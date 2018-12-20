France 24: «Порошенко, прекрати войну!» — жители Донбасса после раскола по-прежнему живут в страхе

На фоне страха за жизнь, нехватки гуманитарной помощи и необходимости оплачивать чужие старые счета отделение украинской православной церкви от русской для жителей Донбасса меркнет, передает France 24. Население украинских городов у линии фронта в первую очередь просит Петра Порошенко «прекратить войну».

Это исторический день для Украины. В стране только что создали свою независимую православную церковь. Раскол между Киевом и Москвой оформился окончательно. Президент Украины Пётр Порошенко присутствует здесь лично. На сцену один за другим поднимаются не только политические и культурные деятели, но и военные. Основная тема их выступлений – национальная безопасность.

ИГОРЬ ГОРДИЙЧУК, генерал-майор Украины, директор Киевского военного лицея им. Ивана Богуна: Создание украинской автокефальной церкви имеет большое значение для укрепления нашего духа, для нашей психологической подготовки к бою. Слава Украине!

Напряжённость между Россией и Украиной лишь обостряется. В прошлом месяце Киев ввёл военное положение в десяти регионах страны, аргументируя это тем, что произошло усиление российских войск, и опасениями, что они могут вторгнуться в страну.

Прошло уже больше четырёх лет с тех пор, как восточная часть Донбасса была захвачена русскими, которые возглавляют сепаратистское восстание. Здесь введение военного положения ничего не меняет, поскольку война уже идёт.

Эта чешская неправительственная организация снабжает водой жителей посёлка Пески под Донецком, который удерживает украинская армия.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ, пенсионер: Колодец вон есть, но в этом году в нем больше нет воды, она полностью ушла.

Александр один из десяти человек, которые продолжают здесь жить.

АЛЕКСАНДР ПОПОВ: А куда мы поедем? Нам некуда ехать.

Посёлок напичкан минами.

РУСЛАН ГАПОНЮК, чешская неправительственная организация «PeopleinNeed»: К сожалению, с годами гуманитарные нужды людей не уменьшаются. Людям постоянно нужны основные продукты. В сентябре 2018 года нам удалось организовать доставку воды сюда машинами.

Больше 6 тысяч человек живут меньше чем в 5 километрах от линии фронта, разделяющей Донбасс на две части. Война, из-за которой большому количеству граждан Украины пришлось оставить своё жильё. Некоторые возвращаются в такие города, как Авдеевка, которую не бомбили с мая этого года. Но здесь волонтёры выражают негодование по поводу того, что власти пытаются сэкономить на жилищных субсидиях, заявляя, что такие здания, как это, пригодны для проживания.

ИРИНА, жительница Авдеевки: А вот моя новая справка о том, что я могу здесь жить. Это означает, что совет больше не будет выплачивать мне средства на аренду другого жилья. Такое решение приняли в отношении практически всех собственников жилья в этом подъезде.

По возвращении в город некоторые жители обнаружили прикреплённые к их дверям счета за электричество на суммы, соответствующие объёмам потребления электроэнергии солдатами, занимавшими квартиры во время их отсутствия.

ИРИНА: Компания — поставщик электричества говорит, что они коммерческая организация, а не благотворительная, и что решать вопрос следует через суд. А на кого мы должны подавать в суд?

Ирина вспоминает, что в 2013 году она была счастлива получить эту квартиру после долгих лет, проведённых в общежитиях для преподавателей. Но сегодня она боится жить здесь.

ИРИНА: Несчастный холодильник. Посмотрите на эти следы от осколков снарядов. Практически под каждым магнитиком есть один. Осколочки. Раньше по этому дому стреляли очень сильно и очень часто, потому что здесь было очень много военных. И нет никакой гарантии, что сейчас, хоть их и мало (военных), но сюда не прилетит снаряд.

Страхи, которые отвергает глава военно-гражданской администрации города.

ПАВЕЛ МАЛЫХИН, глава администрации города Авдеевка: Тяжёлой артиллерии нет, зачем вести огонь здесь?

Глава администрации и его заместитель выражают больше сочувствия по поводу проблем со счетами за электроэнергию, но говорят, что ничего не могут сделать.

ПАВЕЛ МАЛЫХИН: В соответствии с законодательством, сотрудники предприятий сферы обслуживания должны были отправиться в эти здания и обесточить их во время бомбардировок.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ: Немыслимо.

ПАВЕЛ МАЛЫХИН: После четырёх лет войны. Как так получилось, что политики не заметили этой проблемы? Почему они не изменили законодательство так, чтобы обеспечить возможность автоматически аннулировать счета людям, которые бежали и у которых есть удостоверение личности перемещённого лица? Это бесчеловечный сбор средств, который они безжалостно осуществляют.

Ожидая на подступах к городу, солдаты патрулируют линию фронта. Это бывшие окраины Донецка.

АЛЕКСАНДР «БЭТМЕН», украинский пулемётчик: На данный момент мы находимся в 400-500 метрах от позиций сепаратистов. Сейчас обстановка спокойная, но часто имеют место провокации.

По словам этих солдат, Украина вернула контроль над этой зоной в 2016 году. Этот маленький памятник напоминает им, насколько жестокими были боевые действия.

АЛЕКСАНДР «БЭТМЕН»: Это место, где офицеры 53-й бригады подорвались на противопехотной мине. В то время окрестности были всё ещё под контролем сепаратистов. Погибло два человека.

Для этих людей введение военного положения мало что изменило, как и для Авдеевки. Здесь в течение четырёх лет население живёт в режиме войны.

Создание независимой украинской церкви – источник беспокойства для этого прихода, который, как и тысячи других, остаётся верным Московскому патриархату.

РАИСА, пенсионерка: Петро Порошенко, прекрати войну! Мы от неё устали. Мы живём в Авдеевке, нам не нужны все эти изменения. Зачем это? Какая цель? Мы исповедуем нашу религию так же, как и всегда. Понял?

Прямо напротив этой церкви многие жители города толпятся в очереди в социальный центр, чтобы получить питание. За выдачей продуктов стоит самый богатый олигарх Украины. Тот же человек, которому принадлежит энергетическая компания.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2018 года.