France 24: «Порошенко, прекрати войну!» — жители Донбасса после раскола по-прежнему живут в страхе

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Deutschlandfunk: Россия приспособилась к санкциям, но они себя ещё покажут Deutschlandfunk
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Думал, что пиратский флаг: «Главред» рассказал, зачем украинский десантник носил шеврон СС Главред
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NTD: космонавты проверили снаружи герметичность заделанного отверстия в корпусе «Союза» NTDTV
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Bloomberg: Турция предлагала США изучить российские С-400
Турецкие власти предлагали американской стороне исследовать комплексы С-400 после закупки их у России.
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В США приняли временный бюджет до 8 февраля
Сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года.
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AP: В США выявлены сотни возможных случаев насилия священников над детьми
В американском штате Иллинойс прокуратура выявила сотни предполагаемых случаев насилия священников над детьми.
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Депутат Рады назвал представителей власти Украины «пятой колонной» США
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Пётр Порошенко, секретарь национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий и ряд других украинских политиков являются «пятой колонной» США.
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В Москве 20 декабря ожидается до -13 °С
В Москве в четверг, 20 декабря, ожидается до -13 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Порошенко уволил с должности своего советника критиковавшего власть депутата
Президент Украины Пётр Порошенко уволил депутата Верховной рады Ольгу Богомолец с должности советника главы государства. Ранее парламентарий неоднократно критиковала действующую власть.
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СМИ: В ФРГ призвали Россию вернуть вывезенные культурные ценности
Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с её территории после Второй мировой войны.
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В МИД Австрии отметили роль России в разрешении конфликта в Сирии
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что российская сторона прагматично содействовала разрешению конфликта в Сирии.
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Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме в США
Российские дипломаты посетили россиянку Марию Бутину в американской тюрьме. Об этом сообщили в посольстве России в США.
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В Раде обвинили власти Украины в сдаче страны в экономическое рабство
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти отдали страну в экономическое рабство.
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В Минздраве заявили о снижении младенческой смертности в России
Министерство здравоохранения России заявило, что снижение младенческой смертности по итогам 10 месяцев 2018 года достигло исторического минимума.
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Космический корабль «Союз МС-09» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» штатно отстыковался от Международной космической станции (МКС).
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Неизвестные применили слезоточивый газ против мигрантов в Мексике
Неизвестные атаковали лагерь мигрантов в Тихуане на границе с США, применив при этом баллон со слезоточивым газом.
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Песков: Путин не может позволить себе даже одного полного дня отдыха
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не может позволить себе даже одного полного дня отдыха.
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В Бельгии произошёл пожар на химпредприятии
В бельгийском городе Варегем произошло возгорание на химическом предприятии.
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Трамп поздравил Зурабишвили с избранием на пост президента Грузии
Американский лидер Дональд Трамп поздравил Саломе Зурабишвили с избранием на пост президента Грузии.
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Депутат Рады предрёк деградацию части украинской молодёжи
Депутат Верховной рады Юрий Павленко заявил, что нынешняя политика Украины может привести к тому, что одна часть украинской молодёжи эмигрирует из страны, а другая деградирует.
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Трамп записал видеообращение в связи с решением о выводе военных США из Сирии
Президент США Дональд Трамп записал видеообращение, в котором вновь повторил своё заявление о том, что победа над террористической группировкой «Исламское государство»* одержана, поэтому американским военным надо вернуться домой.
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В США приговорили члена ИГ к 40 годам тюрьмы за подготовку нового «11 сентября»
Американский суд приговорил члена террористической группировки «Исламское государство»* Абдулрахмана Эль-Бахнасави к 40 годам лишения свободы за сговор с целью совершения терактов в Нью-Йорке летом 2016 года
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Шесть человек были убиты в Мексике в результате столкновений похитителей топлива
По меньшей мере шесть человек погибли в мексиканском штате Табаско в ходе столкновений двух банд, занимающихся похищением топлива из трубопроводов.
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Песков рассказал об информационной войне французских властей с RT
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об информационной войне в мире, отметив, что, например, Франция воюет с RT.
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В МИД Британии оценили слова Трампа о победе над ИГ
В Министерстве иностранных дел Великобритании прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о том, что террористы «Исламского государства»* были разгромлены в Сирии.
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Американские сенаторы призвали Трампа провести операцию в Чёрном море
Около 40 сенаторов США призвали американского лидера Дональда Трампа провести «многонациональную операцию» в Чёрном море.
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Папуа — Новой Гвинее
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Папуа — Новой Гвинее.
