживанию России.

Мало кто в Дании следит за состоянием сотрудничества в рамках НАТО так же пристально, как депутат Мадс Фюгледе. Как пишет издание Politiken, он пользуется большим уважением за то, что так глубоко разбирается в отношениях с крупнейшим партнёром по альянсу, и даже его политические противники называют Фюгледе аналитиком — специалистом по США.

В интервью датскому изданию эксперт рассказал, что испытывает озабоченность, которую разделяет со многими другими датчанами, которые традиционно и к США, и к НАТО относятся положительно.

«НАТО сейчас находится в критической фазе своего существования. Больше потому, что исторический контекст альянса частично подвергся эрозии. Альянс должен пересмотреть своё состояние, чтобы быть готовым к задачам нового времени», — заявил политик.

По его мнению, европейцы сегодня находятся в той фазе, когда между ними нет согласия относительно того, сколько они могут платить за необходимую оборону. И если члены альянса больше не могут договориться о том, чтобы сдерживать Россию или направлять общие миссии, например на Ближний Восток, это означает, что перед ними огромная проблема.

«Все президенты после Рональда Рейгана и Джорджа У. Буша не преуспели в сдерживании России, и президент Трамп кажется особенно плохо приспособленным к этому. Если мы не увеличим платежи и не покажем, что мы внимательно относимся к существующим угрозам, у нас в Европе создастся ситуация, когда НАТО будет теневой организацией с риском остаться без руководства», — добавил датский эксперт.

Он также отметил, что члены НАТО должны понять, что российское представление о Западе не особо изменилось с конца 1940-х, когда было основано НАТО. Стоит альянсу дать слабину, как Россия тут же захочет этим воспользоваться. Поэтому каждый американский президент должен представить стратегию, которая может разрешить подобную ситуацию, чего не сделал Дональд Трамп.

«Трамп и Путин похожи друг на друга в том смысле, что больше всего им нравится состояние хаоса. В их отношении к Европе есть общая черта: они способствуют турбулентности, чтобы попытаться извлечь что-то из ситуации для себя. Трамп хочет оказывать на европейцев экономическое давление, в то время как Путин хочет бросать вызов единству между членами НАТО. Это исключительно неприятная и дестабилизирующая ситуация», — считает Мадс Фюгледе.