Wirtualna Polska: напряжение между Россией и Украиной может выйти из-под контроля

Ситуация на Востоке Украины и сопутствующая ему информационная война показывают, насколько полезным инструментом остаётся замороженный конфликт, пишет польский журналист Ярослав Кочишевский. Каждая из сторон может использовать его себе на пользу. Однако, как он предупреждает на портале Wirtualna Polska, подобные политические игры могут легко довести его до критической точки, и предпосылки для этого уже есть.

«Украина и Россия снова мобилизуют силы. Прозвучала уже даже дата возможной атаки. Война должна начаться 15 декабря, после объявления независимости Украинской церкви. Не имеет значения, что это звучит неправдоподобно. Замороженный конфликт позволяет в любой момент раскачать эмоции», — пишет на портале Wirtualna Polska польский журналист Ярослав Кочишевский.

Самые последние доступные спутниковые снимки показывают укрепление российского гарнизона в городе Джанкой в северной части Крыма. В первый раз на базе, охраняемой противовоздушной системой С-400 были замечены три транспортных самолёта Ил-76, рассказывает автор.

Машины, скорее всего, прилетели из аэропорта Анапы в Новороссийск, где размещена 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Из украинских источников известно, что солдаты этой части уже воевали в Донбассе, а в декабре 2016 года было принято решение о размещении в городе Джанкой одного из батальонов этой дивизии, продолжает он.

Президент Украины Пётр Порошенко показал спутниковые снимки на которых заметно огромное количество танков и других бронемашин, сосредоточиваемых Россией около границы с его страной. В интернет попали также записи военных на мосту над Керченским проливом, соединяющим Россию с Крымом.

В свою очередь в России расходятся сплетни о приближающейся украинской атаке на Донбасс. Об этом свидетельствует не только военное положение и мобилизация сил после захвата Россией украинских судов на Азовском море, но также непроверенные данные о переброске боевых дронов к границе. Появились даже слухи об украинских транспортных самолётах, с помощью которых будет проведена воздушно-десантная атака на территориях, занятых сепаратистами.

««Известно» даже, когда начнётся война. Обе стороны согласны в том, что это случится в субботу 15 декабря. Даже появились утверждения, что российскому вторжению будет предшествовать провокация с применением химического оружия», — подчёркивает журналист.

Дата выбрана не случайно, добавляет он. В этот день в Киеве пройдёт Объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви, который выберет главу церкви и окончательно ускорит процесс обретения независимости от московской церкви. Патриарх Константинополя уже в октябре проинформировал о согласии на автокефалию, то есть выход киевской церкви из-под главенства Москвы.

Войнам и вторжениям редко предшествуют детальные предостережения, и уж точно никто не объявляет о провокации. Напряжение между Россией и Украиной после инцидента на Азовском море драматичным образом возросло, что, в свою очередь, политики с обеих сторон используют в собственных интересах. Не закончилась также война в Донбассе, где продолжают погибать люди. При этом Киев обвиняет поддерживаемых Россией сепаратистов в нарушении минского соглашения и использовании запрещённого оружия, рассказывает Кочишевский.

«Ситуация на Востоке Украины и сопутствующая ему информационная война показывают, насколько полезным инструментом является замороженный конфликт», — уверяет автор.

В любую минуту, в зависимости от политической нужды, ситуацию можно подогреть так же, как в случае событий Азовском море или хотя бы припугнуть последствиями, распространяя более или менее фантастические слухи. Более того, эти самые механизмы готовы использовать политики с обеих сторон фронта, зная, что страх или удар по национальной гордости сопутствует общественной мобилизации вокруг лагеря власти, объясняет он.

«Риск однако состоит в том, что в ситуации, где тысячи людей сидят в окопах, дела однако могут выйти из-под контроля и политическо-пропагандистская игра с легкостью может переродиться в кровавую мясорубку», — резюмирует на портале Wirtualna Polska польский журналист Ярослав Кочишевский.

Комментарии читателей на сайте wp.pl:

zk: Ну что ж, союз с Украиной это глупость, если не политическое самоубийство. А эти глупые тексты о том, что Крым это Украина — не более чем насмешки над умом среднестатистического и образованного поляка.

strateg: Никто не начинает войну зимой.

zbyszek kn: Украина уже несколько лет как ведёт войну с Россией. А Россия ещё не начала войну с Украиной. Опасно будет, когда эту войну по просьбе Порошенко Россия в конце концов начнёт.

Kapelan: НАТО должно уже обозначить границы Украины, и тогда наступит тишина.

Nie oszukujmy się: Это полигон для испытаний новых видов и тактики сражений России и США. Остальное это сюжет.

takaprawda: Как Порошенко хочет вести войну, раз половина его «армии» работает и учится в нашей стране?!!!

Trelekmorelek: Может и нам удастся ухватить кусочек Украины? По крайней мере, польский Львов!

USA: После Украины придёт очередь Польши!

smutne: Договоры с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны.

prawda: Крым и Донбасс — это Украина. Абхазия и Южная Осетия — Грузия.