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Почти половина населения Геленджика останется без холодной воды из-за ремонтных работ
Примерно половина населения Геленджика останется без холодной воды из-за аварийно-ремонтных работ на Троицком групповом водопроводе, которые будут проводиться с 08:30 20 декабря до 11:00 21 декабря.
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В МИД России заявили о желании понять суть «новой фазы кампании» США в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона желала бы понять, что США подразумевают под «новой фазой кампании» в Сирии, о которой объявил Белый дом.
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Песков рассказал об отсутствии у Путина мобильного телефона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина нет мобильного телефона.
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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Греции
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в Греции.
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Медведева выступит последней в короткой программе на чемпионате России
В Саранске состоялась жеребьёвка спортсменок, выступающих в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.
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Помпео обсудил с главой МИД Норвегии Россию и Украину
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Норвегии Ине Сорейде Россию и Украину.
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УНИКС победил «Фрапорт Скайлайнерс» в матче баскетбольного Еврокубка
Казанский УНИКС одержал победу над немецким клубом «Фрапорт Скайлайнерс» в матче десятого тура баскетбольного Еврокубка.
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Минфин США исключит РУСАЛ из санкционного списка
Минфин США намерен исключить компании «РУСАЛ», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка в течение 30 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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СМИ: «Реал» готов пригласить Моуринью летом 2019 года на зарплату в €20 млн
Мадридский футбольный клуб «Реал» заинтересован в приглашении португальского специалиста Жозе Моуринью на пост главного тренера команды по окончании сезона-2018/19.
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Новые граффити Бэнкси появились в Великобритании
Новые граффити художника Бэнкси появились на одном из гаражей в британском городе Порт-Толбот.
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Эксперт оценил введение США санкций против 22 граждан и компаний из России
Политолог Александр Асафов в беседе с RT прокомментировал решение Соединённых Штатов расширить санкционный список в отношении России.
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Программу на новогоднюю ночь подготовили 25 парков Москвы
Праздничную программу на новогоднюю ночь подготовили 25 парков Москвы, сообщает портал мэра и правительства.
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Парк Дружбы в Москве благоустроят в 2019 году
Парк Дружбы в Москве планируют благоустроить в 2019 году, сообщает портал мэра и правительства.
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Бэйл стал третьим игроком в истории клубного чемпионата мира по футболу, оформившим хет-трик
Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл стал третьим игроком в истории клубного чемпионата мира по футболу, которому удалось забить три мяча в одном матче турнира.
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В Кировской области приняли бюджет на 2019 год
Заксобрание Кировской области приняло бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу парламента.
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ЕК пригрозила лишить Украину безвиза
Еврокомиссия выявила многочисленные нарушения Украиной соглашения о безвизовом режиме и пригрозила его заморозкой, следует из отчёта организации.
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Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Франклин завершила карьеру в 23 года
Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Мисси Франклин объявила о завершении карьеры.
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NYT: Пентагон отговаривал Трампа от вывода войск из Сирии
Глава Пентагона Джеймс Мэттис и другие представители оборонного ведомства пытались отговорить американского лидера Дональда Трампа от вывода войск из Сирии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
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СМИ: Загитова отправилась на чемпионат России в Саранск на поезде
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова на поезде оправилась в Саранск, где пройдёт чемпионат России по фигурному катанию.
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Сквер в Петергофе признали объектом культурного наследия регионального значения
Сквер на Разводной площади в Петергофе добавили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
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ВМС Украины назвали сроки пребывания в стране разведкорабля Британии
В ВМС Украины сообщили, что разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo пробудет в стране до 22 декабря.
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Траньков не считает, что Медведева пошла на риск, сменив короткую программу перед чемпионатом России
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал мнение о новой короткой программе, с которой Евгения Медведева выступит на чемпионате России.
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Суд оставил под стражей четырёх задержанных в России украинских моряков
Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте четырёх украинских моряков, которые были задержаны за нарушение российской границы во время инцидента в Керченском проливе.
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Около 70 музеев Москвы подготовили специальную новогоднюю программу
Около 70 музеев, выставочных залов и галерей, подведомственных Департаменту культуры Москвы, подготовили специальную новогоднюю программу. Об этом сообщает портал мэра и правительства.
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В 15 школах Удмуртии апробируют электронную форму учебника
В Удмуртии апробируют электронную форму учебника в следующем году, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.
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«Металлург» по буллитам победил «Ак Барс» в матче КХЛ, отыгравшись с 1:3
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).